Чиновник Держгеокадастру затриманий у Києві на хабарі 230 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

Під час одержання хабаря затримано посадовця Головного управління Держгеокадастру у м. Києві та посередника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.

За даними слідства, у грудні 2021 року інспектори Головного управління Держгеокадастру у ході проведення позапланової перевірки виявили порушення земельного законодавства релігійною громадою щодо нецільового використання земельної ділянки. У зв’язку із цим представника громади викликали до контролюючого органу для надання пояснень щодо вчинення адмінправопорушення. Під час зустрічі заступник начальника Головного управління повідомив йому, що за це порушення громаді загрожує штраф понад 700 тис грн. Водночас, посадовець запропонував, в разі необхідності, допомогти уникнути відповідальності за винагороду в сумі 230 тис грн.

З метою прикриття своєї незаконної діяльності чиновник надав контакт ФОП-геодезиста, який мав підготувати для громади документи, необхідні для уникнення адміністративної відповідальності.

Правоохоронці затримали посадовця та підприємця-посередника після передачі їм хабаря в сумі 230 тис грн.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру по ч. 3 ст. 368 КК України та обрання запобіжних заходів.