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Росія сконцентрувала біля кордонів України 147 тисяч військових, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Росія сконцентрувала біля кордонів України 147 тисяч військових, - Резніков

Україна спостерігає за російськими підрозділами, які нараховують 127 тисяч осіб наземного компонента, з морською та авіаційною компонентою — 147 тисяч осіб.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми спостерігаємо за російськими підрозділами, які сьогодні нараховують 127 тисяч осіб наземного компонента, з морською та авіаційною компонентою - 147 тисяч осіб. Ми не бачимо відведення і не кажемо про зменшення кількості. Оскільки ті частини, які зараз у русі, можуть бути дуже швидко повернуті до попередніх місць чи перекинуті на іншу ділянку", - сказав Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ на сьогодні не готова до наступу, в Міноборони не применшують загрозу, - Резніков

Він також наголосив, що українські військовослужбовці готові до будь-яких сценаріїв.

"Ми в жодному разі не применшуємо загрозу. Її рівень реально високий. Але ми здійснюємо прогнозування усіх сценаріїв, обираючи нашу тактику поведінки", - зазначив глава Міноборони.
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Топ коментарі
+1
Так "високий" чи "незначний"?!
Ви там визначіться!
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21.02.2022 10:26
+1
Да уже з...ли, нам пох мочить хоть один стадион (100 тысяч) хоть полтора. Металлолома с собой пускай побольше берут, он сейчас дорогой.
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21.02.2022 10:31
+1
1,5 стадиона "Олимпийский"
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21.02.2022 10:51
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Так "високий" чи "незначний"?!
Ви там визначіться!
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21.02.2022 10:26 Відповісти
Для оптимістів - незначний , для песимістів - високий.
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21.02.2022 10:27 Відповісти
Всі пригадується оповідання Чехова "Хамєліон".
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21.02.2022 10:31 Відповісти
Отрывок из статьи на российском финансовом сайте.
Абсолютно прагматичный без всякой пропаганды:
....,.........

Новости о предложении Макрона появились после недели повышенной напряженности, вызванной наращиванием военной мощи России. Российские силы концентрируются вокруг своего соседа с конца прошлого года, что, по словам западных стран, является прелюдией к вторжению, которое может произойти в любой момент.

Финансовые рынки выросли на проблеске надежды на дипломатическое решение, несмотря на то, что спутниковые снимки показали размещение российских войск ближе к границе с Украиной, а в понедельник на востоке, где украинские правительственные силы сражаются с пророссийскими сепаратистами, были слышны звуки боевых действий.

Россия отрицает какое-либо намерение вторгнуться, но нервозность рынкво еще больше возросла, когда министерство обороны Беларуси объявило, что Россия продлит военные учения в Беларуси, которые должны были закончиться в воскресенье.

Американская спутниковая компания Maxar сообщила о многочисленных новых развертываниях российских воинских частей в лесах, на фермах и в промышленных районах всего в 15 км (9 милях) от границы с Украиной.

Блинкен сказал в воскресенье, что продление учений в Беларуси, граничащей с Украиной на севере, заставило его больше беспокоиться о том, что Россия находится на грани нападения.
,.............
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21.02.2022 10:28 Відповісти
То малоймовірний, то недоречний, то високий… Хлопці, ви тільки гірше робите
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21.02.2022 10:29 Відповісти
Єдина надія, що ви вживаєте всіх заходів, щоб відбити атаку з мінімальними жертвами з нашого боку.
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21.02.2022 10:29 Відповісти
Да уже з...ли, нам пох мочить хоть один стадион (100 тысяч) хоть полтора. Металлолома с собой пускай побольше берут, он сейчас дорогой.
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21.02.2022 10:31 Відповісти
Простягали всьо шо мали!
І тарадайки яким вже 50 років...
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21.02.2022 10:36 Відповісти
1,5 стадиона "Олимпийский"
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21.02.2022 10:51 Відповісти
думал что-то старое. Там тысяч 200 призовут или призвали и мобилизация в РФ обьявлена. Итого до конца недели около миллиона
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21.02.2022 11:00 Відповісти
Так Резников увидел ударные группы, или не увидел?
Расскажите ему, что такое ударные группы, может он думает. что это те, что с барабанами марширует?
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21.02.2022 11:02 Відповісти
Сходите на Курский вокзал и посмотрите кого везут, или в Питере, Питер-Белгород поезд. Работяг сняли, и пассажирскими поездами отправляют
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21.02.2022 11:03 Відповісти
 
 