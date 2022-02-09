Важливо, щоб кожна країна ЄС підтримувала Україну у зміцненні обороноздатності армії, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ, ЄС та співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, глава держави приділив особливу увагу питанню розвитку безпекової ситуації навколо України, а також окремо ознайомив очільника зовнішньополітичного відомства Іспанії з ініціативами української сторони щодо активізації переговорного процесу в межах Нормандського формату. Президент наголосив на важливості підтримки з боку європейських партнерів курсу нашої держави на деескалацію та досягнення миру.

Зеленський також зробив акцент на важливості й актуальності зміцнення оборонної підтримки нашої держави.

"Важливо, щоб ЄС, кожна його держава-член підтримували нас сьогодні у зміцненні обороноздатності української армії", – сказав він.

Глава держави відзначив солідарність Іспанії щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

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Крім того, повідомляється, що президент також наголосив на нагальності подальшого активного й результативного поступу нашої країни шляхом європейської та євроатлантичної інтеграції.