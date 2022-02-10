Зараз українська армія набагато сильніша, ніж у 2014 році, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська армія з 2014 року стала набагато сильнішою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час спільного брифінгу із прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.
"Українська армія, сили оборони стали набагато сильнішими, ніж у 2014 році. Вони краще екіпіровані, краще підготовлені, краще управляються...Ми не ігноруватимемо підтримку Україні, вважаю, що це наразі є правильним", - сказав Столтенберг.
Своєю чергою прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що у разі російського вторгнення в Україну, Британія готова "піти далі" та надати додаткову військову підтримку Україні.
"Ми розглянемо, що ще ми можемо запропонувати. Українці добре підготувалися, є речі, які ми запропонували, які їм насправді, здається, не потрібні, бо вони гадають, що вони вже є в достатній кількості", - резюмував Джонсон.
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Чому ?
А ще дають бинти, марлю.. Скажи за це теж подякувати ЗЕ?
Порошенко озброював армію СВОЄЮ зброєю. Зе всі проекти прикрив.
Скажи що зробив ЗЕ.
Ви згадайте як при Петі працювали оборонні підприємства, які нині ледь жевріють. На це потрібний час і ресурси. Але ж всі ми знаємо що армія з 2019 не розвивається.