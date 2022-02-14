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"І Донбас, і Крим повернуться в Україну. Виключно дипломатичним шляхом", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що окуповані території повернуться під контроль української держави, і це відбудеться без застосування сили.
Про це він заявив у відеозверненні до українців, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми прагнемо миру, і ми хочемо вирішувати всі питання виключно шляхом переговорів. І Донбас, і Крим повернуться в Україну. Виключно дипломатичним шляхом. Ми не зазіхаємо на чуже, але й свого не віддамо", - підкреслив Зеленський.
Президент також наголосив, що Україні вдалося досягти дипломатичної підтримки практично всіх лідерів цивілізованого світу.
"Більшість з них або вже відвідали та підтримали нас, підтримали Україну. Або зроблять це найближчим часом", - зазначив він.
Топ коментарі
+17 Володимир Мик
показати весь коментар14.02.2022 20:16
+7 Олег Марцінковський #408374
показати весь коментар14.02.2022 20:25
+4 Василь Довганенко #437088
показати весь коментар14.02.2022 20:17
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Неадекватный дебил.
Росія проведе референдуми і з риданнями передасть Україні?
Суд Біробіджана визнає кримський референдум нелегітимним?
Як?
Украина побеждает.
раша платит репарации 10кратном размере от ущерба.. возвращает все украденное.
а мы так и быть не будем захватывать их сортиры в тайге
Ну что зебила, довольны своим выбором?
С трёх сторон армия нападения, но не надо нагнетать?
Слуг!! Ти вже переплюнув навіть Петьмана по 145 "рейформах"!!
Розумним -не хамити(пацакам-можно)..
🤣