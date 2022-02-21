Росія сконцентрувала біля кордонів України 147 тисяч військових, - Резніков
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Україна спостерігає за російськими підрозділами, які нараховують 127 тисяч осіб наземного компонента, з морською та авіаційною компонентою — 147 тисяч осіб.
Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми спостерігаємо за російськими підрозділами, які сьогодні нараховують 127 тисяч осіб наземного компонента, з морською та авіаційною компонентою - 147 тисяч осіб. Ми не бачимо відведення і не кажемо про зменшення кількості. Оскільки ті частини, які зараз у русі, можуть бути дуже швидко повернуті до попередніх місць чи перекинуті на іншу ділянку", - сказав Резніков.
Він також наголосив, що українські військовослужбовці готові до будь-яких сценаріїв.
"Ми в жодному разі не применшуємо загрозу. Її рівень реально високий. Але ми здійснюємо прогнозування усіх сценаріїв, обираючи нашу тактику поведінки", - зазначив глава Міноборони.
Будь ласка, зачекайте...
Ви там визначіться!
Абсолютно прагматичный без всякой пропаганды:
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Новости о предложении Макрона появились после недели повышенной напряженности, вызванной наращиванием военной мощи России. Российские силы концентрируются вокруг своего соседа с конца прошлого года, что, по словам западных стран, является прелюдией к вторжению, которое может произойти в любой момент.
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І тарадайки яким вже 50 років...
Расскажите ему, что такое ударные группы, может он думает. что это те, что с барабанами марширует?