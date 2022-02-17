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Мінінфраструктури хоче максимально ускладнити лінійне судноплавство в Україні, – експерт

Мінінфраструктури хоче максимально ускладнити лінійне судноплавство в Україні, – експерт

Зміни до Інструкції про порядок реєстрації ліній закордонного плавання, які пропонує Міністерство інфраструктури України, вкрай негативно позначаться на економіці України та містять численні корупційні ризики.

Про це заявив голова Федерації роботодавців транспорту Володимир Гусак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Якщо ці зміни до інструкції будуть прийняті, буде дуже важко зареєструвати нові лінії закордонного плавання або продовжити реєстрацію існуючих. В Україні просто нема кораблів для того, щоб вивезти зерно або метал. Це призведе до падіння виробництва та скорочення робочих місць, та завдасть великої шкоди економіці України", – пояснив Гусак.

Він наголосив, що наразі, через блокаду РФ морських шляхів, Україні дуже важко знаходити судновласників, які готові спрямувати до нас свої кораблі. А зміни до Інструкції ускладнять ситуацію ще більше.

"Навіщо це робиться? Незрозуміло. Можна припустити, що це гра чиновників. Коли спочатку треба щось максимально ускладнити, щоб потім якось допомагати (у лапках) вирішувати питання або спрощувати цю процедуру", – висловив припущення Гусак.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури ініціювало зміни до порядку реєстрації ліній закордонного плавання. Новий порядок, за словами галузевих експертів та учасників ринку, робить реєстрацію практично нереальною, оскільки умови, які висуває відомство, просто неможливо виконати.

Раніше ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що ініціатива МІУ є свідченням того, що відомство множить бюрократичні процедури замість того, щоб розвивати морську галузь України. 

Автор: 

Федерація роботодавців (67) Мінінфраструктури (2060)


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Топ коментарі
+10
Крысы планомерно убивают экономику☹️
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17.02.2022 18:05
+9
Регистрации "линий загранплавания" нет ни в одной стране мира, даже в вонючей параше и Сев. Корее. Поздравляю зебилов, хоть где-то вы первые в мире. Особенно в своём дебилизме.
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17.02.2022 18:08
+6
"США ввели санкции против "агента ФСБ" Сивковича. В Украине засомневались, на кого работает его бывший помощник Даниил Гетманцев"
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17.02.2022 18:18
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Крысы планомерно убивают экономику☹️
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17.02.2022 18:05 Відповісти
"США ввели санкции против "агента ФСБ" Сивковича. В Украине засомневались, на кого работает его бывший помощник Даниил Гетманцев"
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17.02.2022 18:18 Відповісти
Не дивуйтеся... - все за планом.... ЗЕко-***** робить все у відповідності з побажаннями та наамагаганнями Путіна - заблокувати морській державі Україна - вихід в Чорне море...
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17.02.2022 18:24 Відповісти
Для ЗЕ, в пошуках іноземних агентів, ворогів та зрадників України, саме головне - не вийти на самого себе і на свою "кишенькову" партію... звичайно ж і на своїх шефів - Єрмака і Путіна...
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17.02.2022 18:28 Відповісти
Головне нині для ЗЕ-банди - "вчасно" підготувати хліб-сіль та квіти для зустрічі окупантів...
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17.02.2022 18:33 Відповісти
Втекти.
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17.02.2022 18:38 Відповісти
Регистрации "линий загранплавания" нет ни в одной стране мира, даже в вонючей параше и Сев. Корее. Поздравляю зебилов, хоть где-то вы первые в мире. Особенно в своём дебилизме.
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17.02.2022 18:08 Відповісти
Єто решение могут принимаь порты, а не какой-то гетманцев сидящий в правительственном кабинете и шелесящий купюрами...
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17.02.2022 19:19 Відповісти
Порты не могут влиять на то, куда идёт судно из Украины- в Турцию или Грецию. Порты только могут проверить судно на предмет его соответствия Международным Конвенциям, санитарии и т.п. Да и то не чаще предписанных интервалов времени. Например, по линии PSC.
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17.02.2022 19:51 Відповісти
Це щоб отримувати ще більше на лапу.
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17.02.2022 18:15 Відповісти
Иногда не хватает сталинских методов борьбы с саботажниками.....
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17.02.2022 18:15 Відповісти
Зеля вражина.
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17.02.2022 18:19 Відповісти
Бездари косорылые вконец уже! До сих пор не взялся никто в сов-мине за славный город Измаил! Устье Дуная, выход в Чёрное море чего стоит. И соотвественно вверх на всю Центральную Европу дорожка для речников судов. И круизы даже от Киева или Херсона, с Одессы конечно, грузоперевозки, контейнерные терминалы стоило строить итд. Конечно не только ЗЕ с гоп-компахой своей профукали. Предыдущие само собой. А пока глухаринная провинция там. селёдкой с Вилково торгуют. Румынам сигареты под водой проталкивают.
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17.02.2022 18:25 Відповісти
 
 