Мирний процес був одним із ключових питань перемовин із Макроном, - Зеленський
Провідною темою під час сьогоднішніх перемовин президента України Володимира Зеленського із президентом Франції Емманюелем Макроном була тема врегулювання конфлікту довкола України.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Мирний процес був одним із ключових питань перемовин із президентом Франції", - зазначив він.
Крім того, Зеленський позитивно оцінив результати перемовин із Макроном.
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Моя думка така, що бубос зараз забздить казати правду народу України, а скоріш за все, воно потихеньку буде погоджуватися на вимоги ***** та формули усіляких "штангенциркулів"..
да как всегда ...
а как Эйфелева Башня стоит....
да да стоит..
а как там Собор Парижской Богоматери..
слава Богу уже не горит..
вот и все переговоры поговорить о поговорить...
Макрон хромая утка он уже экс и даже не будет принмиать участия в выборах
это его прощальная песня....
Бубочка по своему сбитый летчик даже не взлетевший... так что поговорили ни о чем
***Путин вообще кроме маразма с деменцией ничего пукнуть даже не в состоянии... ему льстит хаешь и влпли с бубном вокруг его Визави самого...