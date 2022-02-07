ДТЕК Ахметова поставив в Україну чергову партію вугілля з Колумбії

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова 7 лютого отримала чергову партію вугілля з Колумбії в розмірі 45 тис. тонн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

Судно класу "Панамакс" пришвартувалося в порту Південний на терміналі ТІС. Паливо буде відправлено на склади ТЕС ДТЕК Енерго.



"Імпорт вугілля, на додачу до власного видобутку, дає можливість нашим ТЕС працювати із максимальним навантаженням у пікові періоди споживання електрики", – йдеться у повідомленні пресслужби ДТЕК Енерго.

За останні п'ять місяців компанією імпортовано майже 1,2 млн т. палива.



Всього для стабільного проходження опалювального сезону компанією законтрактовано близько 1,7 млн. т вугілля, в тому числі із США, Колумбії, Польщі, Казахстану (у попередні періоди).