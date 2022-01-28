Майже 93% освітян отримали дві дози вакцини проти COVID-19, - Міносвіти
Станом на 28 січня 2022 року дві дози вакцини отримали більше 1 млн 121 тис. працівників — це 92,8%, принаймні однією дозою щеплено майже 97%.
Про це повідомив Міністр Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Найвищі показники щеплених повним циклом демонструють:
- Харківська область – 97,7%;
- Полтавська – 97,6%;
- Луганська – 96,8%;
- Дніпропетровська – 96,6%.
Найбільшу кількість вакцинованих повним циклом працівників демонструють заклади:
- спеціалізованої освіти – 97,1%;
- професійної – 96,3%;
- загальної середньої – 94,5%;
- дошкільної – 92%;
- фахової передвищої – 89,3%;
- вищої – 86,5%.
Міністр також повідомив, що близько 8 тисяч працівників закладів освіти мають офіційно підтверджені протипоказання.
На канікулах перебуває 42 школи, ще 4 726 ЗЗСО працюють у дистанційному форматі.
"Наша головна мета – не допустити великої хвилі захворюваності. Закликаю всіх, хто ще не вакцинувався і вагається, все ж отримати щеплення. Це єдиний найдієвіший спосіб знизити ризики складного перебігу хвороби та зберегти здоров’я", – зазначив Шкарлет.
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