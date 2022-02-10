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Зараз українська армія набагато сильніша, ніж у 2014 році, - Столтенберг

Зараз українська армія набагато сильніша, ніж у 2014 році, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська армія з 2014 року стала набагато сильнішою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час спільного брифінгу із прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

"Українська армія, сили оборони стали набагато сильнішими, ніж у 2014 році. Вони краще екіпіровані, краще підготовлені, краще управляються...Ми не ігноруватимемо підтримку Україні, вважаю, що це наразі є правильним", - сказав Столтенберг.

Своєю чергою прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що у разі російського вторгнення в Україну, Британія готова "піти далі" та надати додаткову військову підтримку Україні.

"Ми розглянемо, що ще ми можемо запропонувати. Українці добре підготувалися, є речі, які ми запропонували, які їм насправді, здається, не потрібні, бо вони гадають, що вони вже є в достатній кількості", - резюмував Джонсон.

Автор: 

Велика Британія (5688) НАТО (6641) Столтенберг Єнс (1596) Джонсон Борис (584) ЗСУ (7723)


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Топ коментарі
+4
Помий язика, штатний дуполизе..
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10.02.2022 13:53 Відповісти
+3
Він не просив зброю. Її дають навіть не запитуючи.
А ще дають бинти, марлю.. Скажи за це теж подякувати ЗЕ?
Порошенко озброював армію СВОЄЮ зброєю. Зе всі проекти прикрив.
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10.02.2022 13:55 Відповісти
+3
А ви думаєте необмежена кількість мала з'явитись за один рік ?
Ви згадайте як при Петі працювали оборонні підприємства, які нині ледь жевріють. На це потрібний час і ресурси. Але ж всі ми знаємо що армія з 2019 не розвивається.
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10.02.2022 14:17 Відповісти
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Японія вже направила у Європу танкери з СПГ для заміщення російського газу.
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10.02.2022 13:41 Відповісти
Значно сильніші. Але з 2019 нічого не змінилось. Тобто не покращилось.
Чому ?
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10.02.2022 13:41 Відповісти
Він не просив зброю. Її дають навіть не запитуючи.
А ще дають бинти, марлю.. Скажи за це теж подякувати ЗЕ?
Порошенко озброював армію СВОЄЮ зброєю. Зе всі проекти прикрив.
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10.02.2022 13:55 Відповісти
Та ну! Отак прямо завдяки? Може всупереч?
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10.02.2022 13:57 Відповісти
Пять тысяч дополнительно зеленый платит еще тем, кто на нуле..а Петя, хитрая морда, атошные поднял с 10 до 17 уже тогда, когда проиграл в первом туре и понял, что президентом ему не быть))) надо было до 30 поднять, один фиг уже уходишь)))
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10.02.2022 13:47 Відповісти
Питай в зеленського.
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10.02.2022 13:53 Відповісти
Бульдозерист поставив в армію нові бойові та транспортні машини, форму, озброєння, **********, тощо.
Скажи що зробив ЗЕ.
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10.02.2022 14:06 Відповісти
Если честно, что то не вижу я ни нового оружия, ни транспортных машин, которые куда то поставлял Петя..и при зеленой обезьяне ничего не поменялось..есть " бехи" 70 годов, которые Афганистан еще застали)) а вам рассказывают про другое?.. про новенькое вооружение в частях?.. не, ну может на парад что то и есть.. на нуле нет нового ничего..ни при шоколаде, ни при зеленом
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10.02.2022 14:14 Відповісти
А ви думаєте необмежена кількість мала з'явитись за один рік ?
Ви згадайте як при Петі працювали оборонні підприємства, які нині ледь жевріють. На це потрібний час і ресурси. Але ж всі ми знаємо що армія з 2019 не розвивається.
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10.02.2022 14:17 Відповісти
Я думаю, что бригаде, которая постоянно выходит в сектор надо дать новую технику в первую очередь..а у нас покупают вертолеты мусорам..и такая фигня было, что при соевом упыре, что при зеленой обезьяне
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10.02.2022 14:48 Відповісти
Очевидно ви не думаєте.
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10.02.2022 14:59 Відповісти
Так аргументируйте, почему у бригады, которая постоянно выходит в сектор- нет нового вооружения?..
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10.02.2022 15:07 Відповісти
Бо резонно використовувати більш старе. Але це не означає, що за три роки вже не можна було забезпечити новим, хоча б частково. Ви чули щоб у ЗСУ передавались якісь нові види техніки ?
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10.02.2022 15:10 Відповісти
Да?))) А новое куда? На склад?. Ну бред же воевать на старом дерьме, которое заводится от пинка в зад, а новенькое мы побережем на складах...на складах, которые еще и внезапно горят..офигительная логика..нда..
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10.02.2022 17:13 Відповісти
З 16 року харківський завод запустив і виробив 11 нових танків. Нових не за станом, а за озброєнням. - Мало, певною мірою у якості тестової партії. Але зараз завод працює 1 день на тиждень. Займаються ремонтом. Тож порівнювати той час і нинішній - неможливо.
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10.02.2022 22:58 Відповісти
Пані Ксенія, звичайно,що це все таки військова таємниця повинна бути, але напиклад...Бронекатери, кажуть що річкові, з власного заводика і за держбюджетні кошти,це куди пришити? "Молот" Пашинського,для знищеня власних бойових розрахунків,треба було зняти з оборонзаказу ? За відновлення ППО Києва вже мовчу.Але бруківку після боїв на Майдані хоч відновив за свої?Чи ні? "Не сотвори себе кумира..."
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10.02.2022 15:01 Відповісти
Зняти то зняли. А що замість того поставили?
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10.02.2022 16:19 Відповісти
Помий язика, штатний дуполизе..
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10.02.2022 13:53 Відповісти
Просто научились убивать..это тяжело морально...не компьтерная игра..но слом призошел..этого и не хватало в 14, когда два десятка старух могли остановить марш бригады..
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10.02.2022 13:43 Відповісти
У країн з сильними арміями не окупують території восьмий рік
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10.02.2022 13:49 Відповісти
Як справа дійде до складів, що робитимемо? Чи є сенс щось передавати, якщо одним пострілом із квадракопьера, це все можна знищити?
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10.02.2022 14:44 Відповісти
 
 