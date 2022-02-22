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Зеленський обговорив з Байденом "події останніх годин"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський обговорив з Байденом

Також запланована розмова президента Зеленського із прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це глава держави повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорив події останніх годин Джо Байденом. Розпочинаємо засідання РНБО. Також запланована розмова з Борисом Джонсоном", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент Росії Путін заявив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР".

Автор: Ольга Лузан
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той дєятєль завивав мол не "нагнітайте", з якими очима тепер буде з байденом говорити
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22.02.2022 00:23 Відповісти
ЗЕ нужно сложить с себя повноважэння президента. Нужен кто-то , кто сможет справиться со всем этим бардаком, что создала ЗЕшобла
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22.02.2022 00:29 Відповісти
Я навіть знаю як звати того хто справиться. Петро?
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22.02.2022 00:36 Відповісти
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22.02.2022 00:58 Відповісти
А что там с безполетной зоной над Дугандой? Сбивать будем свинячьи пепелацы или нет?
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22.02.2022 02:28 Відповісти
 
 