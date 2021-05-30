Помер український письменник і літературознавець Михайло Слабошпицький

Український літературознавець, публіцист і громадський діяч Михайло Слабошпицький помер на 75 році життя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це його дружина Світлана Короненко написала у фейсбуці.

"Сьогодні вночі помер Михайло Слабошпицький", - зазначила вона.

Слабошпицький був членом Національної спілки письменників України. У різні періоди кар'єри працював редактором відділу критики газети "Літературна Україна", а також головним редактором газети "Вісті з України" і журналу "Вавилон-XX".

З 1995 року став головою видавництва "Ярославів Вал" і виконавчим директором Ліги українських меценатів.