Помер Герой України дисидент Іван Дзюба

На 91-му році життя помер літературознавець, дисидент, Герой України Іван Дзюба.

Про це Радіо Свобода повідомив літературознавець, політичний і громадський діяч Микола Жулинський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці уві сні на 91 році життя відійшов за межі цього земного світу унікальна людина - Іван Дзюба. Одне ім’я вже говорить багато. Багато – бо це один із лідерів національно, духовного відродження другої половини ХХ і початку ХХІ століття. Передусім Іван Дзюба – це інтелектуальний провідник і речник українського "шістдесятництва". І я сьогодні не можу не згадати слів Ліни Костенко, яка сказала, що Іван Дзюба – це людина, що завжди мала мужність говорити правду", – сказав Микола Жулинський.

Він згадав про те, як Дзюба свого часу був відсторонений від друку, від участі у літературному і громадському житті багато років, але все ж не покинув свою творчість.

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