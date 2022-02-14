"І Донбас, і Крим повернуться в Україну. Виключно дипломатичним шляхом", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що окуповані території повернуться під контроль української держави, і це відбудеться без застосування сили.

Про це він заявив у відеозверненні до українців, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми прагнемо миру, і ми хочемо вирішувати всі питання виключно шляхом переговорів. І Донбас, і Крим повернуться в Україну. Виключно дипломатичним шляхом. Ми не зазіхаємо на чуже, але й свого не віддамо", - підкреслив Зеленський.

Президент також наголосив, що Україні вдалося досягти дипломатичної підтримки практично всіх лідерів цивілізованого світу.

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"Більшість з них або вже відвідали та підтримали нас, підтримали Україну. Або зроблять це найближчим часом", - зазначив він.