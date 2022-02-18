Звернення Байдена з приводу ситуації в Україні. ВIДЕО
Президент США Джо Байден виступив із зверненням щодо ситуації , яка склалася в Україні напередонді вірогідної агресії з боку Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, виступ Байдена транслює "Голос Америки".
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«Мы считаем, что Россия нападет на Киев. Я уверен, что Путин принял решение о вторжении. У нас есть все причины так думать. Но дипломатия - до тех пор, пока он не вторгся, остаётся способом решения, и я не думаю, что он даже отдалённо размышляет о применении ядерного оружия. Но я думаю, что он пытается убедить Мир в том, что он обладает способностью изменить динамику в Европе таким путем, которым не может этого достичь».
По санкциям и единой позиции США и Европы в этом вопросе:
«будут небольшие различия, но добавленных пунктов будет больше, чем вычтенных».
Итог - Каждому, кто планирует свой Гляйвиц, нужно планировать и свой Нюрнберг !!!
Но Куйло заигрался в войнушку и его пора останавливать и срочно !!!
...и это уже поняли Все !!! .. даже кремлевские подстилки с ЕС ..
все очень паскудно...
Спокойной ночи..
ВВП стран НАТО и США свыше 50 % мирового ВВП ! Рашки же - около 0,5 % !!!!
Военный бюджет нищей рашки меньше чем стоимость только 3-х кораблей ВМС США класса Джеральд Форд !!!
РАШКА - это НИЩАЯ СТРАНА 3- его мира № 4О4 !
ВВП рашки на 450 млд дол ниже Бразилии , где каждый месяц карнавалы и в 2 раза меньше , чем только одного штата США Калифорнии с населением 39 млн . чел ( на рашке уже 81 млн.чел осталось ) !.
ВВП рашки меньше , чем ВВП штата Нью Йорк с населением всего 19,5 млн чел !
Третий крупнейших штат по ВВП - это Нью-Йорк. Его ВВП в 2015 г. составил $1,45 трлн. Его ВВП практически равен ВВП Канады за прошлый год ($1,55 трлн).
Если бы штат был отдельным государством, то по ВВП он занимал бы 11-е место в мире, обогнав Южную Корею ($1,38 трлн) и Россию ($1,32 трлн).
Получается что ВВП штата Нью Йорк с населением 19 млн чел на 130 миллиардов больше , чем на рашке с населением ( якобы ) 140 млн чел ( реально 81 млн ) !
Это всё , что надо знать о нищей и отсталой рашке , где средний класс получает в месяц 200 долларов США !
4 доллара в день - это финиш !
После уплаты ЖКХ можно одному один раз сходить в общественную столовую на обед !
Средняя зарплата - 275 000 франков КФА BEAC в месяц (500$)
Минимальная зарплата - 150 000 франков КФА BEAC в месяц (270$)
Источник: Данные правительства Габона и международных кадровых агентств
Габон и Россия Минимальная пенсия на Руси составляет ( по разным регионам она разная) в среднем 8500 рублей в месяц. Если пересчитать ее на доллары в день, получится 8500:80:30=3,5 долларов в день.
Отнимем коммуналку ( 2 доллара в день) и получим, что на еду, одежду, лекарства, билеты в театр и так далее пенсионеру останется 3,5-2=1,5 доллара в сутки. Это уровень Нигерии - там три четверти страны живут на 2 - 3 доллара в день! Но у них за отопление платить не нужно и нет необходимости покупать теплую одежду на всю семью .Зато продукты сельского хозяйства в разы дешевле и качественнее , чем в России .
Andrei Piontkovsky
Байден поведал Всем нам 3 очень-очень важные вещи :
1). Разведка США знает ВСЕ, о чем говорится в бункере.
2). путин принял решение о большой войне (со взятием Киева как минимум) ......!?!
3). путин уверен, что Запад не сможет помешать ему выиграть эту войну и взять реванш за ссср.
Думаю, такими заявами они просто видтерминовують наступление. А там и денег нет на содержание "учений", да и весна.
А московитские танкисты, наоборот - теперь боятся.
Бо ставки підвищуються. Тільки так можна стримувати пуйла. Ще на 3 дні відстрочка
Я уверен, что начнись война по полной, ваши "грозные" санкции будут слабее даже тех, что испытал Иран!
Ты позволил достроить СП2! Меркель его построила. Макрон финляндизацию предложил...
Союзнички херовы. СП2 и Свифт святое. Поэтому Уйло и начал войну!
Просто и буднично будет казнен на электричеком стуле.
"Кроме теоретических вещей, призывов, законов, постановлений парламента, есть очень прагматичная история. Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема", - сказал Зеленский. Источник:
І тому все робить для її розв'язання!!! Мабуть, не лише США, але й усій великій "Джі-7" на цей раз не вдасться зупинити кровожерливого московського звіра... Дуже шкода, що саме Україні доля відводить стати об'єктом останньої (!!!) мілітарної конвульсії цієї московської імперської потвори... А так хотілось ще трішечки пожити... На волі!...