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Рада готує звернення щодо ситуації на Донбасі, - нардеп "Голосу" Рудик

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Рада готує звернення щодо ситуації на Донбасі, - нардеп

На засіданні лідерів фракцій у спікера Руслана Стефанчука домовилися підготувати спільну заяву Верховної Ради щодо ситуації на Донбасі.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіла в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради голова партії "Голос" Кіра Рудик.

За її словами, ця заява має з’явитися протягом години.

"Це заява про позицію Верховної Ради щодо вчорашніх подій. Ми говоримо, що Росія де-факто виходить з Мінських домовленостей. Ми говоримо про те, що Донецьк, Луганськ і Крим – це Україна. Ми ще раз закликаємо наших міжнародних партнерів запровадити врешті-решт санкції, про які давно говорили і відв’язати їх від Мінських домовленостей. Зараз засідає комітет з міжнародних відносин, який має сформувати цю заяву", - пояснила політик.

Рудик розповіла, що на засіданні у Стефанчука обговорювали наступні кроки щодо можливого запровадження візового режиму з Росією, що потрібно відкликати українських дипломатів та як далі діяти.

Нардеп також повідомила, що у спікера обговорювали можливе введення воєнного стану в Донецькій та Луганській областях.

"Але зараз це задача президента ініціювати введення воєнного стану. Ми (партія "голос" - Ред.) з цією пропозицією звертались ще вчора. Зараз також обговорюватимемо у Верховній Раді", - додала вона.
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Топ коментарі
+8
Відповідно до міжнародного законодавства, утримання окупованих територій є обов'язок окупанта. Оскільки території ОРДЛО відтепер офіційно окуповані РФ, Україна повинна припинити виплати мешканцям ОРДЛО, а також постачання будь яких ресурсів (вода, електрика, газ....). Постачання ресурсів - є поміч окупанту і є державною зрадою.
В решті решт, чому ми повинні допомагати РФ утримувати території в окупації?
Тому хочу звернутися до публічних осіб, з метою зареєструвати відповідне звернення до Зеленського (бо сам від не поворухнеться!!!!)
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22.02.2022 10:10
+7
Borislav Bereza

1 год ·



8 лет назад Путин воспользовался моментом и захватил Крым. Сегодня он воспользовался Зеленским и захватил ОРДЛО. Путин отгрызает кусок за куском части Украины. И он не остановится. Ошибаются те, кто думают, что угроза вторжения исчезла. Нет, наоборот. Аппетит, ведь приходит во время еды. А Путин пожирает Украину. И этот процесс ему нравится. Политика Зеленского, которая напоминает тезис Троцкого "Ни мира, ни войны", окончательно провалилась. Сейчас многое зависит от того, какие санкции коллективный Запад наложит на всех, кто принял участие в этой операции поглощения ОРДЛО и какие именно санкции будут наложены на РФ. Надежд и иллюзий в отношении нашей власти у меня нет.

При этом надо обратить внимание на два момента. Фактически Путин своим решением уничтожил Минские соглашения и освободил Украину от них, но не снял санкции с РФ. И это для нас освобождает площадку для маневра, а так же открывает окно возможностей. Кроме того, заявление о том, что Россия будет принимать меры для поддержания финансовой и банковской систем «ДНР» и «ЛНР», исходя из того, что платежное средство там - российский рубль, снимает все финансовые обязательства Украины перед ОРДЛО. И это пора озвучить. А у ОРДЛО теперь будущее Абхазии - депрессивной территории без будущего.

При этом надо отметить, что позиция Зеленского крайне слабая и унылая. Как и его бессодержательное выступление. Он просто тянет время и не принимает никаких решений. Нет ни мобилизации, ни разрыва дипломатических отношений с РФ, ни введения виз для граждан РФ, ни даже адресных санкций против всех, кто своим участием в Совбезе РФ санкционировал признание ОРДЛО. Нет и введения военного положения на территории Донецкой и Луганской областей. Нет ничего. Вместо державнической позиции - лишь пук в лужу.

В такой ситуации именно парламент должен стать инициатором всех действий направленных на защиту интересов и территориальной целостности Украины. Но учитывая, что в ВР сегодня сидит импотентное большинство подконтрольное ОП и перепуганному Зеленскому, то можно не ждать от них каких-то действий. К сожалению, в период потрясений мы имеем ту власть, которая способна лишь на дискредитационные или коррупционные скандалы, а не на антикризисные решения. И как же вновь не вспомнить слова Михаила Грушевского, сказанные им более 100 лет назад, "Біда України в тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна". К сожалению, эти слова не утратили своей актуальности и сегодня.
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22.02.2022 10:10
+6
Ну так Клоун у него ж паспорт забрал, чтобы он сильно не выступал на международной арене (а именно там сейчас все и происходит). Так какие теперь претензии????
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22.02.2022 10:12
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Casus zeli?
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22.02.2022 10:06 Відповісти
Сначала лишите уехавших нардепов мандатов !!!
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22.02.2022 10:07 Відповісти
"Сначала" треба петицію написати.
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22.02.2022 10:13 Відповісти
Щось Порошенка не чути )
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22.02.2022 10:08 Відповісти
А шо він може?
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22.02.2022 10:10 Відповісти
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22.02.2022 10:11 Відповісти
Ну так Клоун у него ж паспорт забрал, чтобы он сильно не выступал на международной арене (а именно там сейчас все и происходит). Так какие теперь претензии????
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22.02.2022 10:12 Відповісти
Так я тролю зебанатів.
Ще вчора була заява.
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22.02.2022 10:13 Відповісти
А шо, на форуме есть фанаты Зеленского?
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22.02.2022 10:17 Відповісти
Є багато.
Я не раз за сьогодні переконався, що - петушиний куточок це свінопси. Так брехати, так захищати тваринку яка здає інтереси України можуть тільки свінопси
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22.02.2022 10:19 Відповісти
Він вже вчлра висловився. Не варнякай.
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22.02.2022 10:17 Відповісти
Ваня ти смайл бачив? )
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22.02.2022 10:23 Відповісти
И бывшего мера Геническа тоже.
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22.02.2022 11:12 Відповісти
агрохимия будет сообщать или безуглая?
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22.02.2022 10:09 Відповісти
Borislav Bereza

1 год ·



8 лет назад Путин воспользовался моментом и захватил Крым. Сегодня он воспользовался Зеленским и захватил ОРДЛО. Путин отгрызает кусок за куском части Украины. И он не остановится. Ошибаются те, кто думают, что угроза вторжения исчезла. Нет, наоборот. Аппетит, ведь приходит во время еды. А Путин пожирает Украину. И этот процесс ему нравится. Политика Зеленского, которая напоминает тезис Троцкого "Ни мира, ни войны", окончательно провалилась. Сейчас многое зависит от того, какие санкции коллективный Запад наложит на всех, кто принял участие в этой операции поглощения ОРДЛО и какие именно санкции будут наложены на РФ. Надежд и иллюзий в отношении нашей власти у меня нет.

При этом надо обратить внимание на два момента. Фактически Путин своим решением уничтожил Минские соглашения и освободил Украину от них, но не снял санкции с РФ. И это для нас освобождает площадку для маневра, а так же открывает окно возможностей. Кроме того, заявление о том, что Россия будет принимать меры для поддержания финансовой и банковской систем «ДНР» и «ЛНР», исходя из того, что платежное средство там - российский рубль, снимает все финансовые обязательства Украины перед ОРДЛО. И это пора озвучить. А у ОРДЛО теперь будущее Абхазии - депрессивной территории без будущего.

При этом надо отметить, что позиция Зеленского крайне слабая и унылая. Как и его бессодержательное выступление. Он просто тянет время и не принимает никаких решений. Нет ни мобилизации, ни разрыва дипломатических отношений с РФ, ни введения виз для граждан РФ, ни даже адресных санкций против всех, кто своим участием в Совбезе РФ санкционировал признание ОРДЛО. Нет и введения военного положения на территории Донецкой и Луганской областей. Нет ничего. Вместо державнической позиции - лишь пук в лужу.

В такой ситуации именно парламент должен стать инициатором всех действий направленных на защиту интересов и территориальной целостности Украины. Но учитывая, что в ВР сегодня сидит импотентное большинство подконтрольное ОП и перепуганному Зеленскому, то можно не ждать от них каких-то действий. К сожалению, в период потрясений мы имеем ту власть, которая способна лишь на дискредитационные или коррупционные скандалы, а не на антикризисные решения. И как же вновь не вспомнить слова Михаила Грушевского, сказанные им более 100 лет назад, "Біда України в тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна". К сожалению, эти слова не утратили своей актуальности и сегодня.
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22.02.2022 10:10 Відповісти
Надежд и иллюзий в отношении нашей власти у меня нет. - у відношенні світових "друзів" України так і ж самі надії і ілюзії.В часі дворазової окупації України, на практиці доказано- Україна не має друзів перед загрозою рашистської дальнішої окупації.
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22.02.2022 10:22 Відповісти
страны Балтии и Польша
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22.02.2022 10:25 Відповісти
Відповідно до міжнародного законодавства, утримання окупованих територій є обов'язок окупанта. Оскільки території ОРДЛО відтепер офіційно окуповані РФ, Україна повинна припинити виплати мешканцям ОРДЛО, а також постачання будь яких ресурсів (вода, електрика, газ....). Постачання ресурсів - є поміч окупанту і є державною зрадою.
В решті решт, чому ми повинні допомагати РФ утримувати території в окупації?
Тому хочу звернутися до публічних осіб, з метою зареєструвати відповідне звернення до Зеленського (бо сам від не поворухнеться!!!!)
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22.02.2022 10:10 Відповісти
Це саме те, що зараз потрібно! Стурбованість і заяви.
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22.02.2022 10:11 Відповісти
Что даст военный стан?
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22.02.2022 10:12 Відповісти
Военный стан даст в первую очередь военным право законно стрелять в нарушителей и законно осматривать подозрительные автомобили и дома. Был бы военный стан введет в 2014 захвата дамбаса Гиркиным скорее всего и небыло бы. Украинская власть сама поспособствовала врагу что и привело к сегодняшней ситуации.
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22.02.2022 10:18 Відповісти
А сейчас не законно?
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22.02.2022 10:20 Відповісти
Зебил, возвращайся в жопу. Тратить на тебя буевы и то западло
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22.02.2022 10:23 Відповісти
Так сложно погуглить?
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22.02.2022 11:15 Відповісти
Они нас не навидят какая трудовая повинность
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22.02.2022 11:53 Відповісти
мне вот другое интересно - вчера СНБО заседало-перезаседало,бекало-мекало,что говорит о том,что все эти события стали для них полной нежданочкой..
т.е. аналитики и консолидированной позиции у власти,похоже,нет,как нет и воли к быстрому и эффективному реагированию..
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22.02.2022 10:12 Відповісти
Ситуация реально плохая
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22.02.2022 10:19 Відповісти
Це взагалі показує повну імпотентність влади.Для них вчорашні події-несподіванка!При тому,що цей варіант був самим прогнозованим і ймовірним для будь-якої думаючої людини.Що там за аналітики у влади,певно рівня Арахамії.
Повинні були бути розроблені плани реагування на ймовірні сценарії розвитку подій.А їх нема.Все пишеться на коліні.Повний дурдом
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22.02.2022 10:45 Відповісти
ваші заклики до одного місця, треба було збиратися ше вночі й ухвалювати все шо треба, схаменулись, замість того шоб запровадити воєнний стан бодай у двох областях , що межуть з бидлостаном, так вони заклики готують.... треш, шо Зепупело, шо Рада так звана --- маразматики, яким на все просто насрать
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22.02.2022 10:12 Відповісти
Ну що,підтерся Х..уйло вашими мінськими угодами!Догралися,дибіли зеленожопі!
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22.02.2022 10:13 Відповісти
ВЗрада не хоче звернутися ще раз до конгресу США про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО.???
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22.02.2022 10:16 Відповісти
Сша на это не пойдет
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22.02.2022 10:20 Відповісти
Ты, зесрань, с Белого дома строчишь?
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22.02.2022 10:24 Відповісти
Снимите очки и взгляни на мир реально.как бы горько это не было,нас слили и все ржут над нами,как можно было отдать яо за кусок вонючей бумаги
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22.02.2022 10:42 Відповісти
Тобі конгрес США вже відповідь дав ,так як Ти мабуть звертався від імені ВЗради України і її народу?
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22.02.2022 10:25 Відповісти
когда начинают вспоминать о помощи для тех кто сдал оккупанту территорию сходил на референдум и все эти годы служил и пособничал с оккупантом, то ненависть крепчает к ним. Они все с паспортами рефии они этого хотели, это предатели и никаких финансовых поддержек не заслужили.
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22.02.2022 10:20 Відповісти
Зесрань уверенно просерает Неньку *****. Все кто голосовал за Гундосика - полудурки, все кто до сих пор его поддерживают - передасты
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22.02.2022 10:21 Відповісти
Спорим в этом т.н. "заявлении Ради" не будет ни единого слова про:
1. Соцвыплаты жителям ОРДЛО
2. Торговли Украины с ОРДЛО (уголь, электроэнергия, вода и пр.)
3. Льготы для жителей ОРДЛО (например в ВУЗах)
4. Конструктивные и практические предложения для жителей ОРДЛО, которые хотят жить в Украине, но не имеют возможности (жильё, работа, труд.стаж и т.п.)
5. Создании укрепленной границы с ОРДЛО
6. Адекватной реакции ВСУ на обстрелы с ОРДЛО

Т.е. не будет НИЧЕГО что важно и имеет практическое и необходимое значение.
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22.02.2022 10:28 Відповісти
 
 