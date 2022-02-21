РНБО збирається на термінове засідання

Рада національної безпеки та оборони о 20:00 проведе термінове засідання.

Про це повідомив у твіттері президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, провів термінові консультації з (президентом Франції. - Ред.) Емануелем Макроном і (канцлером Німеччини. - Ред.) Олафом Шольцом та скликав РНБО", - зазначив він.

Засідання призначене на 20:00.

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