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Новини Суспільство
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біженці (1012) евакуація (1921) Резніков (1385)

Примусово евакуйовані з ОРДЛО люди повертаються з Росії додому, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За даними української розвідки, примусово евакуйовані до Росії мешканці ОРДЛО вимушені самостійно повертатися додому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в ефірі телеканалу "1+1".

"Те, що нібито масово вивозять громадян України з ОРДЛО до Російської Федерації – це на сьогоднішній день теж фарс, декілька тисяч вони показово вивезли.

Зараз наша розвідка має точну інформацію, що люди повертаються самостійно додому, їх там ніхто не годує, не розселяє. Це чисто постановка для Мосфільму чи хто у них там займається кіношками", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вивезені до РФ мешканці окупованого Донбасу дві доби залишаються в автобусах, бо місця тимчасового розміщення зачинені, - Денісова. ФОТОрепортаж

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+47
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20.02.2022 20:19
+46
хрєново. може бути, що в підвалах їх будинків вже з'явився рязанський цукор
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20.02.2022 20:20
+38
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_



Донецкая ватная дама - голосит, что внука могут по "мобилизации" замести.
На секундочку, парень учится в военном лицее.
Восьмой год войны, ага, отдают ребенка в орковский военный лицей, а потом причитают "какжитаааак!
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20.02.2022 20:32
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И это здорово! Или нет?
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20.02.2022 20:18 Відповісти
хрєново. може бути, що в підвалах їх будинків вже з'явився рязанський цукор
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20.02.2022 20:20 Відповісти
це може бути 100%
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20.02.2022 20:23 Відповісти
По ділах
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20.02.2022 20:35 Відповісти
Вы видели ту нечисть,что кацапов любят?Там по хорошему весь юго-восток нужно выпереть в мордор и навечно запретить въезд в Украину
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20.02.2022 20:22 Відповісти
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_



Донецкая ватная дама - голосит, что внука могут по "мобилизации" замести.
На секундочку, парень учится в военном лицее.
Восьмой год войны, ага, отдают ребенка в орковский военный лицей, а потом причитают "какжитаааак!
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20.02.2022 20:32 Відповісти
Мда. Разрыв ватного моска. Вот как у них все это сочетается? Вопрос естественно риторический.
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20.02.2022 20:37 Відповісти
"Бачили очі, що купували, а зарах їжте - хоч повилазьте".
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20.02.2022 20:40 Відповісти
Терпи моя красавица.
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20.02.2022 20:55 Відповісти
... и внучек твой преставится... (религиозное - помрет).
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20.02.2022 21:03 Відповісти
так они его в военный лицей отдали патамушо что там его кормят и одевают бесплатно, а про отрабатывать долг никто не говорил )))
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20.02.2022 21:01 Відповісти
тут недавно кто-то убивался что ему их "детишек жалко"
вот что вырастает с этих детишек....
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20.02.2022 21:22 Відповісти
тебя свиноцабака Во-Во сегодня слишком много...
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20.02.2022 20:38 Відповісти
Та правильно. По 10 тис.дерев'яних зрубили і повертаються...
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20.02.2022 20:46 Відповісти
прикол у тому що у 37-му у сібірь вивозили патріотів України а зараз збираються вивозити українських зрадників
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20.02.2022 20:49 Відповісти
треба зеліку з ермаком заказати путівку причом пожитеву що ніколи не бацили свойх ідітей і італійських віл
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20.02.2022 20:53 Відповісти
Прикольные гастроли)))
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20.02.2022 20:18 Відповісти
Це були просто навчання, які дуже ******** *****.
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20.02.2022 20:43 Відповісти
Желательно ещё и на бис
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20.02.2022 21:01 Відповісти
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20.02.2022 20:19 Відповісти
Ну так школа МММ за плечима...
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20.02.2022 20:21 Відповісти
Духовно, скрепно.
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20.02.2022 20:37 Відповісти
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20.02.2022 20:42 Відповісти
И унитазы наверняка вынесли, это у них - скрепное.
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20.02.2022 20:48 Відповісти
Иллария Соняшникова,охотно верю,что лично Вы,женщина,уничтожать кацапов зубами и ногтями будете более успешно,чем некоторые особи мужского пола огнестрельным оружием! Но уж если в Ваши руки попадёт настоящее оружие,то я бы не хотел быть кацапом на Вашем пути.
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20.02.2022 21:13 Відповісти
Очень фигово,что возвращаются.Значит мира там не будет еще долго.
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20.02.2022 20:19 Відповісти
Та да. Из свежих новостей.

".... Более 10 кораблей ВМФ России ***** прошли под Крымским мостом и вошли в Азовское море, в том числе большие десантные корабли...."
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20.02.2022 20:35 Відповісти
последний этап нагнетания: "стоять с угрюмыми мордами и смотреть в сторону цивилизации, которую им не осознать"
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20.02.2022 20:48 Відповісти
Будемо надіятись що нелох не поведеться на Мінськ !!
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20.02.2022 20:19 Відповісти
Он уже подписал в Париже еще в 2019 году. ***** итребует выполнения подписанного.
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20.02.2022 20:37 Відповісти
ху"ло есть ху"ло чтоб что то требовать и пугать... Но, наш Иван Дурак Зеленько воприки здравой логике примет правильное решение !! А вконце даже отп"здиь кощея !
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20.02.2022 20:43 Відповісти
А оно само выполняет то что подписало? Ему ещё что то требовать осталось
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20.02.2022 22:15 Відповісти
Им что рюзький мир не понравился?
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20.02.2022 20:20 Відповісти
Ну, як кажуть: "за что боролись, на то и напоролись..." Паспорти кацапськи кишені не жмуть?
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20.02.2022 20:21 Відповісти
Дядько на автобусі покатав на шару і ще у кіно знялися.
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20.02.2022 20:21 Відповісти
Уявляю - повертаються додому - "біндери" і не з"являлися а по квартирі - "вітер гуляє!
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20.02.2022 20:22 Відповісти
Или квартира занята бурятами.
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20.02.2022 20:23 Відповісти
А хазяї такі : О -буряты! Как мы рады!
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20.02.2022 20:44 Відповісти
А буряты им - пААшли вон, хахлы, это наш земля!
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20.02.2022 20:46 Відповісти
Їм втовкмачуть в пусті голови що то робота української ДРГ і вони продовжать проклинати "біндер".
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20.02.2022 20:31 Відповісти
Ага! Приїхали серед ночі на невидимих вантажівках винесли пральні машини комп"ютери меблі килими і розчинилися у темряві!
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20.02.2022 20:40 Відповісти
Ой, а шо сталося? Не понравилось на вЯЯликой процветающей стране-помойке? А как же щедрый, добросердечный русский народ, всегда готовый помочь своим братьям, пострадавшим от "укронацистов"? Где исконно русские православные скрэпы?
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20.02.2022 20:23 Відповісти
Дивлюся я на цю фізіономію, і чомусь виникає паскудне бажання сісти у машину і відправитися у автомобільну подорож кудись у Болгарію чи Македонію... там не дорого, моїх невеличких заощаджень вистачить надовго.
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20.02.2022 20:23 Відповісти
а шо погано на Рубльовці ?!
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20.02.2022 20:23 Відповісти
І шо?! ***** навіть по дЄсять тісячь срублЄй не дав?!
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20.02.2022 20:23 Відповісти
Йому тоди на двадцать п'яту вiллу не достане.
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20.02.2022 20:38 Відповісти
Любопытно - сколько квартир обчищено при отсутствии хозяев?
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20.02.2022 20:23 Відповісти
Нах.....нехай на північ до оленей..
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20.02.2022 20:24 Відповісти
Пускай побегают туда сюда. Дебилы ватные. Шоб у так каждый день на чемоданах сидели.
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20.02.2022 20:24 Відповісти
Якраз 10 тисяч вистачило, щоб покататись по "родним просторам".
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20.02.2022 20:26 Відповісти
А они разве их уже получили? Нет!
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20.02.2022 22:17 Відповісти
В пограбовані домівки?
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20.02.2022 20:27 Відповісти
Брожение гамна в природе.
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20.02.2022 20:27 Відповісти
Кремлевский утырок кормить никого не обещал...
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20.02.2022 20:28 Відповісти
Якраз будинки тих людей можуть мати сліди обстрілів.
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20.02.2022 20:31 Відповісти
Що знову в Україну за пенсіями будуть їздити ? В Рассєї же рай на землі який вони так хотіли !
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20.02.2022 20:32 Відповісти
Кошмар! Игра на нервах! Ну думать нужно хоть немного! Постанова! А люди хотели в пятизвездночные отели что ли? Нигде вы не нужны, кроме своего дома! Когда уже дойдёт, что мы все сами себе спасители и ещё Бог! Ну не Путин никак!!!
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20.02.2022 20:32 Відповісти
Думаю автобуси ці біженці заправляли за власний кошт. Харчувалися так саме.
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20.02.2022 20:32 Відповісти
А шо такоє? Рідна говень не приймає? Так ви там про кармільцев Європи поверещіть!
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20.02.2022 20:32 Відповісти
А тепер нехай хоч хтось з державної влади, на сьогодні, скаже, що ***** не мав планів розпочати війну. Ви уроди, маєте дякувати Бандену і Джонсону, що вони призупинили початок війни. Вони вам надали ЧАС. І з часом нормальні люди розпорядиться нормально.
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20.02.2022 20:36 Відповісти
А хату вже обнесли і на стіл насрали...рузьке мір
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20.02.2022 20:36 Відповісти
А, що геноцид цапський не подобається? Кормильчі хрінові.Тьфу!
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20.02.2022 20:37 Відповісти
Скоро стремные бабушки с органами дедушки будут бегать с плакатами
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20.02.2022 20:37 Відповісти
Эта "тетя". осознав что звала и что произошло вроде как в 14 повесилась.
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20.02.2022 22:48 Відповісти
В дитинстві, на зборах і змаганнях спілкувався з ровесниками із Донецька, Сєвєродонецька і Луганська. Бував в цих містах. Діти дійсно вірили, що у нас по домах сховані шмайсери. Ми думали спочатку вони жартують. Ні. Діти дійсно в це вірили. Донецькі і луганські ніколи і ні із ким особливо не спілкувались, хоча всі решта дружили. Це дивні-дивні люди на Донбасі. Дикі вони.
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20.02.2022 20:37 Відповісти
Так.Різниця відчутна навіть в порівнянні з жителями сусідніх областей.
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20.02.2022 20:49 Відповісти
После голодомора заселили россиянами и результат. Я донецких терпеть не могу.
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20.02.2022 21:07 Відповісти
это издиватитьствто
чиста биспридел
сивуха, ты должен вернутца из сытава Киева
в радной Даунецк
и вазглавить
васстание
безнадёжна обманутых
раSSеей рабов !
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20.02.2022 20:39 Відповісти
Ну, как там в расієшкє-матушкє ?!
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20.02.2022 20:40 Відповісти
Потом можно будет подаваться на конкурс «афера века»))
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20.02.2022 20:42 Відповісти
Це чисто постановка для Мосфільму чи хто у них там займається кіношками", - сказав він.

Джерело: https://censor.net/ua/n3317481

вроде - Гринфильм у них киношками занимается
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20.02.2022 20:46 Відповісти
ну чо eкскурсiя в русский мир.
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20.02.2022 20:46 Відповісти
ЦЫКАВО, ЦЕ НЕ ТІ ХВОЙДИ, ПОТВОРИ, які в 2014 обсикали труси - ми раісі. нехай там в ростові і подохнуть, разом зі своїма лічинками.
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20.02.2022 20:47 Відповісти
Свиноматки з маленькими дітьми, в таку погоду, в автобусі холодному тинятись .............
Вони реально хворі на голову дибіли з промитим мозгом ..................
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20.02.2022 20:48 Відповісти
а как же по 10 тыщ ********** подьёмных на покупку еврожилья и обустройство подворья в новых местах? неужели ***** обманул? ))
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20.02.2022 20:54 Відповісти
Ну вот!
Когда б они сами съездили на экскурсию к Чехову? Та никогда!
А так съездили в загранку. Теперь можно будет дома делиться впечптлениями, рассказывать сколько всего интересного узнали.)
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20.02.2022 20:54 Відповісти
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20.02.2022 20:55 Відповісти
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20.02.2022 21:00 Відповісти
но в принципе хоть обочины вдоль дорог посмотрели и придорожную природу из окна автобуса. а то многие так бы и прожили всю жисть свою задрипанную в своих четырёх стенах и около них, никогда из округи не выбравшись )))
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20.02.2022 21:00 Відповісти
Да не люди это. Не знаю как писать (не люди)вместе или раздельно.
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20.02.2022 21:01 Відповісти
Спочатку їх родичів в 1930-х привезли в теплушках на українську землю, тепер їх знову як телят повезли в інше місце.. Цікаве життя в цих тварин, які не мають ані голосу, ані розуму...
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20.02.2022 21:03 Відповісти
На історіческую родіну потянуло.
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20.02.2022 21:09 Відповісти
Надеюсь,за их квартирами присмотрели и по 10тыс дали
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20.02.2022 21:07 Відповісти
Це ж була реконструкція невдалої евакуації дітей з чЛенінграду. Правда, там хоч харчуванням забезпечували:


Ленинград в осаде: сборник документов о героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны : 1941-1944
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20.02.2022 21:13 Відповісти
Поставте їм пісню, будь-ласка:
Wellboy - Nozzy Bossy 🦶🏻
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20.02.2022 21:32 Відповісти
Поиграли актерами для кацапской пропаганды, 10ку хоть дали?)))
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20.02.2022 21:48 Відповісти
Жаль,что рыло не набили. Тогда была бы совсем полная ватная цирковая программа.
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21.02.2022 01:43 Відповісти
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21.02.2022 09:18 Відповісти
 
 