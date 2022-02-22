"Цензор.НЕТ" відбив потужну хакерську DDoS-атаку
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21 лютого, починаючи з 20:30, на сайт "Цензор.НЕТ" почалась масштабна хакерська DDoS-атака, яка була відбита сьогодні.
Подібних масштабних і тривалих атак на сайт "Цензор.НЕТ" не було із 2014 року, від часу Революції Гідності, і літнього періоду російської агресії проти України.
ІТ-фахівці нормалізували ситуацію, і всі ресурси на сайті працюють належним чином. Збої в роботі можуть спостерігатися лише у певної частини наших читачів.
Редакція поки не має інформації про те, хто є замовником DDoS-атаки. Перепрошуємо за можливі перерви в роботі сайту, оскільки спеціалісти усувають наслідки DDoS-атаки.
Нагадуємо, що у разі повторення DDoS -атаки редакція "Цензор.НЕТ" продовжує висвітлювати головні новини України і світу на наших сторінках в соцмережах:
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До того ж , причетні до нападу навіть тут коментували.