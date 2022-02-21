Обстріл Щастя запропонували визнати НС державного рівня

На сьогоднішньому позачерговому засіданні регіональної комісії з питань надзвичайних ситуацій обговорили артобстріли м. Щастя, які призвели до пошкодження критичної інфраструктури. Влада Луганської області пропонує визнати обстріл міста надзвичайною ситуацією державного рівня, адже було знеструмлено тисячі будинків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку Луганської ОДА.

"Внаслідок пошкодження лінії електропередач Луганської ТЕС було знеструмлено майже 50000 абонентів. Наразі електроживлення відновлено тільки у Петропавлівці та Трьохізбенці. Серед постраждалих об’єктів соціальної інфраструктури - дитсадок "Зірочка" у Щасті", - йдеться у повідомленні.

Також повідомили,що у зв’язку з відсутністю опалення у місті розгортаються пункти обігріву, зокрема, у спортзалі Щастинського ліцею № 2 та міському будинку культури. Хірургічне відділення міської лікарні готове до прийому поранених.

За підсумками засідання місцева влада запропонувала визнати обстріл Щастя з боку незаконних збройних формувань складовою частиною надзвичайної ситуації державного рівня.

Крім того, дано доручення підготувати звернення до Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК) для проведення відновлювальних робіт на Луганській ТЕС.

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