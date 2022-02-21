Сильний вибух стався в окупованому Луганську, горить автомобіль. ВIДЕО

Окупанти повідомляють про сильний вибух, що стався в окупованому Луганську. Вибухнув автомобіль, водій постраждав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Telegram окупантів "ЛуганскИформЦентр".

Вибух стався біля будівлі окупаційної адміністрації у Луганську. Вибухнув автомобіль. Постраждав водій та представник у так званому "Спільному центрі контролю та координації" бойовиків.

За попередніми даними, загиблих внаслідок вибуху немає. На опублікованих кадрах видно пустельну вулицю, на якій горить машина і чути звуки сигналізації, що спрацювала недалеко. Біля місця події валяються уламки розбитого скла з вікон будинків, що знаходяться неподалік.

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