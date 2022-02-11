Брифінг Данілова за результатами засідання РНБО. ВIДЕО
Рада національної безпеки і оборони провела виїзне засідання у Харкові. За його підсумками секретар РНБО Олексій Данілов проводить брифінг.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+16 Максим Максимович #492073
показати весь коментар11.02.2022 19:16
+12 Кремень
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+10 салтовский партизан
показати весь коментар11.02.2022 19:25
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Воры в законе собрались и отчитались об успешно проделываемой работе.
А ракеты и самолёты на 8 году боевых дествий перехватывать всё нечем, а противотанковых комплексов на 8 году боевых дествий без США всё не было бы.
На халявку - лучший вариант.
У тебя к чужим декларациям доступ есть?
Знаешь, сколько я налогов плачу?
прав.
Спасибо.
Військовий злочинець Володимир Цемах безпосередньо причетний до авіакатастрофи MH17 влітку 2014 року - є докази, що це він завіз росіян із встановленням "Бук" на позиції, а після пострілу допоміг їм виїхати.
За словами колишнього співробітника ГУР, керівник Офісу президента Андрій Єрмак обіцяв відкласти обмін терориста - проте обдурив слідчих.
Колишній бойовик терористичної "ДНР" Володимир Цемах був готовий свідчити про аварію збитого авіарейсу MH17 малазійських авіаліній над Донбасом, а також зізнатися у розстрілі бронетранспортера Збройних сил України. Проте його встигли віддати Росії у рамках обміну 7 вересня 2019 року.
В інтерв'ю виданню " https://ukrainenews.fakty.ua/392417-esli-by-cemaha-ne-otdali-on-rasskazal-by-vse---*******-razvedchik Факти " колишній співробітник ГУР Міноборони полковник Роман Червінський розповів, що українська розвідка протягом року готувала операцію по Цемаху - його цілодобово "вели" на тимчасово окупованих територіях за допомогою маячка стеження, закріпленого на автомобілі.
"Ми, в принципі, знали про нього все. Його щоденний графік практично не змінювався: вранці везе дружину на роботу, повертається, виносить сміття, постоїть на ганку, курить і заходить у квартиру, увечері забирає дружину. Іноді приїжджає до спортзалу", - розповів Червінський.
Як він зазначив, розвідники хотіли дочекатися зручного моменту для захоплення терориста - і такий видався у червні місяці 2019 року. Два співробітники ГУР МОУ застали Цемаха вдома, запропонували проїхати до Донецька "на розмову", після чого вивезли на контрольовану урядом територію.
За словами полковника, Цемах безпосередньо причетний до авіакатастрофи MH17 влітку 2014 року - існують докази, що це він завіз росіян із встановленням "Бук" на позиції, доповідав про "успішне" виконання завдання керівництву в особі Ігоря Гіркіна та вивозив зенітно-ракетний комплекс. .
Крім того, за даними Червінського, терорист також керував блокпостом №43, біля якого 6 серпня 2014 року було розстріляно БТР ЗСУ. Тоді загинуло четверо українських військових, а Цемах потім хвалилися цим "подвигом".
Колишній співробітник ГУР запевняє, що бойовик був готовий розповісти все після того, як його захопили на території ОРДО. Але його регулярно відвідував адвокат із Донецька, який передавав "привіти", давав вказівки та переконував мовчати.
"Цемах зізнався слідчим, що розстріляв на блокпосту людей, лише одне це тягне на довічне. Але про боїнг нічого не розповів", - уточнив офіцер.
Йому нагадали, що Офіс президента Зеленського тоді запевняв, що терорист не є важливим свідком у справі знищення авіалайнера і взагалі нідерландським слідчим дали його допитати.
"Навіть із цього епізоду переконуюсь, що він побічно працює на Росію", - зазначив офіцер про Андрія Єрмака.
Він додав, що слідчі просили керівника ОПУ відкласти видачу Цемаху з вересня до грудня.
"Той пообіцяв: "Добре, я вас почув. Включаю Цемаха на обмін у грудні". А 4 вересня прийшов і каже: "Віддавайте Цемаху. - Як? Ви ж обіцяли". - "Ні-ні, це вказівка. Віддавайте і все". Просто забрав і забрав. Навіть тут обдурив. Упевнений, якби Цемаха не віддали, він би розповів усе", - резюмував Червінський.
Підготував https://www.rupor.info/authors/veniamin_tsvetkov Веніамін Цвєтков
десь так це схоже на те РНБО
этот данилов - полный дебил
його закриття нічого не змінить, а тільки ще більше озлобить людей. Навіть якщо цей канал проросійський, сепарський, будь-який, закривати його рішенням РНБО це означає розтоптати Конституцію. Нічим добрим це не скінчиться.
Вот такого мудака как ты, нужно было бы расстрелять, на самом деле, чтобы не гавкал. Нравится антиукраинский канал - чемодан, вокзал. А эта демагогия про недемократичную против врага власть оставь.
Ты в слове ***** сделал кучу ошибок.
"Штирлиц шел по улицам Берлина и ничто не выдавало в нем советского разведчика: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют" ©
Так что в спам, жЫвотное.