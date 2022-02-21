"Всі розуміють наслідки такого кроку", - Кулеба щодо "визнання" "ЛДНР"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кулеба відреагував на те, що президент РФ Володимир Путін може визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". За його словами, зараз всі сторони повинні фокусуватися на зусиллях деескалації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Twitter-сторінку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
"Зараз не лише Україна, а й увесь світ уважно стежать за діями РФ щодо визнання ОРДЛО. Всі розуміють наслідки такого кроку. Зараз багато емоцій і поривів, але саме зараз усі мають холоднокровно фокусуватися на зусиллях із деескалації. Іншого шляху немає", - зазначив він
Він також додав, що завтра у Вашингтоні обговорюватиме це питання з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, після чого відправиться в Нью-Йорк і виступить на Генасамблеї ООН.
Будь ласка, зачекайте...
По очереди несут пургу медведев, шойгу, лавров, володин, патрушев, матвиенко и т.д.
Признанный пургоносец песков тихо радуется, что его избавили от этого позорища.
Я не розумию.....
Единственное что будет это очередная глубочайшая обеспокоенность и м б типа санкции против какого нибудь Пупкина которому запретят сидеть на месте возле окна в поезде Брюссель- Париж.
- F***! Опять не угадал!
Так вже ніхто й ніколи не буде змушувати Україну хоч один пункт виконувати в цьому зрадницькому "договорі" .
А населення те - хто нормальний він вже давно не там . Там людей з висшою освітою майже не лишилося . Й розумні батьки відправили детей кого в Одесу , кого в Харків , а кого й до Львову з Київом .
В моєї доньки троюрідна сестра з відти втікла . Подавна більшість там вже давно рахує , що місцева влада це взаголом гопота , а їх куратори , тупо населення користують .
Выкатили всему миру ультиматум -НАТА вшивайтесь, пацаны сердятся.
Каждому из Европы послали писемцо, определяйтесь, ...... твою мать,пацаны сердятся
Умельцы из Тувы били в бубен, резали живность возле царь-пушки
Со всего рейха свезли металлолом, подняли пятиколонистов-консервантов
Но кетайцы даже не подморгнули, а только прищурились в ожидании чуда
И все, оцените красоту игры по спасению морды лица.
В.Высоцкий колгда то пел - я на пять тысяч рванул как на пятсот и ...спекся.
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