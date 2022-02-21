Росія сконцентрувала біля кордонів України 147 тисяч військових, - Резніков

Україна спостерігає за російськими підрозділами, які нараховують 127 тисяч осіб наземного компонента, з морською та авіаційною компонентою — 147 тисяч осіб.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми спостерігаємо за російськими підрозділами, які сьогодні нараховують 127 тисяч осіб наземного компонента, з морською та авіаційною компонентою - 147 тисяч осіб. Ми не бачимо відведення і не кажемо про зменшення кількості. Оскільки ті частини, які зараз у русі, можуть бути дуже швидко повернуті до попередніх місць чи перекинуті на іншу ділянку", - сказав Резніков.

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Він також наголосив, що українські військовослужбовці готові до будь-яких сценаріїв.

"Ми в жодному разі не применшуємо загрозу. Її рівень реально високий. Але ми здійснюємо прогнозування усіх сценаріїв, обираючи нашу тактику поведінки", - зазначив глава Міноборони.