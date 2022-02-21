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РНБО збирається на термінове засідання

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

РНБО збирається на термінове засідання

Рада національної безпеки та оборони о 20:00 проведе термінове засідання.

Про це повідомив у твіттері президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, провів термінові консультації з (президентом Франції. - Ред.) Емануелем Макроном і (канцлером Німеччини. - Ред.) Олафом Шольцом та скликав РНБО", - зазначив він.

Засідання призначене на 20:00.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+66
Пороха с Кровавым Пастором зовите, козлы ЗЕлёные.
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21.02.2022 19:54
+20
Вони не з 95 кварталу.
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21.02.2022 19:55
+19
Половина українців обурюється,щому Зє мовчить.? Друга половина радіє -нехай краще мовчить!
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21.02.2022 19:56
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І не тільки.На черзі частина Запоріжської та Херсонської областей.Мокшани не заспокояться поки не прорубають дорогу до Криму.
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21.02.2022 20:35 Відповісти
Скорее всего в приднестровье
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21.02.2022 20:44 Відповісти
речь идёт о признании в границах областей
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21.02.2022 20:45 Відповісти
А цель и смысл этого заседания?
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21.02.2022 20:26 Відповісти
Обсудить продление сериала СВАТЫ
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21.02.2022 21:15 Відповісти
Сивоха будет?
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21.02.2022 20:28 Відповісти
путинские фашисты маркируют свои юбер-вагены перед вторжением в Украину-Русь буквой "Z"
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21.02.2022 20:31 Відповісти
...могли бы уже и не мелочиться
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21.02.2022 21:13 Відповісти
Наследника славного Дирлевангера. Деды воевали!
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22.02.2022 00:34 Відповісти
Почему мы до сих пор не разорвали дипломатические отношения?Пора внаглую отбирать нефть и газ с трубопроводов.
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21.02.2022 20:31 Відповісти
самый умный пацан в бадыковке?
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21.02.2022 20:39 Відповісти
Нарешті. Це війна з Росією, будьте готові. Україна-понад усе.
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21.02.2022 20:38 Відповісти
На Раша Тудей Путин в прямом эфире выступает (уже минут 40) ждём оконцовку. Ибо заходит как бы издалека.
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21.02.2022 21:29 Відповісти
Напевно Пороха з Турчиновим олігархами признавати зібрались.
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21.02.2022 20:47 Відповісти
элитка Украины своими перемириями обосралась полностью. вот вам результат
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21.02.2022 20:50 Відповісти
Збкрігаємо спокій! Євросоюз запровадить санкції проти Росії у разі визнання терористів на Донбасі
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21.02.2022 20:50 Відповісти
ну признал... Посмотрим теперь что там за санкции
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21.02.2022 21:45 Відповісти
із ким? всі за кордоном
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21.02.2022 21:07 Відповісти
Ты не троль ты кацапская подстилка винторогая и козломордая
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21.02.2022 21:25 Відповісти
Щастье то какое, ***** выступает)))
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21.02.2022 21:27 Відповісти
ВИнторогий Андрей Перминов 5012b277 обосался от счастья..царь батюшка изволили речь молвить...кацапа даже дышать перестал так внимательно слушает царя батюшку..потом будет челом бить пониже
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21.02.2022 21:30 Відповісти
Путинский олигарх Дерипаска радуется, что "войны не будет", а "будет долгий путь к миру". https://t.me/olegderipaska/371

нет,похоже что куйло отползает медлено к плану Б.
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21.02.2022 21:32 Відповісти
ну ето зеля? чего ты добился?
думал не называть рашку аггрессором и путина убийцей и тебе все простят?
нет, они тебя так же называют "бандеровцем"
и твое "та сторона", "просто перестать стрелять" тебе не помогли
дальше будет только хуже

эта группировка скопилась не для того что бы признавать дыру
а чтобы в любой момент напасть
не для этого они больше полугода накапливали численность
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21.02.2022 21:50 Відповісти
СМЕРТЬ РУСНЯВЫМ СВИНОСОБАКАМ!!!
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21.02.2022 22:03 Відповісти
1) Разрыв дип. отношений с РФ ( возможно и с Беларусью как частью объединенного государства подконтрольного РФ) 2) Перекрытие любого транспортного, пешего и всякого другого сообщения с РФ, ОРДЛО, Крымом, Приднестровьем ( последнюю нужно блокировать со стороны Украины в том числе и с воздуха), вероятно подобное перекрытие границы нужно делать и с Беларусью Лукашенко. 3) призыв первой волны резервистов пополнения в части до 100% комплектации.4) Введение военного положения во всех областях граничащих с Крымом, ОРДЛО, РФ, Беларусью, и Приднестровьем, а также прилегающих к Черному и Азовскому морям (13-14 областях). 5) интенсивно продолжать создание тер обороны ( 8 лет было упущено) 6) Выходить на все международные площадки о введениях санкций против РФ (немедленно), а также о поставках оружия Украине.
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21.02.2022 22:18 Відповісти
Перестать покупать у России электричество, продукты питания и вообще огородиться забором. Тупыевы, щеневмерлики!
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21.02.2022 23:20 Відповісти
Вполне возможно, что ХЛО ничего не подписал, а это типа провокация, чтобы ВСУ пошли вперёд и вышли из "минска"? И тада ХЛО скаже, что по закону санкции ему не положены...
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21.02.2022 22:25 Відповісти
Помните, как зелёные придурки кричали на каждом углу, мол, Порох сдал Крым?

ТАК ЧТО, ЗЕЛЯ, КТО СДАЛ ДОНБАС?
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21.02.2022 22:37 Відповісти
Зеля "сдал" то что успешно "сдал" Педро.( ровно в тех же границах ОРДЛО капитуляционных минска 1 и минска -2 ) Ну а Крым "сдали" до Зели ( это точно). Ну такие у нас "гетманы", то секретарь по идеологии КПСС, то "красный директор отец основатель украинской мафии- олигархии, то пчеловод- бухгалтер, то уголовник рецидивист, то политикан шоколадный олигарх, то клоун- юмористического жанра. Ну в общем шо маемо то маемо ( остались еще "неопробованными" боксЭр Пидалик - отмороженная башка и "женщина с косой"- все пропало...)
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22.02.2022 08:43 Відповісти
Ну хоча б вже після цього рішення Путіна ...і введення саме російським військ до ЛДНР .... То хоча б вже після цього ми нарешті розірвемо з ними дипломатичні відносини ? Чи знову будемо жувати соплі та показувати свою слабкість ????
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21.02.2022 23:44 Відповісти
Зачем они собирали РНБО клоуны мля !? Кацапы по всей линии фронта выстраиваются в боевом порядке (уже ***** броня своим ходом выходит на позиции к атаке) а эти - бум еще собираться кумекать .. идиоты !!! где военное положение, где мобилизация (хоть частичная для резерва !?)
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22.02.2022 00:44 Відповісти
п.с. и самое главное - где полный разрыв дип.отношений с кацапстаном и полное закрытие границы и неба !? ГДЕ !!!!??? ..твари зеленые ...
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22.02.2022 00:46 Відповісти
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