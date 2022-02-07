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ДТЕК Ахметова поставив в Україну чергову партію вугілля з Колумбії

ДТЕК Ахметова поставив в Україну чергову партію вугілля з Колумбії

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова 7 лютого отримала чергову партію вугілля з Колумбії в розмірі 45 тис. тонн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

Судно класу "Панамакс" пришвартувалося в порту Південний на терміналі ТІС. Паливо буде відправлено на склади ТЕС ДТЕК Енерго.

"Імпорт вугілля, на додачу до власного видобутку, дає можливість нашим ТЕС працювати із максимальним навантаженням у пікові періоди споживання електрики", – йдеться у повідомленні пресслужби ДТЕК Енерго.

За останні п'ять місяців компанією імпортовано майже 1,2 млн т. палива.

Всього для стабільного проходження опалювального сезону компанією законтрактовано близько 1,7 млн. т вугілля, в тому числі із США, Колумбії, Польщі, Казахстану (у попередні періоди).

Автор: 

Ахметов Рінат (2362) енергетика (2632) вугілля (2479) ДТЕК (1989)


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Топ коментарі
+10
Теперь фраза "колумбийский кокс" выглядит не так однозначно..
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07.02.2022 19:15 Відповісти
+8
Ахметка просто гребет пока его власть. Он энергию своих ТЭС сейчас отпускает по "золотому" тарифу. Пользуется что зеленые барыги просрали подготовку к зиме.
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07.02.2022 19:13 Відповісти
+6
"партия из Колумбии" - это к Зеле
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07.02.2022 19:10 Відповісти
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"партия из Колумбии" - это к Зеле
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07.02.2022 19:10 Відповісти
Сколько кокаина можно спрятать в сухогрузе с углём? Всем зеленским, арахамиям, корниенкам, трухиным и прочей мерзости хватит!
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07.02.2022 20:50 Відповісти
Молодец! Хоть кто-то, что-то делает.
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07.02.2022 19:10 Відповісти
Ахметка просто гребет пока его власть. Он энергию своих ТЭС сейчас отпускает по "золотому" тарифу. Пользуется что зеленые барыги просрали подготовку к зиме.
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07.02.2022 19:13 Відповісти
Вряд ли эта власть его - просто идиотизмом грех не воспользоваться. Рыжий с развода лохов свою "карьеру" начинал. А здесь вроде как развод лохов практически совпадает с государственными интересами. Так что я бы не стал Ахметку обвинять. К тому же вреда от него гораздо меньше, чем от зеленых идиотов в креслах.
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07.02.2022 19:42 Відповісти
Не люблю Ахметку,но тут он ведет себя,как образцовый капиталист - сколько смог,столько и взял.Задача власти ,чтобы таких было побольше и тогда все наладится.Этого никак не поймут поклонники пломбира!Тогда не придется "входить в зиму" ,как не делают этого в нормальных странах.
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07.02.2022 20:01 Відповісти
Вугілля біле, має вигляд порошку, спалювати назально.
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07.02.2022 19:10 Відповісти
А Зеля, похоже, совсем другой товар с Колумбии получает. А потом его тут "бомбит".
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07.02.2022 19:11 Відповісти
То замість відкату.
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07.02.2022 19:26 Відповісти
З Колумбії !? Ахметов ! - Підтримую думку Станіславського.
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07.02.2022 19:13 Відповісти
А не в Донецке ли случайно эта "Колумбия"?
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07.02.2022 19:15 Відповісти
Теперь фраза "колумбийский кокс" выглядит не так однозначно..
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07.02.2022 19:15 Відповісти
Єта пять.🤣
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07.02.2022 20:06 Відповісти
Уголь коксовой группы?
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07.02.2022 19:15 Відповісти
Похоже скоро вся страна уже будет знать после какой дозы он летит бомбить Московию, а после какой слушает, как розовые бегемоты играют на барабанах.
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07.02.2022 19:16 Відповісти
Привіз рижий підр, тепер електрика з ТЕС стане золотою
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07.02.2022 19:18 Відповісти
Начинать надо совсем с лёгкого. В Перу во всех магазинах продаётся мате кока. Хорошее средство от "горной болезни", если его по 10 пакетов не заваривать, и не курить. Но у Зели поезд уже ушёл.
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07.02.2022 19:20 Відповісти
Летом хрен жевал, а теперь спаситель. Его обязанность это соблюдение непрерывности энергоподачи, а если "не может", то пусть гуляет без ТЭЦ и ТЭС.
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07.02.2022 19:24 Відповісти
Так у нього з цим проблем ніколи і не було - нестача вугілля на державних ТЕС, а не на ахметовських...
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07.02.2022 20:20 Відповісти
У нього нема проблем. Проблеми у державного Центренерго. Проблеми через коломойського. Нажаль електростанції Центренерго забезпечують маневрову подужність для північного-заходу України, тому там локально не вистачає електроенергії у години пік. Цю електроенергію складно перекинути по ЛЕП зі сходу чи півдня, втрати на опір зжеруть левову частку, тому доводиться купувати в бульбенфюрера.
Більшість не розуміє, як влаштована енергосистема, тому легко стають жертвами маніпуляцій журнашлюшок.
Уявіть собі що дроти це труби а в них вода під певним тиском. Ампери це діаметр труби, а вольти це тиск. Діаметр на тиск маємо силу, ватти. Тоді електростанції це насоси, що закачують воду у систему, трансформаторні це резарвуари, в яких знижують тиск, щоб роздати ту воду споживачам. Кожна елкстростанція (насос) забезпечує тиск у певній ділянці системи. Ці ділянки поєднані між собою, але якщо прогнати воду через всю країну то вона просто не дотече, вся енергія піде на подолання тертя води об стінки труб, тиску все одно не буде.
Приблизно так це можна доступно проілюструвати.
А у журнашлюшок-зєльонок ахметов, який зараз по суті рятує країну виявляється головним ворогом!!! Це при тому, що його менеджери купують вугялля і для державного Центроенерго і дають їм у борг!
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07.02.2022 21:15 Відповісти
Цитую :"Ахметов по суті рятує країну"..., Ти що Вася??? Чи просто телепень повний??? Ахметов когось рятує..Ти був на станціях ДТЕК ***.... Вони в жалюгідному стані... ще одна. піддота... В тебе поняття хоч є де північний-захід, а де Вуглегірська ТЕС наприклад....Де вас беруть с..ка дибіли...Ахметов, якщо б держава була як треба, сидів би на параші...
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07.02.2022 22:26 Відповісти
То вугілля не з дамбабве горить чи не горить? )))
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07.02.2022 20:04 Відповісти
Зараз уже горить бо за кілька років реконструювали системи золовидалення на електростанціях. Електростанція не піч, де можна кочергою пошарудіти. там згорають сотні тон на добу і якщо у донецького антрациту найнижча зольність у світі, 0,5-1%, то у вугілляя з ПАР - 8-10%. Спаливши 1000т такого вугілля отримаєш 100т золи, куди її подіти, як витягти з топок, якщо система золовидалення розрахована на те, що після спалення 1000т буле 5-10т золи та шлаку?
Є багато сотрів вугялля, і всі вони мають різну зольність у якогось 3% у якогось 5, є буре вугілля, у якого зольність до 15%, у них різні особливості горіння (наприклад газове спершу горить дуже сильно, а потім ледь жевріє), тому електростанції заточують під певний сорт, щоб досягти максимально ефективного його спалення, конструюють спеціальні системи подачі, якусь частину подають шматочками, щось вдувають у вигляді пилу.
Але все це дуже складно, простіше роздерти тільняшку на грудях та волати: "ЗРАДААААА!"
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07.02.2022 20:58 Відповісти
То купувати вугілля у терористів - не зрада?
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07.02.2022 21:00 Відповісти
Не у терористів, а на державних шахтах, що опинилися на тимчасово непідконтрольній території. Всі проплати безналом через держбанки, туди потрапляли лише закуплені витратні матеріали, електромотори, конвеєрні стрічки, троси, деревин,а, тощо та зарплата шахтарям, з якої було сплачено всі податки та військовий збір. Можливо якась частина зарплат опинилася не в тих руках, але сказати, що вугілля купвали лише для того щоб (за оцінками екперДів) 2% грошей опинилися не там де треба, все одно, що звинуватити лікаря в тому, що він прописав вам антибіотик не для того, щоб вилікувати вашу пневмонію, а виключно для того, щоб у вас почалася срачка через дисбактеріоз!
Але піпл хаває, бо дурість людська безмежна.
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07.02.2022 21:21 Відповісти
Ты летом 2021 года 60% угля у них купил. Вот и ответ, зрада или нет.
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07.02.2022 22:17 Відповісти
Я? Не бухай.
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08.02.2022 00:03 Відповісти
Я как раз не бухаю. А ты что уже не преЗедент? Или ты "занегонеголосовал"?
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08.02.2022 08:27 Відповісти
Представляете - утром Зе докладывают,что Ахметка сжигает колумбийский кокс в котлах своих станций! Так и инфаркта недалеко.
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07.02.2022 20:04 Відповісти
так зеля чорний кокс не нюхає, знову наїде на Ахметова, що непотріб привіз
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07.02.2022 20:05 Відповісти
Це тіпа умовна фраза для коє кого - "прішол уголь с Колумбіі"?
Цікаво яка відповідь: "Пора жечь кокс!"?
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07.02.2022 20:12 Відповісти
Посмотрите на Бигусе погуглите их расследование почему в Украине практически случился энергетический кризис и страна вынуждена закупать электроэнергию у РБ фактически завися р=от Ращки. 70% угольных тес и ТЕЦ страны принадлежит Ахметову а государству(Центроэнерго)-только 19 % Это Ахметка спалил все угольные запасы экспортипуя украинское электричество в Европу и не закупил,не сделал новых запасов к осени прошлого года-что прямое нарушении ЛИЦЕНЗИИ государства. Почему государство не лишило его лицензии и не приватизировало эти облэнерго и само государство тоже не сделало запасов угля-это к эффективным менеджерам Зеленой команды и Премьеру-который бывший топ-менеждер Ахметова(совпадение наверрное). Украиной владеет вор-Ахметов и государство ничего не делает по этому поводу
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07.02.2022 21:49 Відповісти
Єврей Бігус відмазує єврея Зєєєлю.
Проблема саме на державних ТЕС, у яких через оборудки патрона Зєєєлі клопомойського не було грошей щоб купити вугілля на державних шахтах! Все літо стояли державні шахти.а тепер стоять державні енергоблоки. Може клопомойський банкротив Ценренерго, доб прихватизувати потім за копійки, як він це завше робить?
А у Ахметова все пучком, він навіть державному Центроенерго вугяллям допомагає, купує для них і дає їм у борг!
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07.02.2022 21:54 Відповісти
Очень интересная теория. Только эта журнашлюха не учла, что ТЭС Ахметова все время дают больше электроэнергии, чем должны. А вот Центрэнерго постоянно простаивают.
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07.02.2022 22:26 Відповісти
вы представляете сколько в том угле спрятано сюрпризов?
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07.02.2022 22:45 Відповісти
какая радость. частная лавочка закупила, чтоб электричество втридорога продать.
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07.02.2022 23:29 Відповісти
 
 