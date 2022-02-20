Влада має знизити ренту на видобуток газу у 2 рази, - ETG.UA
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Оптимальний розмір ставки ренти на видобуток українського газу не повинен перевищувати 15%.
Про це заявив CEO енергокомпанії ETG Володимир Шведкий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"За його словами, введення високих рентних ставок - до 74%, яке наразі розглядають народні обранці - згубне для галузі у період енергокризи, адже ціни на природний газ залишатимуться зависокими ще рік-два", - повідомляє видання.
За оцінками ETG, у випадку підвищення ренти відбудеться скорочення видобутку природного газу на нині діючих українських свердловинах на 7-10%.
Іноземні інвестиції в газовидобуток можуть бути заморожені, пропозиція українського газу на внутрішньому ринку зменшиться, економіка України знизить свою конкурентоздатність у порівнянні з сусідніми європейськими економіками, де уряди зменшують залежність від енергоносіїв та контролюють інфляцію внаслідок бюджетної підтримки та зниження податкового тиску на громадян та бізнес.
Високі рентні ставки, на його думку, найсильніше вдарять по сектору державного видобутку та стримають комерційний видобуток, який до цього щороку збільшувався.
Нагадаємо, раніше Асоціація газодобувних компаній заявляла, що ініціатива про збільшення ренти на видобуток газу ставить під загрозу енергетичну безпеку країни та зробить Україну залежною від імпорту, зокрема з Росії.
Будь ласка, зачекайте...
З кого їх взяти ? Барани в країні ж є ? Є...
А если понизить ренту на добычу газа - то где тогда зеленский и его шобла будут харчеваться, где брать откаты (с расейского газа и э/э) - с выводом на офшоры)
Эта старая кремлевская курва готова не только сама раком стать перед Путиным, но и всю Украину в рабство ему отдать, ради откатов на газовых схемах.
Еврейско-днепропетровское ОПГ Коломойского, Тимошенко, Корбана... и их шестерки Зеленского, не приемлет честный бизнес, и честной конкуренции.
Україна, маючи великі запаси газу, маючи можливість забеспечити себе та ще й продавати на зовнішній ринок, не може його викачати, бо маємо й зараз найбільшу ренту в Європі, а Гетьманцев ще вдвічі збільшити збирається…
До приходу зелених видобуток хоч помалу зростав але вже третій рік поспіль падає. Якщо збільшити ще плату занадра то зовсім втратимо свій видобуток…
Коли газ був по $20 - то так, собівартість його видобутку складала половину ціни і багато платити за ренту було не вигідно, але зараз, коли газ продається по $1000 воняти щось про те, що прибутки не достатні і варто знизити ренту?? Коли ви вже нажеретесь??
І ще - якщо країна веде себе як комуняка і починає розкуркулювати будь кого, як тільки побачить, що можна зідрати ще одну шкуру, то навряд чи бубочка дочекається інвесторів…
За словами учасників ринку - рік-два вона ще протримається. Це - дуже багато.
"як тільки побачить, що можна зідрати ще одну шкуру"
Яку ще шкуру??
Я тобы на пальцях розпишу, якщо не доходить.
Надра в Україні належать всьому народу України, а не кільком баригам.
Ціна на газ зараз не підйомна для багатьох українців і тому держава за рахунок наших податків сплачує різницю.
У цей самий час невелика кількість бариг знімає по 10 000% прибутку, експлуатуючи надра, які належать всім українцям, а не цим баригам.
Чому б цю компенсацію, якою держава стримує ціни для населення, не брати з самих бариг?
Чи якщо у них буде не 10 000% прибутку, а 3000% прибутку - це буде не прибутковий бізнес??? Да будь-хто з нас щасливий був би мати бізнес, що й у 10 раз менше прибутку дає, чого тут скиглити, якщо і так, і так ти матимеш надприбутки? Все мало, все не нажеретесь??
І будь-який інвестор був би радий зайти у бізнес із прибутковістю у 3000%!
Такі саме гасла я чую все життя, з минулого сторіччя і вмене виробився імунітет на таких от довпойопів…
Те, що твоя зелена команда крадіїв вчасно не закупила газ а витратила кошти на бітум з фєдєрашки - це їх пройоп, а не газовідобудівників.
До речі - чому за ці три роки впав видобуток якраз державного укргазвидобування, а приватні компанії нарощували???
"До речі - чому за ці три роки впав видобуток якраз державного укргазвидобування, а приватні компанії нарощували???"
Тому, що ціни зростали. І це стає все вигідніше. Тому приватні компанії мотивовані на все що завгодно задля таких надприбутків. А державні чинуші мотивовані тільки тим, як би побільше вкрасти і за хабар готові поступитися державними інтересами на користь приватних компаній.
І так, нагадую - державні надра належать всім українцям.
Розробка надр - це не виробництво чогось, що ти робиш сам - це - видобуток того, що належить не тобі, але всім. Саме тому маєш платити ренту, коли видобуваєш власність всього українського народу. Бо інакше, зважаючи на ціни на той газ, виходить, що ти наживаєшся, грабуючи весь народ за рахунок продажі йому за надвеликими цінами того, що йому і так належить.
Ти пишеш, що державний видобуток впав, бо при владі крадії і тим не меньш кажеш, що треба їм більше грошей від ренти давати...
де плять логіка???
поляки зараз знизили ренту до 0,4 відсотка, щоби розкрутити свій видобуток, а ми будемо сидіти дупою на землі - бо це наше "достояніє"!!!
ЦЕ НАЙТУПІШИЙ СОВОК!!!
І я не обирав - і що? Демократія не так працює. Влада не має бути обрана всіма, вона обирається більшістю.
"Ти пишеш, що державний видобуток впав, бо при владі крадії і тим не меньш кажеш, що треба їм більше грошей від ренти давати.."
Не їй, дурню. А до бюджету країни, який витрачається на нашу армію, медицину і на компенсацію ціни того ж самого газу для населення!
А крадії у нас при владі завжди - при цій владі геть нічого не змінилося у цьому.
"щоби розкрутити свій видобуток, а ми будемо сидіти дупою на землі - бо це наше "достояніє"!"
Ще раз - рентабельність видобутку газу майже 10 000%!!! ДЕСЯТЬ ТИСЯЧ ВІДСОТКІВ!
Це нереально величезна надрентабельність! І якщо знизити її навіть у 10 разів - вона все одно залишиться величезною і навіть якщо її знизити у 100 разів - вона все одно буде чудовою!
Тому не потрібно маніпулювати! Якщо баригам залишать половину - у них все ще залишиться фантастична доля прибутку! Вони не бідують, в них ніхто не забирає весь прибуток їм залишають величезний профіт, якого наразі не має у жодній іншій галузі бізнесу!
"поляки зараз знизили ренту до 0,4 відсотка"
А норвеги - встановили 22%, а голандці - 74%. І що?
Л - логіка - ціни на газ на ринку будуть зависокими ще рік-два, а собівартість аж ніяк не виросла - тому треба знизити рентну плату, щоб більше надприбутків залишалося у бариг, а то вони бояться забагато віддати державі.
Жадности нет предела--- ,,,рынок газа ,,