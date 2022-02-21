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Сильний вибух стався в окупованому Луганську, горить автомобіль. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сильний вибух стався в окупованому Луганську, горить автомобіль. ВIДЕО

Окупанти повідомляють про сильний вибух, що стався в окупованому Луганську. Вибухнув автомобіль, водій постраждав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Telegram окупантів "ЛуганскИформЦентр".

Вибух стався біля будівлі окупаційної адміністрації у Луганську. Вибухнув автомобіль. Постраждав водій та представник у так званому "Спільному центрі контролю та координації" бойовиків.

За попередніми даними, загиблих внаслідок вибуху немає. На опублікованих кадрах видно пустельну вулицю, на якій горить машина і чути звуки сигналізації, що спрацювала недалеко. Біля місця події валяються уламки розбитого скла з вікон будинків, що знаходяться неподалік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ відкрили вогонь з важкого озброєння по окупованому Луганську, - штаб ООС. ВIДЕО



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Топ коментарі
+25
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21.02.2022 20:23
+15
Опять зажили нормальную машину на реквизит пустить? Даже тут без распила бюджета Мосфильма обойтись не могут.
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21.02.2022 20:16
+13
Всё идёт по плану. Сразу после речи Пу или он ещё вещает?
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21.02.2022 20:14
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Всё идёт по плану. Сразу после речи Пу или он ещё вещает?
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21.02.2022 20:14 Відповісти
Он сказал поехали, и махнул рукой)
Встретимся на параде победы под красно-черными флагами в Мацкве
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21.02.2022 20:34 Відповісти
Будет Цусима со всеми вытекающими. Только всё будет гораздо быстрее.
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21.02.2022 20:50 Відповісти
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21.02.2022 20:57 Відповісти
не. уже все на удмуртии закончили. ******** пролепетал и уже признали дамбас низависимым. у нас на юге мордовское телевидение берет лучше чем т2 Украины. это они по рен тв уже показали.
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21.02.2022 23:44 Відповісти
Да там какая-то обезьяна с чином из ЛНРовского питомника.
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21.02.2022 20:14 Відповісти
Коли вже пушиліна підірвуть?
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21.02.2022 20:15 Відповісти
пока он еще полезен рф. этого кабанчика после хлопнут и сьедят.
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21.02.2022 20:22 Відповісти
надіюсь Чепушила підірвали,тримаєм кулачки
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21.02.2022 20:15 Відповісти
так там жи пуссічник
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21.02.2022 20:16 Відповісти
та пох
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21.02.2022 20:18 Відповісти
Да это кацапы мультики снимают для своего стада .
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21.02.2022 20:23 Відповісти
Опять зажили нормальную машину на реквизит пустить? Даже тут без распила бюджета Мосфильма обойтись не могут.
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21.02.2022 20:16 Відповісти
З таким вибухом і без трупаків?? Щось невчасно зпрацювало
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21.02.2022 20:17 Відповісти
Знову феесбешники московські з мішками гексогену «тренують» окуповані ними території України !
Десь поряд одразу їх ЗМІ з московіі, «випадково поруч» !!,
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21.02.2022 20:18 Відповісти
Мелко для повода. Какие то внутренние разборки сепарни.
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21.02.2022 20:18 Відповісти
Що ж це за вибух без фаршу тушок.
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21.02.2022 20:18 Відповісти
Что на этот раз? ВАЗ 2106? Почти новый не крашеный?))
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21.02.2022 20:19 Відповісти
Та біс його знає. Може ЗАЗ 965 ? Ну шоб зовсім "скрепно". Україньська ДРГ підігнала й підірвала !
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21.02.2022 20:27 Відповісти
Судя по колесам опять УАЗ
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21.02.2022 20:42 Відповісти
Да они прям транжиры!)) Хотя, может один и тот же второй раз взорвали.)))
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21.02.2022 20:45 Відповісти
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21.02.2022 20:23 Відповісти
А оператор раком стоїть...
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21.02.2022 20:30 Відповісти
Перший раз цю методику побачив у фільмі "Лоботомия". У 2014 році. Потім свинопси все повторили в Криму і Донбасі. Потім у Сирії.....
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21.02.2022 20:33 Відповісти
Ну ***** ж сказало -"а мы цап-царап!!!". Заветам верны.
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21.02.2022 20:41 Відповісти
h
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21.02.2022 23:31 Відповісти
рыжая сявка продолжает терпил-москалей динамить..
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21.02.2022 23:33 Відповісти
Зелене чмо здатне тільки під шумок затребувати бабла від заходу на крадівництво
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21.02.2022 20:25 Відповісти
И причем здесь это?!!
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21.02.2022 21:13 Відповісти
Й "візитки Яроша посюди".... і тішіна.....
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21.02.2022 20:24 Відповісти
Расхреначили останки уазика который бомбанули два дня назад 🤣🤣🤣
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21.02.2022 20:28 Відповісти
Черговий уазик відправився в срай?
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21.02.2022 20:29 Відповісти
Яка прикра спроба самогубства!
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21.02.2022 20:32 Відповісти
"Не верю!" (с)
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21.02.2022 20:33 Відповісти
Какие-то очень гуманные ДРГ Украины - снаряды долетают аж до Ростова, но никого не убивают, машины подрывают, но жертв нет.....
Вот раньше, в перемирие - один взрыв и нет захарченко, гиви, моторола.......
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21.02.2022 20:35 Відповісти
Якщо кремль заявляє що «победителя не судят» то виходить що нема обмежень в їхніх методах досягнення перемоги, тобто за вбивства «побєдітелєй» судити ніхто не буде.
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21.02.2022 20:36 Відповісти
Це я не по темі але як же це так? Що це за нелюди які живуть по такому закону «пабедителей не судят»???
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21.02.2022 20:39 Відповісти
под шумок разведка провела парочку операций)) одним кацапом меньше, и то хорошо
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21.02.2022 20:37 Відповісти
ммм щика завалите.. тогда в дрг поверим)
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21.02.2022 20:38 Відповісти
Судя по всему опять ведро подорвали на пустой улице и главное без свидетелей. Пострадал один*водитель* который штаны бензином промочил
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21.02.2022 20:41 Відповісти
схожe Луганська рeспублiка в путiнському сцeнарii в роздiлi "в раcход".
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21.02.2022 20:55 Відповісти
Ну хоть для начала сами себе хоть машины повзрывают, хоть будет польза какая.
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21.02.2022 21:31 Відповісти
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21.02.2022 23:29 Відповісти
теперь русня будет получать са....сло ......са люппе.
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22.02.2022 00:04 Відповісти
И без соли!
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22.02.2022 00:18 Відповісти
В Магнитогорске взорвался дом. 39 человек погибших. Российские СМИ - "хлопок".

В "ДНР" взорвался автомобиль. 0 погибших. Российские СМИ - "мощный взрыв".
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22.02.2022 01:24 Відповісти
 
 