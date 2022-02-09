Важливо, щоб кожна країна ЄС підтримувала Україну у зміцненні обороноздатності армії, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ, ЄС та співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Як зазначається, глава держави приділив особливу увагу питанню розвитку безпекової ситуації навколо України, а також окремо ознайомив очільника зовнішньополітичного відомства Іспанії з ініціативами української сторони щодо активізації переговорного процесу в межах Нормандського формату. Президент наголосив на важливості підтримки з боку європейських партнерів курсу нашої держави на деескалацію та досягнення миру.
Зеленський також зробив акцент на важливості й актуальності зміцнення оборонної підтримки нашої держави.
"Важливо, щоб ЄС, кожна його держава-член підтримували нас сьогодні у зміцненні обороноздатності української армії", – сказав він.
Глава держави відзначив солідарність Іспанії щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.
Крім того, повідомляється, що президент також наголосив на нагальності подальшого активного й результативного поступу нашої країни шляхом європейської та євроатлантичної інтеграції.
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зброю не купуєш,
зрадників не садиш, як що ще сам не такий
єкономіку майже вбив.
що, млять, робиш ти???????
У «президентському» рейтингу фаворитами є В. Зеленський та П. Порошенко (із різницею у рейтингах меншою, ніж похибка дослідження), а серед політичних партій найбільшу підтримку українців наразі мають «Європейська Солідарність», «Слуга Народу» та «Батьківщина».
Якби вибори Президента України відбувались найближчої неділі, то голоси виборців, які визначились із кандидатурою, розподілились би наступним чином. Найбільшу підтримку отримали би В. Зеленський (21,8%) та П. Порошенко (19,1%). За ними у рейтингу розташувались би Ю. Бойко (8,4%), Ю. Тимошенко (8,2%), І. Смешко (7%), Д. Разумков (6,7%), Є. Мураєв (5,5%). Решта кандидатів отримали би на президентських виборах менше, ніж 5% голосів.
Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися би найближчої неділі, то найбільше голосів тих, хто визначився із вибором, отримала би «Європейська Солідарність» (19,6%). Далі розташувались би «Слуга Народу» (15,4%), «Батьківщина» (12,6%), «ОПЗЖ» (9,8%), «Розумна Політика» (7%) та «Сила і Честь» (5,6%). Решта партій набрали би менше, ніж 5% голосів: «НАШі» - 4,9%; «Українська Стратегія Гройсмана» - 4,9%; і т.д.
Дослідження проводилось компанією «Active Group» 4-6 лютого 2022 року методом face-to-face. Географія: вся територія України за виключенням окупованих регіонів. Загалом опитано 1200 респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном України та типом населеного пункту (місто/село). Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 2,9%.
Розміщу ці дані тут. На військові потреби за останні п'ять років провели закупівлі на 147 млрд грн. За цей же період служби Укравтодору провели тендери на ремонти доріг на 635 млрд грн.
научился на корпоративах в московских банях.
вот.