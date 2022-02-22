УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14651 відвідувач онлайн
Новини Суспільство
6 280 1
Харків (3874) Херсон (2319) авіасполучення (597) Ryanair (125)

Харків і Херсон зникли з системи бронювання Ryanair

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Харків і Херсон зникли з системи бронювання Ryanair

Найбільший європейський лоукостер Ryanair повністю прибрав зі своєї системи бронювання згадку про Харків та Херсон. Це може означати, що авіакомпанія вирішила заморозити польоти до цих міст на невизначений час.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє avianews.com.

Так, avianews.com відправив у Ryanair запит із проханням прокоментувати ситуацію, проте на момент публікації не отримав відповіді.

Заявлена ​​маршрутна мережа Ryanair з Харкова включала шість маршрутів: Будапешт, Бергамо, Вільнюс, Краків, Познань і Варшаву. З Херсона лоукостер планував літати у Відень, Краків та Варшаву.

Харкова та Херсона більше немає в системі бронювання Ryanair. Залишилися Київ, Одеса та Львів.

Харків і Херсон зникли з системи бронювання Ryanair 01

Скріншот сайту Ryanair. Харкова та Херсона більше немає в системі бронювання Ryanair. Залишилися Київ, Одеса та Львів.

Нагадаємо, на початку лютого Ryanair зупинив продаж квитків на всі рейси з Харкова та Херсона та ніяк не прокоментував цю ситуацію. В обох аеропортах тоді заявили, що не отримували інформації від лоукостера про намір скасувати рейси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АirBaltic призупиняє нічні рейси до та з України

Подібна реакція Ryanair може бути пов'язана з близьким розташуванням аеропортів Харкова та Херсона до російського кордону та Криму на тлі ризику вторгнення Росії. Аеропорт Харків знаходиться за 40 км від кордону з Росією, аеропорт Херсон — за 90 км від Криму.

Лише 16 лютого глава Ryanair Майкл О'Лірі на прес-конференції в Лісабоні заявив, що лоукостер не має наміру залишати Україну і літатиме в країну, поки не почалися бойові дії.

"Це наш обов'язок підтримувати людей в Україні так довго, доки в країні не розпочалася війна або не полетіли [бойові] ракети", — пояснив він свою позицію журналістам.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну понятно. Историю в отличие от украинцев еще помнят на Западе. По аналогии 100 летней истории следующая атака Х***ла может быть на Харьков с целью создания *УНР* посадив в нем марионетку кремля Януковоща
показати весь коментар
22.02.2022 14:31 Відповісти
 
 