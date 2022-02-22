"Цензор.НЕТ" відбив потужну хакерську DDoS-атаку

21 лютого, починаючи з 20:30, на сайт "Цензор.НЕТ" почалась масштабна хакерська DDoS-атака, яка була відбита сьогодні.

Подібних масштабних і тривалих атак на сайт "Цензор.НЕТ" не було із 2014 року, від часу Революції Гідності, і літнього періоду російської агресії проти України.

ІТ-фахівці нормалізували ситуацію, і всі ресурси на сайті працюють належним чином. Збої в роботі можуть спостерігатися лише у певної частини наших читачів.

Редакція поки не має інформації про те, хто є замовником DDoS-атаки. Перепрошуємо за можливі перерви в роботі сайту, оскільки спеціалісти усувають наслідки DDoS-атаки.

Нагадуємо, що у разі повторення DDoS -атаки редакція "Цензор.НЕТ" продовжує висвітлювати головні новини України і світу на наших сторінках в соцмережах:

Telegram - https://t.me/censor_net

Facebook - https://www.facebook.com/censor.net

Twitter - https://twitter.com/censor_net

YouTube - https://www.youtube.com/c/Censoruanet

YouTube-канал головного редактора "Цензор.НЕТ" Юрія Бутусова

Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах!