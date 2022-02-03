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Новини Війна
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Ми слідкуємо за викликами, з якими стикається Україна, - Ердоган

Ми слідкуємо за викликами, з якими стикається Україна, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган перед вильотом у Київ розповів журналістам про візит, наголосивши на підтримці територіальної цілісності України та готовності всіма силами сприяти встановленню миру в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Ми слідкуємо за викликами, з якими стикається Україна. При кожній нагоді ми висловлюємо підтримку територіальної цілісності нашого сусіда – України... Уважно стежимо за напругою в регіоні. Ми готові зробити все можливе для встановлення миру в нашому регіоні. Думаю, що наші контакти в Києві зміцнять наші відносини з Україною", – сказав Ердоган перед відльотом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліпшення відносин між Києвом та Анкарою сприяє миру та процвітанню в регіоні, - МЗС Туреччини

Автор: 

безпека (946) Туреччина (3629) Ердоган Реджеп Таїп (954)


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Я сподіваюся, що пане Президент Турречини привезе нам сьогодні ще мінімум 24 Байрактарів
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03.02.2022 12:26 Відповісти
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03.02.2022 12:30 Відповісти
Дякуйемо за дружню допомогу США, Великобританii, Польшi, краiнам Прибалтики, Туреччинi ....!
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03.02.2022 12:32 Відповісти
 
 