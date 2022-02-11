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Брифінг Данілова за результатами засідання РНБО. ВIДЕО

Рада національної безпеки і оборони провела виїзне засідання у Харкові. За його підсумками секретар РНБО Олексій Данілов проводить брифінг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Автор: 

Данілов (1259) РНБО (2278)


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Топ коментарі
+16
"НАШ" попал ... на 5 лет.
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11.02.2022 19:16
+12
Мураєвську гівнопомийку закрили!!!Дякую всім,хто підписав петицію С.Стерненка.Це теж допомогло добрій справі!Слава Україні!
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11.02.2022 19:22
+10
ну нарешті, мураєвський інфо-смітник зустрівся з медведчуківським у небутті.
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11.02.2022 19:25
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До жопы ваше рнбо.
Воры в законе собрались и отчитались об успешно проделываемой работе.
А ракеты и самолёты на 8 году боевых дествий перехватывать всё нечем, а противотанковых комплексов на 8 году боевых дествий без США всё не было бы.
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11.02.2022 19:06 Відповісти
возьми и сдела
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11.02.2022 19:07 Відповісти
Чёто ещё, кроме уплаты налогов, сделать?
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11.02.2022 19:08 Відповісти
Та да. На те налоги как раз дулю и сделаешь. Какая страна, такие и налоги - такая и армия.

На халявку - лучший вариант.
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11.02.2022 19:11 Відповісти
Да ты что?
У тебя к чужим декларациям доступ есть?
Знаешь, сколько я налогов плачу?
прав.
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11.02.2022 19:13 Відповісти
Налоги в Польше сильно помогают Украине.
Спасибо.
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11.02.2022 19:19 Відповісти
Каким боком Польша к моим налогам?
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11.02.2022 19:19 Відповісти
Ти у Польщі податки платитиш, судячи по твоєму прапору, тому стули свою пельку
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11.02.2022 19:56 Відповісти
Твои суждения, значит, и кучи говна не стоят.
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11.02.2022 19:58 Відповісти
братушка даніла на сходнякє слово будєт дєржать.
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11.02.2022 19:07 Відповісти
ЄРМАК ОБДУРИВ СПІВРОБІТНИКІВ ГУР ТА ДЕЗІНФОРМУВАВ СУСПІЛЬСТВО, ЩОБ ВИДАТИ РОСІЇ ЦЕМАХА



Військовий злочинець Володимир Цемах безпосередньо причетний до авіакатастрофи MH17 влітку 2014 року - є докази, що це він завіз росіян із встановленням "Бук" на позиції, а після пострілу допоміг їм виїхати.



За словами колишнього співробітника ГУР, керівник Офісу президента Андрій Єрмак обіцяв відкласти обмін терориста - проте обдурив слідчих.

Колишній бойовик терористичної "ДНР" Володимир Цемах був готовий свідчити про аварію збитого авіарейсу MH17 малазійських авіаліній над Донбасом, а також зізнатися у розстрілі бронетранспортера Збройних сил України. Проте його встигли віддати Росії у рамках обміну 7 вересня 2019 року.

В інтерв'ю виданню " https://ukrainenews.fakty.ua/392417-esli-by-cemaha-ne-otdali-on-rasskazal-by-vse---*******-razvedchik Факти " колишній співробітник ГУР Міноборони полковник Роман Червінський розповів, що українська розвідка протягом року готувала операцію по Цемаху - його цілодобово "вели" на тимчасово окупованих територіях за допомогою маячка стеження, закріпленого на автомобілі.

"Ми, в принципі, знали про нього все. Його щоденний графік практично не змінювався: вранці везе дружину на роботу, повертається, виносить сміття, постоїть на ганку, курить і заходить у квартиру, увечері забирає дружину. Іноді приїжджає до спортзалу", - розповів Червінський.

Як він зазначив, розвідники хотіли дочекатися зручного моменту для захоплення терориста - і такий видався у червні місяці 2019 року. Два співробітники ГУР МОУ застали Цемаха вдома, запропонували проїхати до Донецька "на розмову", після чого вивезли на контрольовану урядом територію.

За словами полковника, Цемах безпосередньо причетний до авіакатастрофи MH17 влітку 2014 року - існують докази, що це він завіз росіян із встановленням "Бук" на позиції, доповідав про "успішне" виконання завдання керівництву в особі Ігоря Гіркіна та вивозив зенітно-ракетний комплекс. .

Крім того, за даними Червінського, терорист також керував блокпостом №43, біля якого 6 серпня 2014 року було розстріляно БТР ЗСУ. Тоді загинуло четверо українських військових, а Цемах потім хвалилися цим "подвигом".

Колишній співробітник ГУР запевняє, що бойовик був готовий розповісти все після того, як його захопили на території ОРДО. Але його регулярно відвідував адвокат із Донецька, який передавав "привіти", давав вказівки та переконував мовчати.

"Цемах зізнався слідчим, що розстріляв на блокпосту людей, лише одне це тягне на довічне. Але про боїнг нічого не розповів", - уточнив офіцер.

Йому нагадали, що Офіс президента Зеленського тоді запевняв, що терорист не є важливим свідком у справі знищення авіалайнера і взагалі нідерландським слідчим дали його допитати.

"Навіть із цього епізоду переконуюсь, що він побічно працює на Росію", - зазначив офіцер про Андрія Єрмака.

Він додав, що слідчі просили керівника ОПУ відкласти видачу Цемаху з вересня до грудня.

"Той пообіцяв: "Добре, я вас почув. Включаю Цемаха на обмін у грудні". А 4 вересня прийшов і каже: "Віддавайте Цемаху. - Як? Ви ж обіцяли". - "Ні-ні, це вказівка. Віддавайте і все". Просто забрав і забрав. Навіть тут обдурив. Упевнений, якби Цемаха не віддали, він би розповів усе", - резюмував Червінський.

Підготував https://www.rupor.info/authors/veniamin_tsvetkov Веніамін Цвєтков
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11.02.2022 21:52 Відповісти
НАШ закрыли
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11.02.2022 19:15 Відповісти
"НАШ" попал ... на 5 лет.
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11.02.2022 19:16 Відповісти
А ЧЕ ЗЕЛЕНЬКО НЕ КРАСУЕТЬСЯ УЖЕ ПЕРЕД КАМЕРАМИ ?!
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11.02.2022 19:20 Відповісти
Ору с митинга за канал НАШ, 99% это бабули которые дакают)))
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11.02.2022 19:21 Відповісти
Зібрались вчителя фізкультури і трудовики вирішувати як керувати реформою освіти -
десь так це схоже на те РНБО
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11.02.2022 19:22 Відповісти
Мураєвську гівнопомийку закрили!!!Дякую всім,хто підписав петицію С.Стерненка.Це теж допомогло добрій справі!Слава Україні!
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11.02.2022 19:22 Відповісти
ну нарешті, мураєвський інфо-смітник зустрівся з медведчуківським у небутті.
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11.02.2022 19:25 Відповісти
Щас смотрю Украина24, ох там и вой стоит по поводу закрытия Наш)) Зеленского уже и отпели, и закопали, и кучу непристойных надписей написали))
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11.02.2022 19:47 Відповісти
Данилову 60 лет. Он что, голову красит?
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11.02.2022 19:55 Відповісти
Где приказ организовать ставку Главнокомандующего и все вытекающие приказы с этим связанные - мобилизация, как себя будут вести все гос-сферы обслуживания населения и т.д. и т.п.
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11.02.2022 19:57 Відповісти
наступним мае бути канал рада і 1 плюс 1 бо брешуть і брешуть як і всі 3елені
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11.02.2022 19:57 Відповісти
обсудили, что партнеры нам каждый день привозят помощь

этот данилов - полный дебил
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11.02.2022 20:03 Відповісти
А хто ж це розплодив ці телеканали та всі знають це ж Пєтрушка при його президенстві повікривались ********** канали
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12.02.2022 07:50 Відповісти
Зеля приміряє на себе корону, хоче бути схожим на свого кумира Путіна. Той почав із закриття телеканалів і закінчив диктатурою та агресією. Якщо від магніту відрізати негативний полюс, нерозумно очікувати, що він зникне. Якщо частина населення підтримує політику каналу "Наш",
його закриття нічого не змінить, а тільки ще більше озлобить людей. Навіть якщо цей канал проросійський, сепарський, будь-який, закривати його рішенням РНБО це означає розтоптати Конституцію. Нічим добрим це не скінчиться.
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12.02.2022 08:56 Відповісти
Рашка использует СМИ как оружие, и нашу демократию тоже использует как оружие против нас. Хуже что можно сделать - дать рашке возможность и далее использовать это оружие в войне против нас.

Вот такого мудака как ты, нужно было бы расстрелять, на самом деле, чтобы не гавкал. Нравится антиукраинский канал - чемодан, вокзал. А эта демагогия про недемократичную против врага власть оставь.

Ты в слове ***** сделал кучу ошибок.

"Штирлиц шел по улицам Берлина и ничто не выдавало в нем советского разведчика: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют" ©

Так что в спам, жЫвотное.
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12.02.2022 23:57 Відповісти
 
 