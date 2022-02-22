Харків і Херсон зникли з системи бронювання Ryanair

Найбільший європейський лоукостер Ryanair повністю прибрав зі своєї системи бронювання згадку про Харків та Херсон. Це може означати, що авіакомпанія вирішила заморозити польоти до цих міст на невизначений час.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє avianews.com.

Так, avianews.com відправив у Ryanair запит із проханням прокоментувати ситуацію, проте на момент публікації не отримав відповіді.

Заявлена ​​маршрутна мережа Ryanair з Харкова включала шість маршрутів: Будапешт, Бергамо, Вільнюс, Краків, Познань і Варшаву. З Херсона лоукостер планував літати у Відень, Краків та Варшаву.

Харкова та Херсона більше немає в системі бронювання Ryanair. Залишилися Київ, Одеса та Львів.





Скріншот сайту Ryanair. Харкова та Херсона більше немає в системі бронювання Ryanair. Залишилися Київ, Одеса та Львів.

Нагадаємо, на початку лютого Ryanair зупинив продаж квитків на всі рейси з Харкова та Херсона та ніяк не прокоментував цю ситуацію. В обох аеропортах тоді заявили, що не отримували інформації від лоукостера про намір скасувати рейси.

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Подібна реакція Ryanair може бути пов'язана з близьким розташуванням аеропортів Харкова та Херсона до російського кордону та Криму на тлі ризику вторгнення Росії. Аеропорт Харків знаходиться за 40 км від кордону з Росією, аеропорт Херсон — за 90 км від Криму.

Лише 16 лютого глава Ryanair Майкл О'Лірі на прес-конференції в Лісабоні заявив, що лоукостер не має наміру залишати Україну і літатиме в країну, поки не почалися бойові дії.

"Це наш обов'язок підтримувати людей в Україні так довго, доки в країні не розпочалася війна або не полетіли [бойові] ракети", — пояснив він свою позицію журналістам.