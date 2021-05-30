7 379 2
Помер український письменник і літературознавець Михайло Слабошпицький
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Український літературознавець, публіцист і громадський діяч Михайло Слабошпицький помер на 75 році життя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це його дружина Світлана Короненко написала у фейсбуці.
"Сьогодні вночі помер Михайло Слабошпицький", - зазначила вона.
Слабошпицький був членом Національної спілки письменників України. У різні періоди кар'єри працював редактором відділу критики газети "Літературна Україна", а також головним редактором газети "Вісті з України" і журналу "Вавилон-XX".
З 1995 року став головою видавництва "Ярославів Вал" і виконавчим директором Ліги українських меценатів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тарапунька
показати весь коментар30.05.2021 20:00 Відповісти Мені подобається 7
Михайло Іванович Мельничук
показати весь коментар22.02.2022 10:10 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...