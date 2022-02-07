ДТЕК Ахметова поставив в Україну чергову партію вугілля з Колумбії
Компанія ДТЕК Ріната Ахметова 7 лютого отримала чергову партію вугілля з Колумбії в розмірі 45 тис. тонн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.
Судно класу "Панамакс" пришвартувалося в порту Південний на терміналі ТІС. Паливо буде відправлено на склади ТЕС ДТЕК Енерго.
"Імпорт вугілля, на додачу до власного видобутку, дає можливість нашим ТЕС працювати із максимальним навантаженням у пікові періоди споживання електрики", – йдеться у повідомленні пресслужби ДТЕК Енерго.
За останні п'ять місяців компанією імпортовано майже 1,2 млн т. палива.
Всього для стабільного проходження опалювального сезону компанією законтрактовано близько 1,7 млн. т вугілля, в тому числі із США, Колумбії, Польщі, Казахстану (у попередні періоди).
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Більшість не розуміє, як влаштована енергосистема, тому легко стають жертвами маніпуляцій журнашлюшок.
Уявіть собі що дроти це труби а в них вода під певним тиском. Ампери це діаметр труби, а вольти це тиск. Діаметр на тиск маємо силу, ватти. Тоді електростанції це насоси, що закачують воду у систему, трансформаторні це резарвуари, в яких знижують тиск, щоб роздати ту воду споживачам. Кожна елкстростанція (насос) забезпечує тиск у певній ділянці системи. Ці ділянки поєднані між собою, але якщо прогнати воду через всю країну то вона просто не дотече, вся енергія піде на подолання тертя води об стінки труб, тиску все одно не буде.
Приблизно так це можна доступно проілюструвати.
А у журнашлюшок-зєльонок ахметов, який зараз по суті рятує країну виявляється головним ворогом!!! Це при тому, що його менеджери купують вугялля і для державного Центроенерго і дають їм у борг!
Є багато сотрів вугялля, і всі вони мають різну зольність у якогось 3% у якогось 5, є буре вугілля, у якого зольність до 15%, у них різні особливості горіння (наприклад газове спершу горить дуже сильно, а потім ледь жевріє), тому електростанції заточують під певний сорт, щоб досягти максимально ефективного його спалення, конструюють спеціальні системи подачі, якусь частину подають шматочками, щось вдувають у вигляді пилу.
Але все це дуже складно, простіше роздерти тільняшку на грудях та волати: "ЗРАДААААА!"
Але піпл хаває, бо дурість людська безмежна.
Цікаво яка відповідь: "Пора жечь кокс!"?
Проблема саме на державних ТЕС, у яких через оборудки патрона Зєєєлі клопомойського не було грошей щоб купити вугілля на державних шахтах! Все літо стояли державні шахти.а тепер стоять державні енергоблоки. Може клопомойський банкротив Ценренерго, доб прихватизувати потім за копійки, як він це завше робить?
А у Ахметова все пучком, він навіть державному Центроенерго вугяллям допомагає, купує для них і дає їм у борг!