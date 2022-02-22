Росія побудує військові бази на окупованому Донбасі, - угода. ДОКУМЕНТ
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Президент Росії Володимир Путін після "визнання" "ЛДНР" підписав з ватажками цих терористичних формувань "договір про дружбу".
"Угода" передбачає низку зобов'язань, а термін дії "договору" становить 10 років, передає Цензор.НЕТ.
Основні пункти "угоди":
- спільна оборона;
- спільна охорона "кордонів";
- право сторін використовувати військову інфраструктуру та військові бази на території одне одного;
- визнання документів, які видають державні органи всіх сторін;
- Росія бере на себе підтримання фінансової та банкової систем "ДНР" та "ЛНР";
- Платіжним засобом на території "ЛДНР" є рубль.
Такорж в "угоді" прописано "право" сторін "на будівництво військових баз (об'єктів)".
"В целях обеспечения безопасности Договаривающихся Сторон, а также мира и стабильности каждая из Договаривающихся Сторон будет предоставлять другой Договаривающейся Стороне право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории", - йдеться в "угоді" з "ЛНР".
"Охрана государственной границы "Донецкой Народной Республики" будет осуществляться совместными усилиями Договаривающихся Сторон исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности. Договаривающиеся Стороны заключат по этому вопросу отдельное соглашение", - йдеться в "угоді" з "ДНР"
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а Украине с НАТО НЕЛЬЗЯ ???
Отже, механізм позбавлення РФ повноважень постійного члена РБ ООН наступний:
1. Публічно заявити про наміри України позбавити РФ статусу постійного члена РБ ООН.
2. Скликати самміт восьми держав, які утворилися в результаті розпаду СРСР, Грузії, України, Азербайджану, Молдови (ГУАМ), Узбекистану (теж колись входив в ГУАМ, яка навіть називалась ГУУАМ, проводить власну політику, не залежну від РФ), Естонії, Латвії, Литви.
3. Прийняти на саміті спільну заяву про наміри позбавити РФ повноважень постійного члена РБ ООН.
4. Україна, Азербайджан, Молдова, Узбекистан повинні денонсувати Рішення Ради Глав Держав Співдружності Незалежних Держав від 21 грудня 1991 року повністю, або в частині, яка надає РФ повноваження постійного члена РБ ООН.
5. Звернутися в секретаріат ООН з заявою про втрату РФ прав постійного членства в РБ ООН, в зв'язку з чим РФ не повинна допускатися на засідання РБ ООН як постійний член. Виносити дане питання на Генасамблею ООН не слід, поки не буде достатньої його підтримки.