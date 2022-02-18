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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Звернення Байдена з приводу ситуації в Україні. ВIДЕО

Президент США Джо Байден виступив із зверненням щодо ситуації , яка склалася в Україні напередонді вірогідної агресії з боку Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, виступ Байдена транслює "Голос Америки".

Автор: 

армія рф (17160) Байден (2883) вторгнення (380)


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Топ коментарі
+64
Друге в історії США звернення до світу, присвячене одній країні)

Якщо ми уникнемо війни, то США 100% візьмуть неньку під свій протекторат, як колись взяли Європу на противагу СРСР.
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18.02.2022 23:59
+52
тож виступав сьогодні, казав, шо якшо армії гроші дати, то на дороги не хвате.
Шо вам ше треба?
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19.02.2022 00:08
+51
Бережи нас Бог

Ми маємо пройти це випробування
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19.02.2022 00:07
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босфор росии сразу закроют
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19.02.2022 01:05 Відповісти
им млядям уже пох.. они идут в ва-банк..
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19.02.2022 01:07 Відповісти
босфор давно закрыт Турцией
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19.02.2022 02:24 Відповісти
Да ну, никто на учениях не шмаляет ракетами с ядерными боеголовками. Шмаляют массогабаритным макетом. Это надо быть полным уе..баном чтоб такое делать.
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19.02.2022 02:21 Відповісти
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19.02.2022 00:47 Відповісти
Палата Nо 6( на случай войны).
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19.02.2022 00:54 Відповісти
И шуфрича с новым фингалом - туда же.
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19.02.2022 00:55 Відповісти
це як мінімум та санітарів,щоб не пручався
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19.02.2022 15:37 Відповісти
Вибл-док G-вський.
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19.02.2022 08:14 Відповісти
Честно говоря ожидал большего, от этого выступления
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19.02.2022 01:06 Відповісти
А чого саме ви від нього, виступлєнія, очікували?
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19.02.2022 11:07 Відповісти
Ніколи не вірте лівакам. Ми в 2014 вже повірили.
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19.02.2022 19:29 Відповісти
Байден:
«Мы считаем, что Россия нападет на Киев. Я уверен, что Путин принял решение о вторжении. У нас есть все причины так думать. Но дипломатия - до тех пор, пока он не вторгся, остаётся способом решения, и я не думаю, что он даже отдалённо размышляет о применении ядерного оружия. Но я думаю, что он пытается убедить Мир в том, что он обладает способностью изменить динамику в Европе таким путем, которым не может этого достичь».

По санкциям и единой позиции США и Европы в этом вопросе:
«будут небольшие различия, но добавленных пунктов будет больше, чем вычтенных».

Итог - Каждому, кто планирует свой Гляйвиц, нужно планировать и свой Нюрнберг !!!
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19.02.2022 01:28 Відповісти
Скорее всего вы правы..
Но Куйло заигрался в войнушку и его пора останавливать и срочно !!!
...и это уже поняли Все !!! .. даже кремлевские подстилки с ЕС ..
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19.02.2022 01:41 Відповісти
Монах, давно не видел))) ник в аренде был? По подстилкам все просто - тонны бабла в Европе. У песка дочка во Франции сын в Лондоне, школота по Швейцариям учится..... Кто захочет потерять в миг все что нажил непосильным трудом. Я уже прост молчу про всякие общие бизнеса в ЕС
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19.02.2022 16:33 Відповісти
Его цель не только Украина в этом шантаже, оно хочет Ялту 2 замутить с переделом Мира и Европы (и Мы тогда отходим полностью под влияния кремля)- но этого ему никто не даст ...
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19.02.2022 18:04 Відповісти
Интересно, какие пункты будут изьяты из санкции. Не исключено ***** знает об этом и наглеет каждым часом
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19.02.2022 01:43 Відповісти
Вам выше я отписал .. и можете прочесть комент ниже...
все очень паскудно...
Спокойной ночи..
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19.02.2022 01:48 Відповісти
Да у меня была ошибка (в слове) и я удалил свой комент. А вы очень быстро ответили и получилось так как получилось
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19.02.2022 01:53 Відповісти
а на кацапії хіба не внаслідок перевороту в 1917 до влади прийшли дєди чи прадєди оцих виродків?
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19.02.2022 08:15 Відповісти
Санкции изначально детские, фикция. Сделаны так, чтобы не повредить мировой экономике, т.е. пуйло. На войне не бывает без потерь. А у Байдена бывает
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19.02.2022 05:26 Відповісти
А чё , нищая и отсталая рашка и есть Мировая экономика ? Ржу не могу !
ВВП стран НАТО и США свыше 50 % мирового ВВП ! Рашки же - около 0,5 % !!!!
Военный бюджет нищей рашки меньше чем стоимость только 3-х кораблей ВМС США класса Джеральд Форд !!!
РАШКА - это НИЩАЯ СТРАНА 3- его мира № 4О4 !
ВВП рашки на 450 млд дол ниже Бразилии , где каждый месяц карнавалы и в 2 раза меньше , чем только одного штата США Калифорнии с населением 39 млн . чел ( на рашке уже 81 млн.чел осталось ) !.
ВВП рашки меньше , чем ВВП штата Нью Йорк с населением всего 19,5 млн чел !
Третий крупнейших штат по ВВП - это Нью-Йорк. Его ВВП в 2015 г. составил $1,45 трлн. Его ВВП практически равен ВВП Канады за прошлый год ($1,55 трлн).
Если бы штат был отдельным государством, то по ВВП он занимал бы 11-е место в мире, обогнав Южную Корею ($1,38 трлн) и Россию ($1,32 трлн).
Получается что ВВП штата Нью Йорк с населением 19 млн чел на 130 миллиардов больше , чем на рашке с населением ( якобы ) 140 млн чел ( реально 81 млн ) !

Это всё , что надо знать о нищей и отсталой рашке , где средний класс получает в месяц 200 долларов США !
4 доллара в день - это финиш !
После уплаты ЖКХ можно одному один раз сходить в общественную столовую на обед !
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19.02.2022 07:07 Відповісти
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В ГАБОНЕ В 2021 ГОДУ СОСТАВЛЯЕТ:
Средняя зарплата - 275 000 франков КФА BEAC в месяц (500$)
Минимальная зарплата - 150 000 франков КФА BEAC в месяц (270$)
Источник: Данные правительства Габона и международных кадровых агентств
Габон и Россия Минимальная пенсия на Руси составляет ( по разным регионам она разная) в среднем 8500 рублей в месяц. Если пересчитать ее на доллары в день, получится 8500:80:30=3,5 долларов в день.
Отнимем коммуналку ( 2 доллара в день) и получим, что на еду, одежду, лекарства, билеты в театр и так далее пенсионеру останется 3,5-2=1,5 доллара в сутки. Это уровень Нигерии - там три четверти страны живут на 2 - 3 доллара в день! Но у них за отопление платить не нужно и нет необходимости покупать теплую одежду на всю семью .Зато продукты сельского хозяйства в разы дешевле и качественнее , чем в России .
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19.02.2022 07:11 Відповісти
И что? Габон имеет нефтяную ренту и 650 млрд $ в кубышке на ведение войны?
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20.02.2022 05:52 Відповісти
А ведь он прав..

Andrei Piontkovsky

Байден поведал Всем нам 3 очень-очень важные вещи :
1). Разведка США знает ВСЕ, о чем говорится в бункере.
2). путин принял решение о большой войне (со взятием Киева как минимум) ......!?!
3). путин уверен, что Запад не сможет помешать ему выиграть эту войну и взять реванш за ссср.
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19.02.2022 01:46 Відповісти
о, кацапский лох проклюнулся. Гроб заготовил? Пионерский галстук погладил?
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19.02.2022 02:22 Відповісти
Если бы Байден действительно хотел спасти Украину от вторжения, он бы, наоборот, нашпиговал Киев и всю Украину американскими дипломатами, а не вывозил их оттуда. Пока что все указывает на то, что все это совместная кацапо-американская операция по принуждению
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19.02.2022 02:34 Відповісти
Они не хотят ввязываться в мировую войну, да и я бы не поехал умирать за амеров.
Думаю, такими заявами они просто видтерминовують наступление. А там и денег нет на содержание "учений", да и весна.
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19.02.2022 02:46 Відповісти
грошей там зараз повно,тому путло і поводиться нахабно,нафта більше 100 дол/барель.та і зпл середні в провінції 400 доларів,у прибиральниці -200,пенсії теж непогані,8,500 - то хіба по аулах дагестану
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19.02.2022 15:53 Відповісти
100%
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19.02.2022 03:04 Відповісти
ти попав в яблучко! америкоси (подивившись на результати виборів 2019-ого року) злили Україну москалям. злили повністю! або частково, бо всі звалили в Львів.
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19.02.2022 04:48 Відповісти
Да, лапоть..все так и есть))) а НВЕЛы УЖЕ на нуле..давай, уже нападай...правда, хрен толком научились, на лаптях уже тренироваться начнем
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19.02.2022 08:21 Відповісти
100% сговор. Хуже мюнхенского. В Мюнхене хоть никто не " играл" в поддержку и не разыгрывал спектакли запугивания
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19.02.2022 05:28 Відповісти
Теперь Украина не боится никаких танковых ударов.
А московитские танкисты, наоборот - теперь боятся.
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19.02.2022 02:40 Відповісти
Кожного разу заяви амерів все гнітучіші.
Бо ставки підвищуються. Тільки так можна стримувати пуйла. Ще на 3 дні відстрочка
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19.02.2022 02:43 Відповісти
Вы своими слабыми санкциями сами завели ситуацию до войны!
Я уверен, что начнись война по полной, ваши "грозные" санкции будут слабее даже тех, что испытал Иран!
Ты позволил достроить СП2! Меркель его построила. Макрон финляндизацию предложил...
Союзнички херовы. СП2 и Свифт святое. Поэтому Уйло и начал войну!
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19.02.2022 04:12 Відповісти
У тебя есть другие? Ну назови их, инетвоин
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19.02.2022 08:08 Відповісти
Ылите не хватает мозгов https://www.svoboda.org/a/vyzhit-no-ne-zhit-iran-pod-sankciyami-i-boitsa-li-takih-putin/31637582.html поискать в инете ?
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19.02.2022 10:55 Відповісти
ми самі обирали собі владу,що довела нас до такого стану.не захід винний,що у нас суди куплені,закон не діє,правди не знайдеш ніде,корупція знизу до верху.Шкідники поїдають хворих і безсилих
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19.02.2022 16:08 Відповісти
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19.02.2022 04:25 Відповісти
У меня появилась новая версия, как закончит х*йло: не повешен, не футбол на Майдане отрубленой башкой...
Просто и буднично будет казнен на электричеком стуле.
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19.02.2022 05:31 Відповісти
Байдену нужно обсуждать проблему Путина напрямую с Китаем.
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19.02.2022 06:10 Відповісти
Не нужно. В Китае такой же ***** сидит, как путька
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19.02.2022 08:51 Відповісти
Все, что у наших границ - это все что есть у Раши и что можно показать. Остальная армия - танки 45 года и кирза .. Не стоит недооценивать , верим в нашу армию и командование. В Росармии 80 % пацанов по 18 лет - не думаю, что от них можно чего нибудь ожидать. Если на пути Путлера окажется три Дон аэропорта - в Киеве они будут в 3022 году. Война - это горе и трагедия, но встретим достойно- нужно подтягиваться 60+, обзваниваю друзей. Одним словом не ,, бздеть,, - двух смертей не бывает..Украинцы лучшие воины , мы не дрогнем.
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19.02.2022 07:40 Відповісти
Всё то ты переврал. Доля срочников в армии РФ всего 30%, да и то они в боевых действиях не участвуют. И про кирзу и танки тоже. Самолёты, танки, корабли, ракеты, подлодки, реактивное оружие, своевременно обновляются. Но для победы это не главное. Самое страшное для нападающего, это нажать на курок целясь в живого человека. Для этого надо иметь сильную неприязнь к противнику. Тут дело не в танках, а в пропаганде. Для этого и задействуют специальных провокаторов которые ходят с факелами, кричат москаляку на гиляку и песни футбольные распевают, для того, что бы снизить психологический барьер препятствующий убийствам. А бессмысленный слив в море пресной воды, разве способствует миру? А препятствование хозяйственной деятельности газпрома? Да много дров на всех фронтах наломали Украинцы. А все дурные мысли материализуются, потому, что духовный мир связан с физическим. Богу надо молиться, что бы баланс добра и зла склонился в нужную сторону.
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20.02.2022 22:16 Відповісти
а в это время, озвученные мысли президента в Украине, готовящейся к отражению атаки

"Кроме теоретических вещей, призывов, законов, постановлений парламента, есть очень прагматичная история. Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема", - сказал Зеленский. Источник:

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19.02.2022 08:20 Відповісти
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19.02.2022 10:32 Відповісти
і отакий неадекват головнокомандувач
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19.02.2022 16:11 Відповісти
Я одного не могу понять в действиях наших друзей и союзников(конечно спасибо им за военную и финансовую помощь), но?. Почему надо вводить санкции после нападения на Украину , а не до? Абсурд!. Зеля несколько раз говорил об им этом, но его не хотят слушать. Пытаются достучаться до Путина, но это даже не смешно. Вспомним, еще пару месяцев назад с Пуйло никто не хотел разговаривать, вводились какие то санкции (слабенькие). А теперь: С путиным чуть ли не ежедневно общаются послы, президенты, уговаривают, грозят санкциями. Пуйло на коне!! Он в авторитете! Плевал он на угрозы, и наращивает войска на границе. Его рейтинг растет! Более того, чем больше войск на границе с Украиной, тем больше его авторитет, тем больше к нему едут и звонят представители наших друзей и союзников. Я верю, что Украина выстоит в любом раскладе, но ведь сколько жертв и разрушений может быть, если он все таки решится.
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19.02.2022 10:38 Відповісти
Введут санкции "до" и терять ***** будет больше нечего, точно тогда ломанется
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19.02.2022 13:24 Відповісти
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19.02.2022 12:03 Відповісти
"Всемирный конгресс головорезов имени Ф.М.Достоевского", що нині маскується під машкарою "Русского мира", на чолі зі своїм цариком путіном (в народі відомий також під іменем "Путлер"), терміново потребує маленької, блискавичної і переможної війни (по-їхньому"блицкрига").
І тому все робить для її розв'язання!!! Мабуть, не лише США, але й усій великій "Джі-7" на цей раз не вдасться зупинити кровожерливого московського звіра... Дуже шкода, що саме Україні доля відводить стати об'єктом останньої (!!!) мілітарної конвульсії цієї московської імперської потвори... А так хотілось ще трішечки пожити... На волі!...
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19.02.2022 12:46 Відповісти
Как говорит старая мудрость - Не познавши дьявола, не узнаешь Бога. Вчера Бутусов сделал шаг и показал кто же дьявол в Украине. Выбор за украинцами.
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19.02.2022 13:37 Відповісти
СЕЙЧАС ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЯДЕРНОГО СТАТУСА УКРАИНЫ !!! ПУСТЬ ДАЖЕ НЕ ОФИЦИАЛЬНО !)
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19.02.2022 19:19 Відповісти
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