Мінінфраструктури хоче максимально ускладнити лінійне судноплавство в Україні, – експерт

Зміни до Інструкції про порядок реєстрації ліній закордонного плавання, які пропонує Міністерство інфраструктури України, вкрай негативно позначаться на економіці України та містять численні корупційні ризики.

Про це заявив голова Федерації роботодавців транспорту Володимир Гусак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Якщо ці зміни до інструкції будуть прийняті, буде дуже важко зареєструвати нові лінії закордонного плавання або продовжити реєстрацію існуючих. В Україні просто нема кораблів для того, щоб вивезти зерно або метал. Це призведе до падіння виробництва та скорочення робочих місць, та завдасть великої шкоди економіці України", – пояснив Гусак.



Він наголосив, що наразі, через блокаду РФ морських шляхів, Україні дуже важко знаходити судновласників, які готові спрямувати до нас свої кораблі. А зміни до Інструкції ускладнять ситуацію ще більше.

"Навіщо це робиться? Незрозуміло. Можна припустити, що це гра чиновників. Коли спочатку треба щось максимально ускладнити, щоб потім якось допомагати (у лапках) вирішувати питання або спрощувати цю процедуру", – висловив припущення Гусак.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури ініціювало зміни до порядку реєстрації ліній закордонного плавання. Новий порядок, за словами галузевих експертів та учасників ринку, робить реєстрацію практично нереальною, оскільки умови, які висуває відомство, просто неможливо виконати.



Раніше ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що ініціатива МІУ є свідченням того, що відомство множить бюрократичні процедури замість того, щоб розвивати морську галузь України.