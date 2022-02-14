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Новини Хабарники
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Чиновник Держгеокадастру затриманий у Києві на хабарі 230 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

Під час одержання хабаря затримано посадовця Головного управління Держгеокадастру у м. Києві та посередника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.

Чиновник Держгеокадастру затриманий у Києві на хабарі 230 тис. грн, - прокуратура 01

За даними слідства, у грудні 2021 року інспектори Головного управління Держгеокадастру у ході проведення позапланової перевірки виявили порушення земельного законодавства релігійною громадою щодо нецільового використання земельної ділянки. У зв’язку із цим представника громади викликали до контролюючого органу для надання пояснень щодо вчинення адмінправопорушення. Під час зустрічі заступник начальника Головного управління повідомив йому, що за це порушення громаді загрожує штраф понад 700 тис грн. Водночас, посадовець запропонував, в разі необхідності, допомогти уникнути відповідальності за винагороду в сумі 230 тис грн.

З метою прикриття своєї незаконної діяльності чиновник надав контакт ФОП-геодезиста, який мав підготувати для громади документи, необхідні для уникнення адміністративної відповідальності.

Чиновник Держгеокадастру затриманий у Києві на хабарі 230 тис. грн, - прокуратура 02

Правоохоронці затримали посадовця та підприємця-посередника після передачі їм хабаря в сумі 230 тис грн.

Чиновник Держгеокадастру затриманий у Києві на хабарі 230 тис. грн, - прокуратура 03

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру по ч. 3 ст. 368 КК України та обрання запобіжних заходів.

Автор: 

хабар (4695) Правоохоронні органи (2707) силовики (2512) Держгеокадастр (301) Офіс Генпрокурора (3243)


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Топ коментарі
+4
Війна війною, а жага стригти бабки вище за все.
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14.02.2022 18:36
+3
пздц в них там хабарі...
Ненька могла б бути досить багатою європейською країною, якби не це болото.
Привіт зелупі, який блокує антикорупційні органи.
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14.02.2022 18:34
+3
Чергова свиня біля корита,порода-хряк ненажерливий...
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14.02.2022 18:39
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пздц в них там хабарі...
Ненька могла б бути досить багатою європейською країною, якби не це болото.
Привіт зелупі, який блокує антикорупційні органи.
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14.02.2022 18:34 Відповісти
Війна війною, а жага стригти бабки вище за все.
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14.02.2022 18:36 Відповісти
Ну так и расстреляйте его на..й.Сейчас будет пол года жевания соплей,потом восстановление "крайней степени невиновника" на рабочем месте,с компенсацией из бюджета"вынужденного прогула".
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14.02.2022 18:36 Відповісти
Чергова свиня біля корита,порода-хряк ненажерливий...
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14.02.2022 18:39 Відповісти
Справа абсолютно провальна в українських судах - ФОП взяв гроші на виконання проекту.
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14.02.2022 18:42 Відповісти
Кому - війна... а кому - акаааа рааазніцааа... пааадаайом штаааб врааагу неадаастааалаась
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14.02.2022 18:42 Відповісти
🤣 ЭТО УЖЕ ПАНДЭМИЯ ВЗЯТКОВИРУС.... ПО ДРУГОМУ НИКАК НЕ НАЗВАТЬ....КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ И ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЧИНОВНИКИ ВСЕХ РОДОВ ДОЛЖНОСТЕЙ! ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО МЕДИЦИНСКИЙ ПРИБОР(РУКООТРУБАТЕЛЬ)
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14.02.2022 18:54 Відповісти
Це тільки один з хабарів, а скільки їх до цього було, думаю що дуже багато.
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14.02.2022 19:06 Відповісти
Война - войной, а взятки по расписанию. Отребье!
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14.02.2022 19:09 Відповісти
Може чоловік боїться і хоче у в'язниці сховатись.
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14.02.2022 21:51 Відповісти
 
 