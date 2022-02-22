Росія побудує військові бази на окупованому Донбасі, - угода. ДОКУМЕНТ

Президент Росії Володимир Путін після "визнання" "ЛДНР" підписав з ватажками цих терористичних формувань "договір про дружбу".

"Угода" передбачає низку зобов'язань, а термін дії "договору" становить 10 років, передає Цензор.НЕТ.

Основні пункти "угоди":

спільна оборона;





спільна охорона "кордонів";





право сторін використовувати військову інфраструктуру та військові бази на території одне одного;





визнання документів, які видають державні органи всіх сторін;





Росія бере на себе підтримання фінансової та банкової систем "ДНР" та "ЛНР";





Платіжним засобом на території "ЛДНР" є рубль.

Такорж в "угоді" прописано "право" сторін "на будівництво військових баз (об'єктів)".

"В целях обеспечения безопасности Договаривающихся Сторон, а также мира и стабильности каждая из Договаривающихся Сторон будет предоставлять другой Договаривающейся Стороне право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории", - йдеться в "угоді" з "ЛНР".

"Охрана государственной границы "Донецкой Народной Республики" будет осуществляться совместными усилиями Договаривающихся Сторон исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности. Договаривающиеся Стороны заключат по этому вопросу отдельное соглашение", - йдеться в "угоді" з "ДНР"