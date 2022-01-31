Дії "Укразалізниці" ведуть до збитків та екологічної катастрофи, - нардепи

Свавілля та кумовство в "Укрзалізниці" призвели до колосальних забруднень територій залізниці, а також незаконної вирубки лісів та видобутку граніту.

Про це йдеться у зверненні міжфракційного депутатського об’єднання "За техногенну та екологічну безпеку в паливно-енергетичному комплексі, залізничному та трубопровідному транспорті України" до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

Так, у документі наводяться факти необґрунтованих призначень на керівні посади Правлінням "Укрзалізниці" некомпетентних осіб, зокрема – Василя Крилюка, який очолював Управління екологічної менеджменту "Укрзалізниці" в період з 2017-2021 роки, а з нового року призначений головою Департаменту екологічної та технічної безпеки "Укрзалізниці" (ЦЕТБ).

У зверненні депутатів зазначається, що в "Укрзалізниці" існує величезна проблема з очисними спорудами. За час роботи Крилюка його підрозділ не приділяв цьому жодної уваги, а інформація замовчувалась. Скидання перевищують норми у 30-50 разів і у випадку проведення перевірки Держекоінспекцією можливе накладання штрафу на "Укрзалізницю" у розмірі від 250 до 300 млн грн. Реконструкція інфраструктури має бути проведена терміново. При цьому, як зазначається в документі, головний інженер, який раніше виступав з такою ініціативою був звільнений. А Крилюка призначено директором ЦЕТБ. Висунув його на цю посаду член правління Григорій Бойко, у якого в підпорядкуванні знаходиться локомотивне господарство.

І тут стає очевидною кругова порука в "Укрзалізниці". Адже розкривається нова масштабна проблема – колосальні втрати паливо-мастильних матеріалів через незадовільний стан локомотивів залізниці.

"Відомо, що основною причиною системного забруднення територій АТ "Укрзалізниця" нафтопродуктами є технічний стан локомотивів, що призводить до витоку олив у процесі їх експлантації. Шкода у результаті цього наноситься не тільки державі, але й АТ "Укрзаліниця" внаслідок втрати цих паливо-мастильних матеріалів через їх витік. Такі втрати становлять мільйони гривень", – йдеться у депутатському зверненні.

У документі сказано, що модернізація локомотивного парку і господарства не проводиться. Тепловози ремонтуються на заводах "Укрзалізниці", де процвітає корупція і "відкати".

Перевірки встановили нафтозабруднення у локомотивних депо загальною площею близько 90 тис м квадратних, в той час, коли Департамент Крилюка звітував про 6 тис метрів квадратних.

Також депутатам стали відомі факти тиску та спроби звільнення Крилюком працівників "Укразлізниці", які могли перешкоджати йому приховувати свою незаконну діяльність.

У той же час на посаду заступника Крилюка була призначена Вікторія Везель, яка не має досвіду управління на керівних посадах, профільної освіти та тривалого трудового стажу в УЗ. Але її зять Михайло Тітарчук займає посаду заступника голови Державної податкової служби і по інформації саме він про лобіював призначення Крилюка та Везель на їх посади.

У документах зазначається, що працюючи на зазначених посадах в "Укрзалізниці", Крилюк паралельно очолює підприємство "Агентство сертифікації, екологічної експертизи та нотифікації" ("АССЕН"), яке надає послуги в сфері екології та сертифікації. А це, вважають депутати, очевидний конфлікт інтересів. Адже, наприклад, саме Крилюк у 2020 році ініціював виділення з бюджету "Укрзалізниці" 66,4 млн грн на екологічний аудит та 31 млн грн на отримання сертифікатів ДСТУ. І такі послуги надає компанія, де Крилюк обіймає посаду директора. Також депутатам стало відомо, що документи "Укрзалізниці", які складають комерційну таємницю, Крилюк тримає на власній електронній пошті, яка належить його компанії: "Інформація, яка є службовою, зберігається, пересилається та знаходиться у розпорядженні комерційної структури ТОВ "АССЕН", що належить Крилюку та у якій він є директором. Службова інформація АТ "Укрзалізниця" розповсюджується від імені ТОВ "АССЕН".

У 2019-2020 роках за ініціативою Крилюка були закуплені науково-дослідницькі та дослідно-конструкторські роботи у сфері екології у сторонніх організацій, проте інформація щодо їх актуальності та результативності відсутня про що свідчать матеріали службової перевірки.

Збитки державі на 6,3 млн грн були завдані й незаконною вирубкою лісів в Харківській області, а також незаконним видобутком граніту в кар’єрі, що належить залізниці, на 850 млн грн. І це – не єдині порушення, які були допущені Крилюком за час його роботи в "Укрзалізниці".

Також стало відомо, що 25 об’єктів підвищеної небезпеки, які не обладнані системами раннього виявлення загрози виникнення надзвичайної ситуації та оповіщення населення. А значить існує загроза життю та здоров’ю населення, що знаходиться у зоні можливого ураження. "Укрзалізниця" - це стратегічний об’єкт і відсутність таких систем робить її незахищеною, що є неприпустимим в умовах війни.

"Таким чином вбачається, що Правління АТ "Укрзалізниця" не надає належної оцінки кандидатурам при призначенні на відповідальні посади, перевірки щодо таких осіб не проводяться. У таких кандидатів вбачається пряме лобіювання особистих інтересів з метою отримання високої матеріальної винагороди", – йдеться у зверненні депутатів.

Питання корупції, кумівства та свавілля в Укрзалізниці вже неодноразово підіймало Міжфракційне депутатське об’єднання. З переліком проблем депутати вже зверталися до керівництва держави, Кабінету Міністрів, Державної комісії з питань техногенної та екологічної безпеки, РНБО.

"Крилюк, приховуючи реальний негативний стан екологічної, техногенної безпеки та обсяги засмічення земель та територій "Укрзалізниці", порушення природного законодавства, у сфері охорони та раціонального використання земельних, водних ресурсів, охорони атмосферного повітря, поводження з відходами тощо, завдав збитків "Укразлізниці" і державі в цілому. Відносно посадових осіб ЦЕТБ та його керівника Крилюка порушено кримінальні провадження №№12020100060001315, 12020100100002273", - сказано у зверненні.

Всі ці факти свідчать, що Міністерство інфраструктури України не контролює діяльність "Укрзалізниці", яка не виконує доручення МІУ та не дотримується вимог законодавства. Депутати наполягають на тому, що Крилюк має бути негайно звільнений, а обставини його призначення потребують розслідування.





















