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Сильний вибух стався в окупованому Луганську, горить автомобіль. ВIДЕО
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Окупанти повідомляють про сильний вибух, що стався в окупованому Луганську. Вибухнув автомобіль, водій постраждав.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Telegram окупантів "ЛуганскИформЦентр".
Вибух стався біля будівлі окупаційної адміністрації у Луганську. Вибухнув автомобіль. Постраждав водій та представник у так званому "Спільному центрі контролю та координації" бойовиків.
За попередніми даними, загиблих внаслідок вибуху немає. На опублікованих кадрах видно пустельну вулицю, на якій горить машина і чути звуки сигналізації, що спрацювала недалеко. Біля місця події валяються уламки розбитого скла з вікон будинків, що знаходяться неподалік.
Топ коментарі
+25 хужє не будєт
показати весь коментар21.02.2022 20:23
+15 Дмитрий Абрамов de49e5a1
показати весь коментар21.02.2022 20:16
+13 Oksana Ksenia
показати весь коментар21.02.2022 20:14
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Встретимся на параде победы под красно-черными флагами в Мацкве
Десь поряд одразу їх ЗМІ з московіі, «випадково поруч» !!,
Вот раньше, в перемирие - один взрыв и нет захарченко, гиви, моторола.......
са....сло......са люппе.
В "ДНР" взорвался автомобиль. 0 погибших. Российские СМИ - "мощный взрыв".