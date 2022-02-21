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РНБО збирається на термінове засідання
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рада національної безпеки та оборони о 20:00 проведе термінове засідання.
Про це повідомив у твіттері президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв'язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, провів термінові консультації з (президентом Франції. - Ред.) Емануелем Макроном і (канцлером Німеччини. - Ред.) Олафом Шольцом та скликав РНБО", - зазначив він.
Засідання призначене на 20:00.
Топ коментарі
+66 Старый зольдат
показати весь коментар21.02.2022 19:54
+20 віктор федорович 31ee1569
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+19 Василь Довганенко 7230397a
показати весь коментар21.02.2022 19:56
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нет,похоже что куйло отползает медлено к плану Б.
думал не называть рашку аггрессором и путина убийцей и тебе все простят?
нет, они тебя так же называют "бандеровцем"
и твое "та сторона", "просто перестать стрелять" тебе не помогли
дальше будет только хуже
эта группировка скопилась не для того что бы признавать дыру
а чтобы в любой момент напасть
не для этого они больше полугода накапливали численность
ТАК ЧТО, ЗЕЛЯ, КТО СДАЛ ДОНБАС?