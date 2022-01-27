На виборах президента Києво-Могилянської академії переміг Квіт

Колишній міністр освіти України Сергій Квіт переміг на виборах президента Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті університету.

"Результати ІІ туру виборів, які відбулись 27.01.22:

Сергій Квіт – 235 голосів (52,80%)

Олександра Гуменна – 191 голос (42,92%)

Проти всіх – 18 голосів (4,04%)

Зіпсовано – 1 бюлетень.

Загальна присутність на виборах – 445/593 (75,04%)".

"Сьогодні отримав привітання з перемогою у виборах на посаду президента НаУКМА від Голови Верховної Ради України", - написав Квіт у фейсбуці.

У поліції Києва повдомили про хуліганські дії під час виборів президента НАУКМА. У повідомленні столичних поліцейських відзначається: "Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганських дій у приміщенні столичної академії

Група невідомих осіб під час виборчого процесу керівництва вишу, винесла з приміщення урну з бюлетенями, яку в подальшому неушкодженою покинули на одній із сусідніх вулиць.

Сьогодні на спецлінію 102 надійшло повідомлення від викладача столичної академії, розташованої на вулиці Іллінській про те, що невідомі особи вчиняють хуліганські дії. На місце прибула слідчо-оперативна група Подільського управління поліції.

Попередньо встановлено, що сьогодні в закладі відбувається виборчий процес з обрання президента академії. Близько 14.00 години до зали увійшли п’ятеро осіб, які спочатку облили зеленкою одну урну, а іншу разом із бюлетенями винесли з приміщення. Згодом поліцейські виявили урну неушкодженою на одній із сусідніх вулиць.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене групою осіб. Наразі правоохоронці встановлюють порушників, аби притягнути їх до відповідальності".



