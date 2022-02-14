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Новини Окуповані території
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"І Донбас, і Крим повернуться в Україну. Виключно дипломатичним шляхом", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що окуповані території повернуться під контроль української держави, і це відбудеться без застосування сили.

Про це він заявив у відеозверненні до українців, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми прагнемо миру, і ми хочемо вирішувати всі питання виключно шляхом переговорів. І Донбас, і Крим повернуться в Україну. Виключно дипломатичним шляхом. Ми не зазіхаємо на чуже, але й свого не віддамо", - підкреслив Зеленський.

Президент також наголосив, що Україні вдалося досягти дипломатичної підтримки практично всіх лідерів цивілізованого світу.

Дивіться: Звернення президента Зеленського: "Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання". ВIДЕО

"Більшість з них або вже відвідали та підтримали нас, підтримали Україну. Або зроблять це найближчим часом", - зазначив він.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Крим (14133) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+17
Виключно військовим шляхом... Так завжди було, є і буде в історії світу.
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14.02.2022 20:16
+7
От цікаво: хоч хтось може описати процедуру повернення дипломатичним шляхом?
Росія проведе референдуми і з риданнями передасть Україні?
Суд Біробіджана визнає кримський референдум нелегітимним?
Як?
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14.02.2022 20:25
+4
Повернуться.... Коли як говорив Аваков паРашка розпадеться і мокші з захопленням будуть чубити один одного.
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14.02.2022 20:17
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Виключно військовим шляхом... Так завжди було, є і буде в історії світу.
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14.02.2022 20:16 Відповісти
Литва, Латвія, Естонія тільки через більш ніж 50 років "дипломатичним" шляхом стали незалежними від окупанта, поки той не "здох" в 1991 році. Тепер черга за його "правонаступницею", справа часу.
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14.02.2022 20:47 Відповісти
Повернуться.... Коли як говорив Аваков паРашка розпадеться і мокші з захопленням будуть чубити один одного.
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14.02.2022 20:17 Відповісти
Звездун ссыкливый!
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14.02.2022 20:18 Відповісти
именно поэтому и не вернутся. Дипломатический шлях работает только тогда, когда вторая сторона не готова за него заплатить такую цену.
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14.02.2022 20:22 Відповісти
Он еще в обращении косвенно обвини Штаты и Британию в нагнетании паники и информационной войне против Украины

Неадекватный дебил.
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14.02.2022 20:23 Відповісти
Та нє, він таких слів не знає. То його Юзік навчив.
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14.02.2022 21:28 Відповісти
Ось дивлюсь я на нашого Презика, спостерігаю, і таке стійке враження, що ми з ним в різних Українах існуємо. Якесь маніпулювання красивими словами і все. Народ і влада - дві окремі планети.
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14.02.2022 20:24 Відповісти
Вже намилився здати Україну, що мав заплановано ще до виборів.
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14.02.2022 21:24 Відповісти
у меня где то старый дипломат завалялся .. могу предоставить, в нём можете и принести ...
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14.02.2022 20:24 Відповісти
От цікаво: хоч хтось може описати процедуру повернення дипломатичним шляхом?
Росія проведе референдуми і з риданнями передасть Україні?
Суд Біробіджана визнає кримський референдум нелегітимним?
Як?
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14.02.2022 20:25 Відповісти
в ответ будет верещание зелебобиков (а в прошлом порохоботов) *А ты что, пойдешь в окопы и будешь воевать?!?!*. Ну так да, надо определиться. Мы их хотим возвращать или отдаем *дипломатичним шляхом*. Если мы их вернем через 1 млн лет, это значит мы их получим через 1 млн лет, а не вернем.
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14.02.2022 20:27 Відповісти
Брехня, цинізм і зрада.
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14.02.2022 21:27 Відповісти
ответ прост.
Украина побеждает.
раша платит репарации 10кратном размере от ущерба.. возвращает все украденное.

а мы так и быть не будем захватывать их сортиры в тайге
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14.02.2022 23:50 Відповісти
Бред сивой кобылы.
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14.02.2022 20:26 Відповісти
Ну і нахрен нам декілька мільйьонів ватошних полукацапів з рос.паспортами,щоб розвалить країну з середини і об'еднать х росіей?!
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14.02.2022 20:28 Відповісти
Це тільки мені здається що на фото преза вже чорну стрічку прималювали?
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14.02.2022 20:31 Відповісти
Пускай это называется так, но загнанный скорпион себя убьёт, как в в 1991 году.
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14.02.2022 20:31 Відповісти
Щось втихую мутять
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14.02.2022 20:35 Відповісти
Дипломатическим путем ты только х*** отсосешь падло. Где ето Рашка просто так взяла и вернула украденное?
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14.02.2022 20:35 Відповісти
Только наличие на территории Украины ядерного оружия поможет вернуть Крым. Исключительно военно-полицейской операцией. Для этого нужна сильная армия, и над этим нужно работать. А ЯО нужно, чтобы РФ нас своим не пугала. Причем, это совсем не обязательно может быть ЯО Украины. Например, на базах в Германии или Турции хранится американское ЯО под охраной американских солдат. Но в случае опасности, его могут передать принимающей стороне. То есть, если касабы будут угрожать его применить против нас, мы сможем его применить в ответ.
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14.02.2022 20:37 Відповісти
Можна і без яо відвоювати Крим, було б бажання та підтримка Англії, США, і інших союзників.
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14.02.2022 21:32 Відповісти
Ты даже пленых не смог освободить ни переговорами ни дипломатическим путем. Долго ждать придется чтобы касабы вернули крым и дамбас
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14.02.2022 20:37 Відповісти
Догадываясь как и на каких условиях будет ето *дипломатическое возвращение ОРДЛО* я скажу нах. оно нужно мне ваше ОРДЛО таким способом будет. Про крым вообще сомневаюсь что будут ставить на повестке дня.
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14.02.2022 20:43 Відповісти
Идиот

Ну что зебила, довольны своим выбором?
С трёх сторон армия нападения, но не надо нагнетать?
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14.02.2022 20:46 Відповісти
И сделаешь это ты?! Ты лучше расскажи, сынок, как твои "слуги народа" обложили данью бизнес! Зашквары каждый день! И это только малая часть "ваших свершений", зелёные потворы!
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14.02.2022 20:54 Відповісти
Тільки (для зовсім тупих)-реформи, Свободи Слова , Свободу ФОПам, нах Третяковим, Та іншим посіпакам
Слуг!! Ти вже переплюнув навіть Петьмана по 145 "рейформах"!!
Розумним -не хамити(пацакам-можно)..
🤣
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14.02.2022 20:57 Відповісти
Ні. Це так не працює. Азербайджан повернув Карабах виключно військовим шляхом, а російські виродки з єс навпаки запхали туди миротворців рф затягнувши все та створивши нові загрози.
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14.02.2022 21:05 Відповісти
Карабах не ввесь звільнили. Столиця, Степанакерт, лишилася вірменська, а дорога до неї контролюється росіянами. Більше того, пішли на мирову з рашою. Трохи піддалися, турків до миротворців не допустили на вимогу пуйла.
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14.02.2022 21:40 Відповісти
Це відбулось саме через деякі країни єс. Вони силою нав'язали миротворців рф та всунули палки економіці Туреччини. А все тому що по перше вони бояться становлення нової Османської імперії, по друге там дуже багато агентів рф та тих хто вважає рф своєю власністю. А програш рф в цьому конфлікті це шанс бунту в рф та припинення поставок ресурсів в єс. Ті країни не зацікавлені щоб Азербайджан вернув собі території навіть дипломатичним шляхом, бо це виродками що є населенням рф буде сприйнято як поразку рф та може викликати серед виродків бунт проти царя, а царь рф є ставлеником еліти з європи і вони точно не впевнені що після бунту зможуть поставити нового та відновити постачання ресурсів за ******* буси.
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14.02.2022 22:16 Відповісти
..просто чучело президента.. противно..
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14.02.2022 21:08 Відповісти
зЕлох, не пойму кто из нас лох, или ты , или мы? Сколько лет Карабах возвращался? И сколько бы ещё "возвращался", если бы не Карабахский сценарий? Или что, "пу#ен нападёт!"?
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14.02.2022 22:41 Відповісти
 
 