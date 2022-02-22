Рада готує звернення щодо ситуації на Донбасі, - нардеп "Голосу" Рудик
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На засіданні лідерів фракцій у спікера Руслана Стефанчука домовилися підготувати спільну заяву Верховної Ради щодо ситуації на Донбасі.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіла в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради голова партії "Голос" Кіра Рудик.
За її словами, ця заява має з’явитися протягом години.
"Це заява про позицію Верховної Ради щодо вчорашніх подій. Ми говоримо, що Росія де-факто виходить з Мінських домовленостей. Ми говоримо про те, що Донецьк, Луганськ і Крим – це Україна. Ми ще раз закликаємо наших міжнародних партнерів запровадити врешті-решт санкції, про які давно говорили і відв’язати їх від Мінських домовленостей. Зараз засідає комітет з міжнародних відносин, який має сформувати цю заяву", - пояснила політик.
Рудик розповіла, що на засіданні у Стефанчука обговорювали наступні кроки щодо можливого запровадження візового режиму з Росією, що потрібно відкликати українських дипломатів та як далі діяти.
Нардеп також повідомила, що у спікера обговорювали можливе введення воєнного стану в Донецькій та Луганській областях.
"Але зараз це задача президента ініціювати введення воєнного стану. Ми (партія "голос" - Ред.) з цією пропозицією звертались ще вчора. Зараз також обговорюватимемо у Верховній Раді", - додала вона.
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Ще вчора була заява.
Я не раз за сьогодні переконався, що - петушиний куточок це свінопси. Так брехати, так захищати тваринку яка здає інтереси України можуть тільки свінопси
1 год ·
8 лет назад Путин воспользовался моментом и захватил Крым. Сегодня он воспользовался Зеленским и захватил ОРДЛО. Путин отгрызает кусок за куском части Украины. И он не остановится. Ошибаются те, кто думают, что угроза вторжения исчезла. Нет, наоборот. Аппетит, ведь приходит во время еды. А Путин пожирает Украину. И этот процесс ему нравится. Политика Зеленского, которая напоминает тезис Троцкого "Ни мира, ни войны", окончательно провалилась. Сейчас многое зависит от того, какие санкции коллективный Запад наложит на всех, кто принял участие в этой операции поглощения ОРДЛО и какие именно санкции будут наложены на РФ. Надежд и иллюзий в отношении нашей власти у меня нет.
При этом надо обратить внимание на два момента. Фактически Путин своим решением уничтожил Минские соглашения и освободил Украину от них, но не снял санкции с РФ. И это для нас освобождает площадку для маневра, а так же открывает окно возможностей. Кроме того, заявление о том, что Россия будет принимать меры для поддержания финансовой и банковской систем «ДНР» и «ЛНР», исходя из того, что платежное средство там - российский рубль, снимает все финансовые обязательства Украины перед ОРДЛО. И это пора озвучить. А у ОРДЛО теперь будущее Абхазии - депрессивной территории без будущего.
При этом надо отметить, что позиция Зеленского крайне слабая и унылая. Как и его бессодержательное выступление. Он просто тянет время и не принимает никаких решений. Нет ни мобилизации, ни разрыва дипломатических отношений с РФ, ни введения виз для граждан РФ, ни даже адресных санкций против всех, кто своим участием в Совбезе РФ санкционировал признание ОРДЛО. Нет и введения военного положения на территории Донецкой и Луганской областей. Нет ничего. Вместо державнической позиции - лишь пук в лужу.
В такой ситуации именно парламент должен стать инициатором всех действий направленных на защиту интересов и территориальной целостности Украины. Но учитывая, что в ВР сегодня сидит импотентное большинство подконтрольное ОП и перепуганному Зеленскому, то можно не ждать от них каких-то действий. К сожалению, в период потрясений мы имеем ту власть, которая способна лишь на дискредитационные или коррупционные скандалы, а не на антикризисные решения. И как же вновь не вспомнить слова Михаила Грушевского, сказанные им более 100 лет назад, "Біда України в тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна". К сожалению, эти слова не утратили своей актуальности и сегодня.
В решті решт, чому ми повинні допомагати РФ утримувати території в окупації?
Тому хочу звернутися до публічних осіб, з метою зареєструвати відповідне звернення до Зеленського (бо сам від не поворухнеться!!!!)
т.е. аналитики и консолидированной позиции у власти,похоже,нет,как нет и воли к быстрому и эффективному реагированию..
Повинні були бути розроблені плани реагування на ймовірні сценарії розвитку подій.А їх нема.Все пишеться на коліні.Повний дурдом
1. Соцвыплаты жителям ОРДЛО
2. Торговли Украины с ОРДЛО (уголь, электроэнергия, вода и пр.)
3. Льготы для жителей ОРДЛО (например в ВУЗах)
4. Конструктивные и практические предложения для жителей ОРДЛО, которые хотят жить в Украине, но не имеют возможности (жильё, работа, труд.стаж и т.п.)
5. Создании укрепленной границы с ОРДЛО
6. Адекватной реакции ВСУ на обстрелы с ОРДЛО
Т.е. не будет НИЧЕГО что важно и имеет практическое и необходимое значение.