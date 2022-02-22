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Російські колони входять до окупованого Донецька, - соцмережі. ВІДЕО+ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В соціальних мережах повідомляють про появу бронетранспортерів та автобусів з російськими військовиками в окупованому Донбасі.
Про це, зокрема, пише телеграм-канал "ВОЙНА - Россия Украина Донбасс", інформує Цензор.НЕТ.
"Надходить інформація, що до Донецька в’їжджають бронетранспортери та автобуси з військовими", - йдеться у повідомленні.
Також про це повідомляє телеграм-канал "Типичный Донецк". "Перші підрозділи російських військових вже зараз заходять до ДНР та ЛНР", - пише він.
Топ коментарі
+59 Авангард Авангардович
показати весь коментар22.02.2022 00:19
+47 Bogdan_
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+36 Ella Olyas
показати весь коментар22.02.2022 00:43
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Ввод войск по просьбе ...
Ждем отключения от SWIFT и запрет на покупку нефти и газа!
Или санкции будут против дворников?
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"А мои доводы" - а их кроме дупа, долбиться, срать и мухосранск, и не было.
Але при ньому ворог не убивав безкарно,
він не віддавав воєнних злочинців для піару, не зливав операції розвідки.
На заробляв на відкатах з "великого будівництва".
Тратив власні гроші на оборону.
за такие ошибки офицеры, имеющие честь, стреляются. А не "Порох робив помилки" ПОтому что у ошибок есть цена, которую он не заплатил...
И при этом - не спорю - он в разы качественнее и профессиональнее зелёного клоуна.... В том и беда УКраины между кем и кем приходится выбирать.
От це я і хотів сказати.
Зелений здає Україну.
І наввіть зараз у зеленого "все під контролем". Це коли 18 поранених за добу?
РФ перехопила ініціативу і може воювати на виснаження, кожен день убиваючи і руйнуючи безкарно.
ЗСУ не відповідають, просто приймають усе на голови.
Є бажаючі піти добровольцем, контрактником на роль мішені?
То есть получение открытого доступа к Впенторгу МО РФ - это 'агония"?
Ух ты, а я думала, что это им прям глюкозу влили.
При Обаме от Украины отхватили Крым.
При Байдене отхватили ЛДНР.
Третьего Президента от Демпартии США Украина может и не пережить...