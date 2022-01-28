Майже 93% освітян отримали дві дози вакцини проти COVID-19, - Міносвіти

Станом на 28 січня 2022 року дві дози вакцини отримали більше 1 млн 121 тис. працівників — це 92,8%, принаймні однією дозою щеплено майже 97%.

Про це повідомив Міністр Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Найвищі показники щеплених повним циклом демонструють:

Харківська область – 97,7%;

Полтавська – 97,6%;

Луганська – 96,8%;

Дніпропетровська – 96,6%.

Найбільшу кількість вакцинованих повним циклом працівників демонструють заклади:

спеціалізованої освіти – 97,1%;

професійної – 96,3%;

загальної середньої – 94,5%;

дошкільної – 92%;

фахової передвищої – 89,3%;

вищої – 86,5%.

Міністр також повідомив, що близько 8 тисяч працівників закладів освіти мають офіційно підтверджені протипоказання.

На канікулах перебуває 42 школи, ще 4 726 ЗЗСО працюють у дистанційному форматі.

"Наша головна мета – не допустити великої хвилі захворюваності. Закликаю всіх, хто ще не вакцинувався і вагається, все ж отримати щеплення. Це єдиний найдієвіший спосіб знизити ризики складного перебігу хвороби та зберегти здоров’я", – зазначив Шкарлет.