Мирний процес був одним із ключових питань перемовин із Макроном, - Зеленський

Провідною темою під час сьогоднішніх перемовин президента України Володимира Зеленського із президентом Франції Емманюелем Макроном була тема врегулювання конфлікту довкола України.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Мирний процес був одним із ключових питань перемовин із президентом Франції", - зазначив він.

Крім того, Зеленський позитивно оцінив результати перемовин із Макроном.

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