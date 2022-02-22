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Російські колони входять до окупованого Донецька, - соцмережі. ВІДЕО+ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В соціальних мережах повідомляють про появу бронетранспортерів та автобусів з російськими військовиками в окупованому Донбасі.

Про це, зокрема, пише телеграм-канал "ВОЙНА - Россия Украина Донбасс", інформує Цензор.НЕТ.

"Надходить інформація, що до Донецька в’їжджають бронетранспортери та автобуси з військовими", - йдеться у повідомленні.

Російські колони входять до окупованого Донецька, - соцмережі 01

Також про це повідомляє телеграм-канал "Типичный Донецк". "Перші підрозділи російських військових вже зараз заходять до ДНР та ЛНР", - пише він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+59
И где наш сонцеликий Зеленский? Монатки собирает что ли?
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22.02.2022 00:19
+47
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22.02.2022 00:33
+36
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22.02.2022 00:43
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Опять как в Крым без единного выстрела!!!! Дальше работа Шуфрича и Бойко - подгоовка Киева к мирному входу!!!!
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22.02.2022 08:30 Відповісти
Там дивізія москалів лягла за 8 років, але мені подобається ваша кровожерливість. ))
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22.02.2022 09:29 Відповісти
Этого следовало ожидать!
Ввод войск по просьбе ...
Ждем отключения от SWIFT и запрет на покупку нефти и газа!
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22.02.2022 08:31 Відповісти
Свифт - всьо ... Не будуть відключати.
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22.02.2022 10:34 Відповісти
А от их газа и нефти откажутся?
Или санкции будут против дворников?
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22.02.2022 10:41 Відповісти
Почитайте санкції США проти ЛНР-ДНР.
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22.02.2022 11:40 Відповісти
и че зеля не помер за бамбас, как говорил за крым
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22.02.2022 08:33 Відповісти
Путлер упорно идет по пути Гитлера. Даже дату скопировал, правда с разницей почти полгода.
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22.02.2022 08:34 Відповісти
Патлер имеет смелость признать что прямо напали? Он как и совок - помнишь как в Финляндии делали? Так и Петлер - развел будто войну и уже типо "помогает", как и совок, так шо Потлер путем совка идет, а всякое быдло его с Гитлером "срав.нивает"
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22.02.2022 18:41 Відповісти
Так в том то и дело что слабое подобие левой руки, а все туда же лезет.
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22.02.2022 18:53 Відповісти
вот так зашли без единого выстрела, а г-но командующий и не пикнул. опять будет мир в глазу искать
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22.02.2022 08:34 Відповісти
Куди "зайшли"? на склад за москальськими погонами та шевронами? Зараз там не військо, а швацька фабрика - усі мавпи пришивають москальську атрибутику на форму.
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22.02.2022 09:35 Відповісти
Сидіти у шанцях під обстрілами це називається "воювати", чи ви натякаєте на партизанщину, терор та свою власну війну проти окупанта?
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22.02.2022 09:38 Відповісти
я не натякаю , а говорю прямо що зараз на сайті повно мразоти яка сидячи в свому хліву задає питання чому наші хлопці сьогодні вночі не загинули обороняючи #обаний той донецьк ? Зараз весь світ до тями ще не прийшов , а диванні генерали вже рашку розбили в своїх вологих мріях. Я знаю одне , далі буде вже відкрита а не гібридна війна і не з шахтьорами , а з офіційною ордою кацапів . І хер вони отримають а не Маріуполь .
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22.02.2022 09:57 Відповісти
А ты, как я вижу , вояка еще тот, зелю на цензоре зещищаешь
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22.02.2022 10:11 Відповісти
барышня идите уберитесь в своём доме и не суйте нос куда его меркель не совала . Не умеете отличить призыв к единению а не грызне , мойте горох .
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22.02.2022 10:37 Відповісти
Переговорщики доигрались с гопником...
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22.02.2022 08:39 Відповісти
самое большое зло для нас была и скорее так и останется это Германия . Она под своим началом тормозила все процессы связанные с Украиной в угоду ***** .
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22.02.2022 08:44 Відповісти
"тормозила все процессы" - простите, какие?
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22.02.2022 10:51 Відповісти
все ! такие что даже англичане облетали на всякий случай немцев стороной, когда доставляли оружие в Украину . И ещё . Такой вопрос какой задали вы , украинец бы не задал . Так что привет Мухосранску
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22.02.2022 10:58 Відповісти
понятно. по существу ответа нет. к сожалению Мухосранску привет передать не смогу, я не собираюсь посещать ваше семейное гнездо.
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22.02.2022 11:02 Відповісти
якщо ти тупе лайно то заїдь на Хмельниччину розтолкуємо все тобі по полицях в твоїй скроні .
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22.02.2022 11:08 Відповісти
понятно. ты, я так понимаю, ордловский беженец? и как тебе на Хмельниччине? всё хорошо?
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22.02.2022 11:13 Відповісти
тобі зрозуміло тільки на рівні твого недолугого розвитку , не більше . Можеш тепер розповісти про свій мухосранськ , з якого ти виїхав а до людей так і не доїхав .
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22.02.2022 11:28 Відповісти
ты можешь продолжать гавкать до бесконечности. но ответа какие "тормозила все процессы", я така и не услышал
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22.02.2022 11:32 Відповісти
лает твоя дупа . Ещё раз поясняю , перестань долбится в уши и всё в твоём скудном бытие поменяется . А мои доводы ты в принципе не можешь слышать , потому что я письменно отвечаю на твой маразм , а не ору в твой горшок который у тебя вместо головы . Так когда начнёшь дуть в уши про свой шикарный мухосранск ?
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22.02.2022 11:51 Відповісти
дупа, долбиться, срать - кацап детектед. кто о чём, кацап о ********, что и требовалось
доказать
"А мои доводы" - а их кроме дупа, долбиться, срать и мухосранск, и не было.
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22.02.2022 12:29 Відповісти
ну что ж, события показали что можно спокойно заходить куда угодно (предварительно показав маневры) никто и не почешется
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22.02.2022 08:48 Відповісти
Тут бы порошенке выступить и рассказать как заходил в ДОнецк гиркин
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22.02.2022 08:59 Відповісти
Порох робив помилки.
Але при ньому ворог не убивав безкарно,
він не віддавав воєнних злочинців для піару, не зливав операції розвідки.
На заробляв на відкатах з "великого будівництва".
Тратив власні гроші на оборону.
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22.02.2022 09:05 Відповісти
Да, он был вором поумнее нынешнего... крал на другом (сжиженный газ и удобрения из рашки с мертвечуком, поставка аккумуляторов на крымский мост, 104 фирмы в рашке) , вкладывал деньги (в оборону) в то, чтоб х**ло не лез в его пространство краж...Кстати, не только он..Тарута укрепил Мариуполь за свои... Но сдачу Донецка 300-м плохо вооруженным людям (сколько там в Изоляции убили безкарно?) , невысылку брони под ИЛовайск и договор про расстрельный коридор это про "не убивали безкарно") , за Дебальцево (уже после подписания документа, что оно наше) , за сдачу 300 кв км территории южнее дОнецка... -
за такие ошибки офицеры, имеющие честь, стреляются. А не "Порох робив помилки" ПОтому что у ошибок есть цена, которую он не заплатил...
И при этом - не спорю - он в разы качественнее и профессиональнее зелёного клоуна.... В том и беда УКраины между кем и кем приходится выбирать.
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22.02.2022 09:28 Відповісти
Порох "в рази кращий".
От це я і хотів сказати.
Зелений здає Україну.
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22.02.2022 10:28 Відповісти
Мде. И эту херню, написал представитель страны, которая вооружает парашу, и поддерживает аннексию поставкой технологий БПЛА
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22.02.2022 10:54 Відповісти
Тепер очевидно, що балаканина про "виключно дипломатичний шлях" повернення окупованих територій був просто димом, за яким ховалась зелена, підла і боягузлива влада України. І на Заході підспівували в унісон, бо як Україна не хоче воювати, то їм це навіщо?
І наввіть зараз у зеленого "все під контролем". Це коли 18 поранених за добу?
РФ перехопила ініціативу і може воювати на виснаження, кожен день убиваючи і руйнуючи безкарно.
ЗСУ не відповідають, просто приймають усе на голови.
Є бажаючі піти добровольцем, контрактником на роль мішені?
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22.02.2022 09:00 Відповісти
Це сталося не вчора.У росії було 8 років щоб детально вивчити ситуацію розробити план дій все врахувати іздійснити давно задумане. Не треба недооцінювати свого противника.Його требазнати як рідну маму.У росії величезний досвід ведення війни.Це єдина держава яка сто років весь час воює. Має практику ведення загарбницьких війн.Почерк той же.Визначити слабкі місьця у державі жертві.Підібрати слушний момент.Запустити диверсантів провести потужну пропаганду роздати паспорти ,зробити великий кіпіш .сказати" то не ми нас там нема" то зелені чоловічки апалченці фіолетові чоловічки шахтарі з відбійними молотками чи ще хтось.Потім проявити всю широту рускай души спасати гумконвої возити . визнати і туше :ввести війська для миротворення чисто.І заключний етап "и награда нашла героя"
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22.02.2022 09:44 Відповісти
В России есть поговорка "и на старуху бывает проруха" поэтому не нужно переоценивать гений престарелого пуйла
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22.02.2022 10:05 Відповісти
Це агонія режиму обдолбаних аморалів... Єдина надія на нашу Армію.
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22.02.2022 11:10 Відповісти
Да?
То есть получение открытого доступа к Впенторгу МО РФ - это 'агония"?
Ух ты, а я думала, что это им прям глюкозу влили.
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22.02.2022 11:59 Відповісти
С ужасом жду избрания Президента США от Демпартии, Камалы Харрис или Хиллари Клинтон, (или переизбрания Байдена).
При Обаме от Украины отхватили Крым.
При Байдене отхватили ЛДНР.
Третьего Президента от Демпартии США Украина может и не пережить...
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22.02.2022 11:57 Відповісти
О, забыла: Будапешский меморандум Украина подписала и ЯО сдала при Клинтоне, тоже Президенте США от Демпартии.
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22.02.2022 11:58 Відповісти
Это уже открытая окупация украинской территории.
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22.02.2022 23:53 Відповісти
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