Зеленський обговорив з Байденом "події останніх годин"

Також запланована розмова президента Зеленського із прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це глава держави повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорив події останніх годин Джо Байденом. Розпочинаємо засідання РНБО. Також запланована розмова з Борисом Джонсоном", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент Росії Путін заявив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР".