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Важливо, щоб кожна країна ЄС підтримувала Україну у зміцненні обороноздатності армії, - Зеленський

Важливо, щоб кожна країна ЄС підтримувала Україну у зміцненні обороноздатності армії, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ, ЄС та співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, глава держави приділив особливу увагу питанню розвитку безпекової ситуації навколо України, а також окремо ознайомив очільника зовнішньополітичного відомства Іспанії з ініціативами української сторони щодо активізації переговорного процесу в межах Нормандського формату. Президент наголосив на важливості підтримки з боку європейських партнерів курсу нашої держави на деескалацію та досягнення миру.

Важливо, щоб кожна країна ЄС підтримувала Україну у зміцненні обороноздатності армії, - Зеленський 01

Зеленський також зробив акцент на важливості й актуальності зміцнення оборонної підтримки нашої держави.

"Важливо, щоб ЄС, кожна його держава-член підтримували нас сьогодні у зміцненні обороноздатності української армії", – сказав він.

Глава держави відзначив солідарність Іспанії щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

Читайте також: ЄС узгодив цілу низку санкцій проти РФ у разі вторгнення до України. Превентивно їх запроваджувати не будуть, - глава МЗС Іспанії Альбарес

Крім того, повідомляється, що президент також наголосив на нагальності подальшого активного й результативного поступу нашої країни шляхом європейської та євроатлантичної інтеграції.

Автор: 

Зеленський Володимир (24584) Іспанія (933) допомога (8488) Альбарес Хосе Мануель (19)


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Топ коментарі
+15
Я бы понял, если бы это говорил Порошенко. А то говорит человек, который препятствовал оснащению ВСУ в течение последних двух с половиной лет !
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09.02.2022 16:03 Відповісти
+11
Буба, підніми зарплати воїнам і заправ техніку - наполєон хрінов!
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09.02.2022 16:03 Відповісти
+9
Важливо щоб головнокомандувач рвав собі дупу щоб забезпечити ЗСУ й оборонпром усім необхідним, а не вимагав цього від когось. Все грається в президента. Нікчема.
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09.02.2022 16:18 Відповісти
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Я бы понял, если бы это говорил Порошенко. А то говорит человек, который препятствовал оснащению ВСУ в течение последних двух с половиной лет !
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09.02.2022 16:03 Відповісти
Буба, підніми зарплати воїнам і заправ техніку - наполєон хрінов!
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09.02.2022 16:03 Відповісти
Зе все робить вид, що немає Будапештсьго меморандуму, а є тільки козломорді угоди і формати. Єрмак його так вчить?
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09.02.2022 16:05 Відповісти
а сам ти, сам, як підтримуєш Україну??????
зброю не купуєш,
зрадників не садиш, як що ще сам не такий
єкономіку майже вбив.
що, млять, робиш ти???????
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09.02.2022 16:06 Відповісти
Важливо, щоб кожна країна ЄС підтримувала Україну, -- сказав бубочка і подумав, -- щоб нам, зеленим, було що грабувати.
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09.02.2022 16:10 Відповісти
https://activegroup.com.ua/2022/02/09/sociologi-z-active-group-doslidili-elektoralni-upodobannya-ukraynciv/ Відповідно, на оцей весь триндьож - виборці реагують; нехай і не одразу. Наприклад, появились результати нового всеукраїнського опитування, проведеного дослідницькою компанією «Active Group» у лютому 2022 року
У «президентському» рейтингу фаворитами є В. Зеленський та П. Порошенко (із різницею у рейтингах меншою, ніж похибка дослідження), а серед політичних партій найбільшу підтримку українців наразі мають «Європейська Солідарність», «Слуга Народу» та «Батьківщина».

Якби вибори Президента України відбувались найближчої неділі, то голоси виборців, які визначились із кандидатурою, розподілились би наступним чином. Найбільшу підтримку отримали би В. Зеленський (21,8%) та П. Порошенко (19,1%). За ними у рейтингу розташувались би Ю. Бойко (8,4%), Ю. Тимошенко (8,2%), І. Смешко (7%), Д. Разумков (6,7%), Є. Мураєв (5,5%). Решта кандидатів отримали би на президентських виборах менше, ніж 5% голосів.

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися би найближчої неділі, то найбільше голосів тих, хто визначився із вибором, отримала би «Європейська Солідарність» (19,6%). Далі розташувались би «Слуга Народу» (15,4%), «Батьківщина» (12,6%), «ОПЗЖ» (9,8%), «Розумна Політика» (7%) та «Сила і Честь» (5,6%). Решта партій набрали би менше, ніж 5% голосів: «НАШі» - 4,9%; «Українська Стратегія Гройсмана» - 4,9%; і т.д.

Дослідження проводилось компанією «Active Group» 4-6 лютого 2022 року методом face-to-face. Географія: вся територія України за виключенням окупованих регіонів. Загалом опитано 1200 респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном України та типом населеного пункту (місто/село). Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 2,9%.
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09.02.2022 16:10 Відповісти
Я голосовал за Петю . Теперь понимаю , что надо голосовать ни за Петю , ни за Зелю . А вот за кого , не понимаю .
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09.02.2022 16:23 Відповісти
Це тому, що ти дурень. Змирись із цим.
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09.02.2022 16:29 Відповісти
Ти останні два роки відверто срав на Цензорі проти «пєті» і тепер пишеш, що голосував за нього. )))
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09.02.2022 16:36 Відповісти
головне шоб свої полупокери не заважали....
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09.02.2022 16:11 Відповісти
Україна тратить на дороги в рази більше ніж на армію. Але при цьому зеленський просить ЄС зміцнювати обороздатність України. #Ми зробили це разом.

Розміщу ці дані тут. На військові потреби за останні п'ять років провели закупівлі на 147 млрд грн. За цей же період служби Укравтодору провели тендери на ремонти доріг на 635 млрд грн.
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09.02.2022 16:18 Відповісти
Важливо щоб головнокомандувач рвав собі дупу щоб забезпечити ЗСУ й оборонпром усім необхідним, а не вимагав цього від когось. Все грається в президента. Нікчема.
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09.02.2022 16:18 Відповісти
Зате ******* роздать на шару.))
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09.02.2022 16:20 Відповісти
Гроші на ракетну програму дай! єКлоун хренов.
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09.02.2022 16:25 Відповісти
Так давно ж тобі казали, що "домовитися по середині" не вийде, тільки репа репне. Агресора зупиняє тільки сильна протидія, а не "перемир*я" і відведення військ назад від лінії фронту.
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09.02.2022 16:28 Відповісти
Хоч би пащу свою не відкривав, ти сильно сам підтримав?
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09.02.2022 16:29 Відповісти
Капець, а чому зеленський ніяк не сприяє обороноздатності України ?
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09.02.2022 16:36 Відповісти
зато ********** хорошо умеет терпеть...

научился на корпоративах в московских банях.
вот.
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09.02.2022 16:38 Відповісти
Тому що...
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09.02.2022 17:00 Відповісти
А конверты будут?
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09.02.2022 16:43 Відповісти
Зеля, продавай з аукціону свою колекцію повісток. Такої, як у тебе, у жодного з президентів України немає. А на одержані гроші щось купимо бійцям в АТО, у багатьох з яких жодної повістки немає в колекції.
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09.02.2022 16:58 Відповісти
вот интересно. а почему наши все алигархи не сложились хотя бы в один миллиард долларов для начала гуртом на помощь армии...? или так дурачками в тихаря и протянут молча с военным сбором 1.5 %? почему нет фонда такого созданного президентом к примеру раз они совсем не собираются этого делать?
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09.02.2022 17:41 Відповісти
Важливо, щоб своє керівництво своєї країни само дбало про боєздатність своєї армії і обороноздатність своєї країни. А не ховалося в кущах перед ворожою навалою і звідти скавчало про допомогу...
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09.02.2022 19:04 Відповісти
 
 