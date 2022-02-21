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Обстріл Щастя запропонували визнати НС державного рівня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Обстріл Щастя запропонували визнати НС державного рівня

На сьогоднішньому позачерговому засіданні регіональної комісії з питань надзвичайних ситуацій обговорили артобстріли м. Щастя, які призвели до пошкодження критичної інфраструктури. Влада Луганської області пропонує визнати обстріл міста надзвичайною ситуацією державного рівня, адже було знеструмлено тисячі будинків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку Луганської ОДА.

"Внаслідок пошкодження лінії електропередач Луганської ТЕС було знеструмлено майже 50000 абонентів. Наразі електроживлення відновлено тільки у Петропавлівці та Трьохізбенці. Серед постраждалих об’єктів соціальної інфраструктури - дитсадок "Зірочка" у Щасті", - йдеться у повідомленні.

Також повідомили,що у зв’язку з відсутністю опалення у місті розгортаються пункти обігріву, зокрема, у спортзалі Щастинського ліцею № 2 та міському будинку культури. Хірургічне відділення міської лікарні готове до прийому поранених.

За підсумками засідання місцева влада запропонувала визнати обстріл Щастя з боку незаконних збройних формувань складовою частиною надзвичайної ситуації державного рівня.

Крім того, дано доручення підготувати звернення до Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК) для проведення відновлювальних робіт на Луганській ТЕС.

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21.02.2022 20:51 Відповісти
Що з Цензором?Чи це лише в мене глючить по чорному
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21.02.2022 21:22 Відповісти
Перегруз...
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21.02.2022 21:37 Відповісти
Може ддосять. Зараз можна що завгодно очікувати.
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21.02.2022 22:35 Відповісти
ху признал ордло, что предпримем мы?
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21.02.2022 21:53 Відповісти
ху признал ордло, что предпримем мы?
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21.02.2022 21:54 Відповісти
При нормальному президенті-РНБО,екстренне засідання ВР,екстренний запит до ООН,ОБСЄ,звернення до США,ЄС ,Британії по введенню санкцій
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21.02.2022 22:02 Відповісти
Хай би вже забирали той геморой з україноненовисниками,жить вони ж нам не дадуть!
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21.02.2022 22:03 Відповісти
Мясо с ГМО и паспортом рф (лишняя хромосома) нам не нужно, нам нужна наша земля и её недра для жизни будущих поколений украинцев.
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21.02.2022 22:50 Відповісти
Всі ми чітко розуміємо, що мінські угоди колективно викинуті на смітник. Президент поки мовчить. Брифінг РНБО толком не надав чіткої інформації.
Тому, громадський штаб оборони оголошує мобілізацію.
Хочешь долучитись - заповнюй анкету:
https://docs.google.com/forms/d/e/1***************-7OqQ0Zj57wMf_5N6UrrfQLHs926TNuxS2eqjUOQ/viewform
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22.02.2022 01:38 Відповісти
Якесь дежавю з 14 роком. Кацапня танки жене, а влада шмарклі жує..
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22.02.2022 01:40 Відповісти
Если все пойдут воевать - некому будет ложить асфальт. **********.
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22.02.2022 04:05 Відповісти
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22.02.2022 02:07 Відповісти
 
 