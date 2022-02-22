Рада готує звернення щодо ситуації на Донбасі, - нардеп "Голосу" Рудик

На засіданні лідерів фракцій у спікера Руслана Стефанчука домовилися підготувати спільну заяву Верховної Ради щодо ситуації на Донбасі.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіла в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради голова партії "Голос" Кіра Рудик.

За її словами, ця заява має з’явитися протягом години.

"Це заява про позицію Верховної Ради щодо вчорашніх подій. Ми говоримо, що Росія де-факто виходить з Мінських домовленостей. Ми говоримо про те, що Донецьк, Луганськ і Крим – це Україна. Ми ще раз закликаємо наших міжнародних партнерів запровадити врешті-решт санкції, про які давно говорили і відв’язати їх від Мінських домовленостей. Зараз засідає комітет з міжнародних відносин, який має сформувати цю заяву", - пояснила політик.

Рудик розповіла, що на засіданні у Стефанчука обговорювали наступні кроки щодо можливого запровадження візового режиму з Росією, що потрібно відкликати українських дипломатів та як далі діяти.

Нардеп також повідомила, що у спікера обговорювали можливе введення воєнного стану в Донецькій та Луганській областях.

"Але зараз це задача президента ініціювати введення воєнного стану. Ми (партія "голос" - Ред.) з цією пропозицією звертались ще вчора. Зараз також обговорюватимемо у Верховній Раді", - додала вона.