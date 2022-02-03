Чому ми не в НАТО: Експерти Ради громадського нагляду Україна-НАТО проведуть брифінг

В четвер, 3 лютого 2022 року, о 15:30 в агенції "Укрінформ" відбудеться брифінг експертів, залучених Радою громадського нагляду за виконанням Річної національної програми під егідою комісії "Україна-НАТО" (РГН).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нещодавно президент України Володимир Зеленський вкотре озвучив безпідставні претензії до Північноатлантичного альянсу. Головна з них – відсутність чітких часових термінів приєднання України до НАТО.

Експерти, залучені Радою громадського нагляду (РГН), пояснюють: попри скепсис деяких країн-членів Альянсу, головна проблема полягає в іншому. А саме, Україна не виконує визначені домашні завдання в питаннях дотримання Річної національної програми під егідою комісії Україна-НАТО", - йдеться в повідомленні.

Експерти РГН визначили 6 пріоритетних кроків, які має зробити українська влада для того, щоб питання "чому" могло стати вагомим і обґрунтованим. На їхню думку, найкраща можлива відповідь української влади на закиди Кремля щодо євроатлантичного майбутнього України – пришвидшення реформ.

Зазначені пропозиції були оформлені у Звернення представників громадянського суспільства до Президента України та оприлюднено на офіційному сайті Ради громадського нагляду за виконанням Річної національної програми під егідою комісії "Україна-НАТО" (РГН).

У брифінгу візьмуть участь експерти з напрямків на яких в першу чергу необхідно зосередитись українській владі:



- Боротьба з корупцією (реформа СБУ) – Віталій Шабунін, Голова правління Центру протидії корупції;

- Судова реформа – Михайло Жернаков, голова правління Фундації DEJURE;

- Підвищення інституційної спроможності органів державної влади – Ігор Коліушко, голова Правління Центру політико-правових реформ;

- Антимонопольна політика – Агія Загребельська, екс державна уповноважена Антимонопольного комітету України;

- Модератор заходу – Остап Кривдик, керівник апарату Ради громадського нагляду.

Рада громадського нагляду за виконанням Річної національної програми під егідою комісії Україна-НАТО має на меті шляхом моніторингу нормативно-правових дій, надання експертної оцінки та адвокації сприяти реалізації реформ та заходів, передбачених Річною національною програмою для наближення України до отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Установче засідання РГН відбулося 29 листопада 2021 року. До складу РГН увійшли Сергій Квіт, Ігор Козак, Михайло Гончар, Йосиф Зісельс, Володимир Огризко, Юрій Бутусов, Антон Сененко, Юлія Кузьменко, Олексій Гарань, Ігор Коліушко, Стефан Романів, Мустафа Джемілєв.