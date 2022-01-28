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Майже 93% освітян отримали дві дози вакцини проти COVID-19, - Міносвіти

Майже 93% освітян отримали дві дози вакцини проти COVID-19, - Міносвіти

Станом на 28 січня 2022 року дві дози вакцини отримали більше 1 млн 121 тис. працівників — це 92,8%, принаймні однією дозою щеплено майже 97%.

Про це повідомив Міністр Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Найвищі показники щеплених повним циклом демонструють:

  • Харківська область – 97,7%;
  • Полтавська – 97,6%;
  • Луганська – 96,8%;
  • Дніпропетровська – 96,6%.

Найбільшу кількість вакцинованих повним циклом працівників демонструють заклади:

  • спеціалізованої освіти – 97,1%;
  • професійної – 96,3%;
  • загальної середньої – 94,5%;
  • дошкільної – 92%;
  • фахової передвищої – 89,3%;
  • вищої – 86,5%.

Міністр також повідомив, що близько 8 тисяч працівників закладів освіти мають офіційно підтверджені протипоказання.

На канікулах перебуває 42 школи, ще 4 726 ЗЗСО працюють у дистанційному форматі.

"Наша головна мета – не допустити великої хвилі захворюваності. Закликаю всіх, хто ще не вакцинувався і вагається, все ж отримати щеплення. Це єдиний найдієвіший спосіб знизити ризики складного перебігу хвороби та зберегти здоров’я", – зазначив Шкарлет.

вакцина (4419) щеплення (174) Міносвіти (1420) коронавірус (19923)


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и по стране шагает закрытие и онлайн
они получили проколы для того что б по монитору гутарить?
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28.01.2022 13:00 Відповісти
Такова реальность. Ибо вакцинация это что-то одно, а вирус это что-то другое. Они не пересекаются. Т.с. существуют параллельно.
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28.01.2022 13:56 Відповісти
брехло. але ж українська статистика - така статистика, особливо, якщо звернути увагу на те, як вона збирається і розуміючи підтекст можливих наслідків, якщо вона десь раптом буде "не така" )))
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28.01.2022 13:16 Відповісти
Решту 7% звільнити і не паритись . Доброго нічого вони і так не навчать , лише несуть ризики для життя та здоров'я учнів та нормальних освітян .
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28.01.2022 13:52 Відповісти
А где результаты авторитетных исследований,что иммунитет к короновирусам формируется только ширянием сомнительными препаратами?
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28.01.2022 18:00 Відповісти
Не вакцинация, а принудительноу ширяние неизвестными препаратами под угрозой недопуска к работе и невыплат зароботной платы, пока не введешь себе сомнительную эксперементальную жидкость, под давлением написав и подписав, что делаешь это сугубо добровольно!
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28.01.2022 17:57 Відповісти
 
 