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Примусово евакуйовані з ОРДЛО люди повертаються з Росії додому, - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
За даними української розвідки, примусово евакуйовані до Росії мешканці ОРДЛО вимушені самостійно повертатися додому.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в ефірі телеканалу "1+1".
"Те, що нібито масово вивозять громадян України з ОРДЛО до Російської Федерації – це на сьогоднішній день теж фарс, декілька тисяч вони показово вивезли.
Зараз наша розвідка має точну інформацію, що люди повертаються самостійно додому, їх там ніхто не годує, не розселяє. Це чисто постановка для Мосфільму чи хто у них там займається кіношками", - сказав він.
Топ коментарі
+47 Перехватчик
показати весь коментар20.02.2022 20:19
+46 богдан федорків
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+38 olele
показати весь коментар20.02.2022 20:32
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Донецкая ватная дама - голосит, что внука могут по "мобилизации" замести.
На секундочку, парень учится в военном лицее.
Восьмой год войны, ага, отдают ребенка в орковский военный лицей, а потом причитают "какжитаааак!
вот что вырастает с этих детишек....
".... Более 10 кораблей ВМФ
России***** прошли под Крымским мостом и вошли в Азовское море, в том числе большие десантные корабли...."
чиста биспридел
сивуха, ты должен вернутца из сытава Киева
в радной Даунецк
и вазглавить
васстание
безнадёжна обманутых
раSSеей рабов !
Джерело: https://censor.net/ua/n3317481
вроде - Гринфильм у них киношками занимается
Вони реально хворі на голову дибіли з промитим мозгом ..................
Когда б они сами съездили на экскурсию к Чехову? Та никогда!
А так съездили в загранку. Теперь можно будет дома делиться впечптлениями, рассказывать сколько всего интересного узнали.)
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