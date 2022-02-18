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Українська армія не планує жодних наступальних дій. Не вірте фейкам, - Резніков

Українська армія не планує жодних наступальних дій. Не вірте фейкам, - Резніков

Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей і представники російських окупаційних адміністрацій активно поширюють неправдиву інформацію та перейшли до відкритого залякування мешканців "ОРДЛО".

Здійснюючи обстріли українських навчальних закладів та житла мирних мешканців, російські найманці одночасно розповсюджують відомості про начебто підготовку наступу Збройних Сил України на тимчасово окуповані території. Це дезінформація, йдеться в офіційній заяві Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська армія не планує жодних наступальних дій і не застосовує зброю, якщо це може створити загрози для мирних громадян. Усі заходи в зоні проведення Операції об’єднаних сил мають виключно оборонний характер. Україна чітко дотримується своїх зобов’язань і виступає за політико-дипломатичний сценарій розв’язання конфлікту", - зазначилии у Міноборони.

"Інформаційний простір зараз наповнений фейками, які розкривають справжні наміри російської сторони. Коли російські маріонетки залякують людей наступом нашої армії і закликають до евакуації, це ще раз доводить – вони бачать Донбас безлюдним. Навпаки. Україна хоче, щоб на Донбасі настав мир, щоб якнайшвидше почалося відродження. Бо це наша земля, там живуть наші люди. Ми не плануємо жодних наступів. Тому що це може створити загрозу для наших громадян на тимчасово окупованих територіях. Ми цінуємо кожне життя на відміну від російських військ, які обстрілюють дитячі садки і школи", - заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він зазначив, що вчора російська пропаганда поширювала відверту неправду про обстріли Станиці Луганської, яку українська сторона швидко спростувала.

"Сьогодні вони вигадали черговий фейк про якісь диверсійні групи, які начебто збиралися влаштувати хімічну атаку в Горлівці. Навіть зняли постановочне відео. А самі обстріляли гуманітарну місію ООН на КПВВ в Щасті. Це те, про що неодноразово попереджали ми і наші партнери – російська сторона готує різні інсценування, щоб виправдати свої злочини. Це прояв інформаційної війни. Ще раз звертаюся до громадян – не вірте фейкам і не бійтеся. Українська армія готова дати відсіч ворогу, але діятиме у межах домовленостей і в жодному разі не створюватиме небезпеку для людей", - резюмував Резніков.

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Топ коментарі
+4
С...ука!!!! Пороха, Яценюка, Турчинова, можно вернуть обратно во власть???? Мы опять будем играться? Эта игра , это шоу может плохо закончится не только для 73%!
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18.02.2022 18:06
+3
а кацапы плануют - идиот зеленый
они детей сирот с детских домов взяли для показухи - просто твари безбожные
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18.02.2022 18:06
+3
Українська армія то не планує,а от расейська армія з українською символікою планує,ну і далі все по сценарію.
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18.02.2022 18:09
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С...ука!!!! Пороха, Яценюка, Турчинова, можно вернуть обратно во власть???? Мы опять будем играться? Эта игра , это шоу может плохо закончится не только для 73%!
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18.02.2022 18:06 Відповісти
Разве Иловайск устроил не ***** с беней ?
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18.02.2022 18:21 Відповісти
а кацапы плануют - идиот зеленый
они детей сирот с детских домов взяли для показухи - просто твари безбожные
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18.02.2022 18:06 Відповісти
ру.мир, сцуки.
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18.02.2022 18:56 Відповісти
Українська армія то не планує,а от расейська армія з українською символікою планує,ну і далі все по сценарію.
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18.02.2022 18:09 Відповісти
как они ещё в донбасяо не придумали фэйк , что в украину завезли оборудование которое направив на людей своими лучами .людей будет телепортировать в другие неизвестные никому измерения.... .мол американцы будут испытывать на людях дистанционно разкладывать людей на атомы... были люди...и нет больше людей...пустые улицы....👽
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18.02.2022 18:14 Відповісти
Нам это разъяснять не надо! Вдолбите это жертвенным баранам по радио, Tv, листовок с беспилотников, и других доступных средств. За столько лет не установили надежного радиовещания. А ну да "все и всё на велике будівництво".
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18.02.2022 18:15 Відповісти
Только в ЛДНР не смотрят украинские каналы, а так норм заявление
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18.02.2022 18:37 Відповісти
это не для них, а для мировых СМИ!
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18.02.2022 18:39 Відповісти
ІДІОТИ ! тАМ НЕ МАЄ НАШОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ ! ІНТЕРНЕТ-САЙТИ ЗАБЛОКОВАНІ !
ДЕ НАШІ РЕТРАНСЛЯТОРИ НА ОКУПОВАНУ ТЕРИТОРІЮ ????????????????????????
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18.02.2022 18:52 Відповісти
 
 