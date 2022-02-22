Російські колони входять до окупованого Донецька, - соцмережі. ВІДЕО+ФОТО

В соціальних мережах повідомляють про появу бронетранспортерів та автобусів з російськими військовиками в окупованому Донбасі.

Про це, зокрема, пише телеграм-канал "ВОЙНА - Россия Украина Донбасс", інформує Цензор.НЕТ.

"Надходить інформація, що до Донецька в’їжджають бронетранспортери та автобуси з військовими", - йдеться у повідомленні.

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Також про це повідомляє телеграм-канал "Типичный Донецк". "Перші підрозділи російських військових вже зараз заходять до ДНР та ЛНР", - пише він.