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Росія розмістила в ОРДЛО ще 204 одиниці військової техніки, - СЦКК

Росія розмістила в ОРДЛО ще 204 одиниці військової техніки, - СЦКК

На тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей минулої доби зафіксовано розміщення із порушенням Мінських домовленостей 204 одиниць військової техніки збройних формувань РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила українська сторона СЦКК на сторінці пресслужби ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зокрема, за даними СЦКК, у зоні дій так званого "1 армійського корпусу" в районі Новоселівка Друга (23 км від лінії зіткнення) розміщено БТР (1 одиниця) і БМП (1 одиниця).

Крім того, у зоні дій "2 армійського корпусу" розміщено 202 одиниці озброєння та військової техніки, з них з порушенням лінії відведення в таких районах: Бугаївка (37 км від лінії зіткнення) – 12 самохідних гаубиць, 8 буксируваних гаубиць, 1 РСЗВ, 4 буксирувані протитанкові гармати; Шимшинівка (27 км від лінії зіткнення) – 1 буксирувана протитанкова гармата,1 самохідна гаубиця.

Із порушенням районів зберігання розміщені у районах Бугаївки – 2 ЗРК, 6 мінометів, 20 танків; Шимшинівки – 21 танк, 6 мінометів.

Росія розмістила в ОРДЛО ще 204 одиниці військової техніки, - СЦКК 01

Водночас, за даними СЦКК, у районі Брянки (46 км від лінії зіткнення) у зоні безпеки присутні 1 БМП, 1 зенітна установка; у районі Бугаївки – 56 ББМ, 2 ЗУ; Шимшинівки – 54 ББМ, 4 ЗУ, 2 радіорелейні станції.

Водночас наголошується, що робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях регулярно супроводжується перешкодами з боку збройних формувань РФ. Зокрема, на блокпості біля Петрівського окупанти не пропустили патруль місії у цей район, а на блокпості біля Озерянівки патруль не пропустили далі на південь.

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порушення (604) Донбас (22354) мінські угоди (2231)


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РОССИЯ - ФАШИСКАЯ СТРАНА ! НЕТ СВОБОДЫ СЛОВА ! БУТАФОРНАЯ ДЕМОКРАТИЯ И ВЫБОРЫ !
ПРИКАЗЫ ВОЖДЯ ВЫШЕ ВСЕХ ЗАКОНОВ !
РОССИЯ ФАШИСТКАЯ АВТОКРАТИЯ !
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19.02.2022 17:13 Відповісти
Сьогодні поставив ЖОВТО-БЛАКІТНИЙ ПРАПОР НА СВОЄ АВТО. Проїхав по Києву, більше прапорів не побачив. Пропоную всім ПРИЄДНАТИСЬ ДО АКЦІЇ. Разом нас не здолати! Ворог має бачити українські прапори над Україною!
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19.02.2022 17:18 Відповісти
А хай кацапам сто чортів і сіра свитка в пеклі !
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19.02.2022 17:24 Відповісти
санкцій нема
це означае, що ихтамнет.
ствержую, що """"наші партнери""""
хочуть великої війни.
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19.02.2022 18:51 Відповісти
Это же *********, наследники гбнявых палачей. садистови просто маньяков. к примеру гайдар, любил резеать и пытать
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19.02.2022 19:17 Відповісти
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19.02.2022 19:27 Відповісти
 
 