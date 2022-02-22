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DDOS-атака (28) Цензор.НЕТ (124)

"Цензор.НЕТ" відбив потужну хакерську DDoS-атаку

Новини Цензор.НЕТ Технології

21 лютого, починаючи з 20:30, на сайт "Цензор.НЕТ" почалась масштабна хакерська DDoS-атака, яка була відбита сьогодні.

Подібних масштабних і тривалих атак на сайт "Цензор.НЕТ" не було із 2014 року, від часу Революції Гідності, і літнього періоду російської агресії проти України.

ІТ-фахівці нормалізували ситуацію, і всі ресурси на сайті працюють належним чином. Збої в роботі можуть спостерігатися лише у певної частини наших читачів.

Редакція поки не має інформації про те, хто є замовником DDoS-атаки. Перепрошуємо за можливі перерви в роботі сайту, оскільки спеціалісти усувають наслідки DDoS-атаки.

Нагадуємо, що у разі повторення DDoS -атаки редакція "Цензор.НЕТ" продовжує висвітлювати головні новини України і світу на наших сторінках в соцмережах:

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YouTube-канал головного редактора "Цензор.НЕТ" Юрія Бутусова

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Автор: Слава Козир
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Топ коментарі
+17
Україна повинна бути прийнята в НАТО, як в свій час за 48 годин була прийнята Туреччина!
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22.02.2022 13:15
+10
Шольц: Сертификация «Северного потока - 2» будет остановлена, Минэкономики ФРГ даны соответствующие указания
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22.02.2022 13:15
+9
Юра! А шкухрича потрібно було додушити, живим не відпускати! Бо все-одно від цих DDoS-атак доведеться защораз відбиватися... Касапи і п'ятиколонники - вони ж такі падли, на все підуть і на все здатні...
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22.02.2022 13:18
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Шольц: Сертификация «Северного потока - 2» будет остановлена, Минэкономики ФРГ даны соответствующие указания
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22.02.2022 13:15 Відповісти
Будет остановлена на месяц или на два. Потом продолжат
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22.02.2022 13:17 Відповісти
приостановлена. Пока не завезут ещё один гостинец
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22.02.2022 13:22 Відповісти
Україна повинна бути прийнята в НАТО, як в свій час за 48 годин була прийнята Туреччина!
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22.02.2022 13:15 Відповісти
Ну як, відбив... Вона просто скінчилася. А цілі досягла, ресурс не був доступний понад 4 години
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22.02.2022 13:15 Відповісти
Брехня ! Ніякої мети не було досягнуто - встояв цензор !Молодці програмісти - просто працював уночі із затримкою секунд 10-15 для ідентифікації користувача ; не було такого щоб він годинами не був доступний , то у Вас щось з інтернетом було .
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22.02.2022 13:27 Відповісти
ммм. було з 20 десь UTC майдже до 00
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22.02.2022 13:31 Відповісти
та було воно і з 00 до 4.00 (( я просидів за компом з 21 до 5.00 які були проблеми - вже писав , але повної втрати зв"язку не було ((
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22.02.2022 13:33 Відповісти
так лише фронт працював, і той схоже кеш лише. з бекендом звязку не було майже весь той час, як наслідок і апдейтів
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22.02.2022 13:40 Відповісти
Я у цих формулюваннях що ви написали не розбираюся , вистачає простої розмовної (( саме тому мені , мабуть , Цензора вистачало на всі 100 % , і почитав , і розумних людей послухав , і придурків нах..й послав ))
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22.02.2022 17:19 Відповісти
Продолжаем отбивать засРашкинские информационные атаки на Украину!
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22.02.2022 13:15 Відповісти
Я зрозумів. Це було вчора ввечері та вночі.
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22.02.2022 13:15 Відповісти
Юра! А шкухрича потрібно було додушити, живим не відпускати! Бо все-одно від цих DDoS-атак доведеться защораз відбиватися... Касапи і п'ятиколонники - вони ж такі падли, на все підуть і на все здатні...
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22.02.2022 13:18 Відповісти
Теж на Шуфрича подумав.
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22.02.2022 13:42 Відповісти
З кожною відбитою атакою на Цензр , - Він стає Сильнішим. Слава Україні.
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22.02.2022 13:20 Відповісти
Молодці
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22.02.2022 13:25 Відповісти
Та ми зрозуміли, що лапті вкотре на сайт налетіли.
До того ж , причетні до нападу навіть тут коментували.
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22.02.2022 14:16 Відповісти
 
 