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Зеленський обговорив з Байденом "події останніх годин"
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Також запланована розмова президента Зеленського із прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Про це глава держави повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Обговорив події останніх годин Джо Байденом. Розпочинаємо засідання РНБО. Також запланована розмова з Борисом Джонсоном", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше президент Росії Путін заявив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР".
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Ivan Pidbujpata
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