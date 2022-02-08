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Новини Війна
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Мирний процес був одним із ключових питань перемовин із Макроном, - Зеленський

Мирний процес був одним із ключових питань перемовин із Макроном, - Зеленський

Провідною темою під час сьогоднішніх перемовин президента України Володимира Зеленського із президентом Франції Емманюелем Макроном була тема врегулювання конфлікту довкола України.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Мирний процес був одним із ключових питань перемовин із президентом Франції", - зазначив він.

Крім того, Зеленський позитивно оцінив результати перемовин із Макроном. 

Читайте також: Пресконференція Зеленського та Макрона після двосторонніх перемовин. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Франція (3120) Макрон Емманюель (1534)


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08.02.2022 15:21 Відповісти
Балаканина про "мирний процес" трохи напружує, особливо на фоні учорашніх заяв ***** про необхідність виконання мінських договорянків саме у тому розумінні, як їх вбачає рашка, та й вимог вести "прямий діалог" з обдроченцами.
Моя думка така, що бубос зараз забздить казати правду народу України, а скоріш за все, воно потихеньку буде погоджуватися на вимоги ***** та формули усіляких "штангенциркулів"..
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08.02.2022 15:25 Відповісти
ну как там погода в Париже?
да как всегда ...
а как Эйфелева Башня стоит....
да да стоит..
а как там Собор Парижской Богоматери..
слава Богу уже не горит..
вот и все переговоры поговорить о поговорить...
Макрон хромая утка он уже экс и даже не будет принмиать участия в выборах
это его прощальная песня....

Бубочка по своему сбитый летчик даже не взлетевший... так что поговорили ни о чем

***Путин вообще кроме маразма с деменцией ничего пукнуть даже не в состоянии... ему льстит хаешь и влпли с бубном вокруг его Визави самого...
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08.02.2022 15:28 Відповісти
Головне щоб не підписував щось накшталт "Мінських угод" і не було "крепко жму вашу ручку".
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08.02.2022 16:16 Відповісти
« Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор.» У.Черчилль
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08.02.2022 16:19 Відповісти
 
 