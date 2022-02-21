"Всі розуміють наслідки такого кроку", - Кулеба щодо "визнання" "ЛДНР"

Кулеба відреагував на те, що президент РФ Володимир Путін може визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". За його словами, зараз всі сторони повинні фокусуватися на зусиллях деескалації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Twitter-сторінку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Зараз не лише Україна, а й увесь світ уважно стежать за діями РФ щодо визнання ОРДЛО. Всі розуміють наслідки такого кроку. Зараз багато емоцій і поривів, але саме зараз усі мають холоднокровно фокусуватися на зусиллях із деескалації. Іншого шляху немає", - зазначив він

Він також додав, що завтра у Вашингтоні обговорюватиме це питання з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, після чого відправиться в Нью-Йорк і виступить на Генасамблеї ООН.

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