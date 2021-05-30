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Умер украинский писатель и литературовед Михаил Слабошпицкий

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украинский литературовед, публицист и общественный деятель Михаил Слабошпицкий скончался на 75 году жизни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом его жена Светлана Короненко сообщила в "Фейсбуке".

"Сегодня ночью умер Михаил Слабошпицкий", - отметила она. 

Умер украинский писатель и литературовед Михаил Слабошпицкий 01

Слабошпицкий был членом Национального союза писателей Украины. В разные периоды карьеры работал редактором отдела критики газеты "Литературная Украина", а также главным редактором газеты "Вести из Украины" и журнала "Вавилон-XX".

С 1995 года стал главой издательства "Ярославов Вал" и исполнительным директором Лиги украинских меценатов. 
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Царство небесне....
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30.05.2021 20:00 Ответить
Михайло Федотович Слабошпицький - титан Українського духу. Ще не всі це усвіломлюють, але поступово зрозуміють.
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22.02.2022 10:10 Ответить
 
 