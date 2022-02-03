Ми слідкуємо за викликами, з якими стикається Україна, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган перед вильотом у Київ розповів журналістам про візит, наголосивши на підтримці територіальної цілісності України та готовності всіма силами сприяти встановленню миру в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми слідкуємо за викликами, з якими стикається Україна. При кожній нагоді ми висловлюємо підтримку територіальної цілісності нашого сусіда – України... Уважно стежимо за напругою в регіоні. Ми готові зробити все можливе для встановлення миру в нашому регіоні. Думаю, що наші контакти в Києві зміцнять наші відносини з Україною", – сказав Ердоган перед відльотом.

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