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Новини Політика України
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визнання (72) Кулеба Дмитро (3156) ОРДЛО (299)

"Всі розуміють наслідки такого кроку", - Кулеба щодо "визнання" "ЛДНР"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба відреагував на те, що президент РФ Володимир Путін може визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". За його словами, зараз всі сторони повинні фокусуватися на зусиллях деескалації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Twitter-сторінку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Зараз не лише Україна, а й увесь світ уважно стежать за діями РФ щодо визнання ОРДЛО. Всі розуміють наслідки такого кроку. Зараз багато емоцій і поривів, але саме зараз усі мають холоднокровно фокусуватися на зусиллях із деескалації. Іншого шляху немає", - зазначив він

Він також додав, що завтра у Вашингтоні обговорюватиме це питання з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, після чого відправиться в Нью-Йорк і виступить на Генасамблеї ООН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путіну на Радбезі РФ запропонували визнати "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей
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Топ коментарі
+37
Что делать? Воевать. Ничего не поменялось вне зависимости признает там что то Х***ло или не признает. Даю гарантию что Х***ло остановится там где его остановит наша армия. Иначе дальше будет Харьков и кацапы начнут из него делать *столицу Украины* как 100 лет назад.
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21.02.2022 19:17
+21
Будуть зараз "перевірять міжнародну спільноту "на вшивість" - спочатку визнають їх "незалежними державами" і якщо не буде різкого реагування - включать у склад РФ - Патрушев же вже проговорився!
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21.02.2022 19:13
+13
Які наші дії? Вони признають їх в адмінмежах областей. Що робимо, ***? Ви шо, там німі чи дебіли?
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21.02.2022 19:10
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тебе и бутылки хватит...!
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21.02.2022 19:55 Відповісти
Сейчас срочный совбез московии в прямом эфире уговаривает путина подписать обращение госдумы о "днр и лнр".
По очереди несут пургу медведев, шойгу, лавров, володин, патрушев, матвиенко и т.д.
Признанный пургоносец песков тихо радуется, что его избавили от этого позорища.
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21.02.2022 19:55 Відповісти
Патрушев ссытся на ходу
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21.02.2022 21:38 Відповісти
У Зєленого, під його рояльним обрубком, "фаберже" навіть не теліпається. Півшосте нєдоразумєніє.
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21.02.2022 19:55 Відповісти
сценарий уже понятен. Пу и Ба встречаются, Ба дарит Пу Донбасс и Крым, разрешает СП-2. Пу великодушно отводит войска. ВСЁ! Великолепный Ба спас Планету от МВ-3, а Скрепоносный Пу привнёс земли в РФ. Да! А ещё о НАТО прикажут забыть. Всё это будет уже при встрече ПУ и Ба.
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21.02.2022 19:56 Відповісти
кто не видел это заседание вот рос канал в ютуб запись вся.https://www.youtube.com/watch?v=lIrbN1L1nPI
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21.02.2022 19:56 Відповісти
"Всі розуміють наслідки такого кроку",

Я не розумию.....
Единственное что будет это очередная глубочайшая обеспокоенность и м б типа санкции против какого нибудь Пупкина которому запретят сидеть на месте возле окна в поезде Брюссель- Париж.
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21.02.2022 19:58 Відповісти
Байден наверно чешет репу.

- F***! Опять не угадал!
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21.02.2022 20:00 Відповісти
Байдену нада действовать также. Показать видео 3-х месячной давности с принятием Украины в НАТО.
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21.02.2022 20:10 Відповісти
Як до мене -- це дуже добра новина , бо якщо обирати тотальну війну з сотнями тисяч загиблих з обох боків (хоча "той бік" мені майже до дупи) й цим "визнанням" -- то нехай .

Так вже ніхто й ніколи не буде змушувати Україну хоч один пункт виконувати в цьому зрадницькому "договорі" .
А населення те - хто нормальний він вже давно не там . Там людей з висшою освітою майже не лишилося . Й розумні батьки відправили детей кого в Одесу , кого в Харків , а кого й до Львову з Київом .

В моєї доньки троюрідна сестра з відти втікла . Подавна більшість там вже давно рахує , що місцева влада це взаголом гопота , а їх куратори , тупо населення користують .
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21.02.2022 20:19 Відповісти
на жаль, це зовсiм не заперечує велику вiйну...
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22.02.2022 20:24 Відповісти
Деескалація у розумінні путлєра: сам застрілись або я тебе вбью, такий вибір....аналогічно примушує байдена натиснути. що ми застрілились і тоді не буде проблем у Сша і Європи...це ж гопник з гранатою. його треба у клітку терміново, а не вести з ним перемовини...
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21.02.2022 20:19 Відповісти
Как все хорошо начиналось, все было впервые и вновь.
Выкатили всему миру ультиматум -НАТА вшивайтесь, пацаны сердятся.
Каждому из Европы послали писемцо, определяйтесь, ...... твою мать,пацаны сердятся
Умельцы из Тувы били в бубен, резали живность возле царь-пушки
Со всего рейха свезли металлолом, подняли пятиколонистов-консервантов
Но кетайцы даже не подморгнули, а только прищурились в ожидании чуда
И все, оцените красоту игры по спасению морды лица.

В.Высоцкий колгда то пел - я на пять тысяч рванул как на пятсот и ...спекся.
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21.02.2022 20:28 Відповісти
Путин, начав новую войну, испортил Китаю Олимпиаду 2022 - Си Цзиньпин этого не простит Маневры российской армии возле границы и обстрелы украинской территории омрачили всему миру праздник, заставив забыть об Играх. Российские власти и лично президент РФ Владимир Путин, затевая "игру в войнушки" с Украиной, нанесли оскорбление Китаю, который долго готовился к проведению зимних Олимпийских игр. Стоит отметить, что руководство РФ во время Олимпиады уже не впервой подкладывает китайцам "свинью": в 2008 году как раз во время Игр в Пекине российские войска вторглись на суверенную территорию Грузии и начали так называемую "операцию по принуждению к миру". Но тогда была несколько иная ситуация: Саакашвили повелся на провокацию, отдал приказ очистить Цхинвали от сепаратистов, не ожидая, что войска РФ, которые до этого изображали "миротворцев", не просто выбьют его армию со всего района, но и примутся оккупировать и подконтрольную Тбилиси территорию. Кроме того, довольно вялая реакция международной общественности привела к тому, что Москве "простили" не только раздачу паспортов осетинам, не только вторжение в Грузию, но и тот факт, что российские войска даже после подписания договора продолжили там хозяйничать. Все эти международные комиссии, когда пытались установить истину, в основном возлагали "в равной степени" вину на власти Грузии и РФ. Что, в принципе, устраивало правящий кремлевский дуэт Путин-Медведев. Скорее всего, Пекин в 2008 году тоже в равной степени тогда возложил ответственность на стороны конфликта. Сейчас же ситуация отличается от той. В мире уже третий год бушует пандемия коронавируса. Многие спортивные соревнования были или отменены, или перенесены. Понятно, что люди устали от такой жизни, им нужно было хоть какое-то "окно", отдушина. У Китая появилась хорошая возможность показать себя в этой непростой ситуации. Тем более, что именно эту страну в первую очередь обвиняли в появлении этого ковида. Поэтому Поднебесная во главе с Си Цзиньпином особенно тщательно готовилась к зимним стартам четырехлетия, надеясь, что страну посетят мировые лидеры, что люди со всего земного шара соберутся в Китае и хотя бы на время забудут о проблемах. И конечно, это была хорошая возможность исправить и улучшить имидж страны в глазах цивилизованных государств. Но Владимиру Владимировичу оказалось все равно не только на настроения западных стран, но и на планы Китая, которому он не так давно лицемерно пел дифирамбы о дружбе и партнерстве. Прекрасно осознавая, что бряцанье оружием у границ с Украиной, усиление напряженности в отношениях с многими странами, а также дальнейшее разжигание войны на Донбассе отодвинет Олимпиаду на второй план. О каких соревнованиях на лыжах и санях может думать, например, Европа, если у нее под боком в это время разгорается новая война! Мало того, что Путин в 2014 году, отдав приказ вторгнуться на украинские территории, усилил опасность мировой войны, мало того, что он аннексировал Крым и оккупировал часть Донбасса, развязав там кровопролитную войну... так еще и аккурат во время Олимпиады решил подлить масла в огонь. А ведь Китай все эти годы не поддерживал захват Крыма и востока Украины, хотя российские СМИ как могли коверкали высказывания лидеров КНР и пытались доказать, что Пекин и Москва уже чуть ли не союзники! Зарубежные СМИ писали, что еще перед Олимпиадой лидер КНР просил своего российского визави не раскачивать лодку, не начинать боевые действия и дать хотя бы спокойно провести Олимпиаду. Правда, вскоре российские масс-медиа со ссылкой на посольство Китая в Москве поспешили назвать эту информацию фейком. Если подумать логически, то вряд ли Си Цзиньпин просил Путина подождать, пока не пройдет Олимпиада. Глава КНР вообще не того уровня политик, чтобы о чем-то умолять "дорогого Владимир Владимировича". Но, считаем, что в данном вопросе нет дыма без огня. Скорее всего, китайский лидер в разговоре с Путиным подчеркнул важность спокойного проведения домашней Олимпиады. И уж точно коснулся темы войны с Украиной, упомянув Минские соглашения. Это не было просьбой, но вопрос однозначно поднимался. И Путин, как мы видим, полностью проигнорировал намеки Си Цзиньпина, нанеся тому сильное оскорбление. В подтверждение наших слов можно привести тот факт, что в КНР уже видна реакция на события на Донбассе. Так, китайская соцсеть TikTok заблокировала аккаунт российских пропагандистов РИА Новости как раз после обращения главы "ДНР" Дениса Пушилина, в котором тот говорит об эвакуации и новой войне с Украиной. Добавим сюда недавнее выступление Министра иностранных дел КНР Ван И, который заявил, что суверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены, и "Украина - не исключение". Глава МИД Китая подчеркнул, что "Украина должна выступать в роли моста между Западом и Востоком, а не быть линией фронта". Это при том, что Поднебесная всегда практически воздерживалась от критики в адрес РФ, когда вопрос касался Донбасса. Мало того, китайцы больше критиковали западные страны, осуждая их за введенные против Москвы санкции. Но, как видим, агрессивные действия Кремля, топорный поиск казуса белли и не менее бездарная информационная подготовка к разным "броскам мангуста" привели к тому, что даже у прагматичного руководства КНР, что называется, лопнуло терпение. В отличие от ситуации лета 2008 года, сейчас все это не выглядит как простая "ссора соседей". Если тогда российские власти и силовики последовательно и методично накаляли обстановку в Грузии, играя на давнем этническим конфликте, то в ситуации с Украиной все смотрится однозначно. Киев не создавал никакого повода для "принуждения его к миру". Украинская сторона ни разу не была уличена в подготовке к наступлению на неподконтрольные районы Донбасса и, уж тем более, на территорию РФ. Главари "республик" Пушилин и Пасечник из-за своей бестолковости были пойманы на горячем, и теперь весь мир увидел, что они записали свои обращения раньше, чем началась очередная эскалация на востоке Украины. Скорее всего, что новости об обстреле пророссийскими боевиками детского садика в Станице Луганской, а также других украинских населенных пунктов, тоже уже разошлись по всему миру. О том, какой Путин "миролюбивый", уже знают все. Угроза войны - вот тема, которая затмила собой все, включая Олимпиаду. Теперь уже мало кому нужны последние старты, церемония закрытия и прочее, к чему так старательно готовился Китай. Сейчас все думают о том, что придумает завтра господин Путин. Тот самый Путин, который в одиночестве сидел на церемонии открытия Игр. Тот самый Путин, который встречался с Си Цзиньпинем, улыбался ему и говорил льстивые слова. Праздник испорчен. Китайских дракончиков затмило рычание путинского Медведя. Великий "собиратель земель" поспешил и наделал сразу несколько грубых ошибок. Китай этого не простит. Украина этого не простит. И, конечно же, не простит и весь остальной мир, по кторому так грубо протоптались российским сапогом.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://news.dialog.ua/246657_1645275610
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21.02.2022 20:35 Відповісти
Такое ощущение, что зебили готови вести переговори с осажденного Киева.
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21.02.2022 20:40 Відповісти
Это значит пипец Минску раша напала пора благодатные санкции а шо не так ну типа прикинуться пришмаленным какцапам чтоб шуба завернулась десять раз вокруг шеи ***** и раз десять затянула
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21.02.2022 21:20 Відповісти
Это значит пипец Минску раша напала пора благодатные санкции а шо не так ну типа прикинуться пришмаленным какцапам чтоб шуба завернулась десять раз вокруг шеи ***** и раз десять затянула
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21.02.2022 21:20 Відповісти
СМЕРТЬ РУСНЯВЫМ СВИНОСОБАКАМ!!!
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21.02.2022 22:05 Відповісти
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