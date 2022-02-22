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Рішення Росії щодо визнання "ЛДНР" - приклад неповаги президента Путіна до міжнародного права і норм, - Блінкен

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Рішення Росії щодо визнання

США рішуче засуджують рішення визнати так звані Донецьку і Луганську народні республіки як незалежні держави і вважають це прикладом неповаги до міжнародного права.

Про це йдеться в заяві Державного секретаря Ентоні Блінкена, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Як ми говорили, коли Дума виступила з пропозицією: це рішення являє собою повну відмову Росією від зобов'язань в рамках Мінських угод і безпосередньо суперечить заявленій Росії прихильності до дипломатії і є явним нападом на суверенітет України та її територіальну цілісність", – йдеться в заяві.

Глава американського зовнішньополітичного відомства заявив, що країни світу зобов'язані не визнавати нову "державу", "створену за допомогою загрози або застосування сили".

"Рішення Росії є ще одним прикладом кричущої неповаги президента Путіна до міжнародного права і норм", – зазначив Блінкен.

"Президент Байден підпише виконавчий указ, що забороняє нові інвестиції, торгівлю і фінансування з боку американських осіб з, з або в так званих регіонах ДНР і ЛНР України. Ми будемо продовжувати координувати свої дії з Україною, нашими союзниками і партнерами, щоб зробити відповідні кроки у відповідь на цю безпричинну і неприйнятну дію з боку Росії. Виконавчий указ призначений для запобігання Росією отримання вигоди з цього кричущого порушення міжнародного права", - пояснив держсекретар США.

Він запевнив у непохитності позиції США щодо суверенітету і територіальної цілісності України. "Ми проявляємо солідарність з нашими українськими партнерами в рішучому засудженні заяви президента Путіна", – підкреслив Блінкен.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+8
Не біжить попереду паровоза. По-перших, США якісь там "ЛДНР" нічого не загрожують, а по-друге, в них прочався день і вони приймуть зважене рішення. Там не президент все вирішує, а Конгресс. Для цього вони мають зібратися, ознайомитися з матеріалами і проголосувати. Там же не така показуха, як москальська Дура, ніби там є якась демократія. Прислав Пуйло готове рішення і вони його проголосували, надувши писки, що то їх рішення. Я впевнений, що санкції будуть болісні, хоча і московити будуть волати, що це їм тільки на користь. Але це тільки початок.
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22.02.2022 16:32
+5
Ось вся американська фальшива і лицемірна суть-"Президент Байден підпише виконавчий указ, що забороняє нові інвестиції, торгівлю і фінансування з боку американських осіб з, з або в так званих регіонах ДНР і ЛНР України
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22.02.2022 16:24
+5
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22.02.2022 16:26
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22.02.2022 16:23 Відповісти
Ось вся американська фальшива і лицемірна суть-"Президент Байден підпише виконавчий указ, що забороняє нові інвестиції, торгівлю і фінансування з боку американських осіб з, з або в так званих регіонах ДНР і ЛНР України
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22.02.2022 16:24 Відповісти
Не біжить попереду паровоза. По-перших, США якісь там "ЛДНР" нічого не загрожують, а по-друге, в них прочався день і вони приймуть зважене рішення. Там не президент все вирішує, а Конгресс. Для цього вони мають зібратися, ознайомитися з матеріалами і проголосувати. Там же не така показуха, як москальська Дура, ніби там є якась демократія. Прислав Пуйло готове рішення і вони його проголосували, надувши писки, що то їх рішення. Я впевнений, що санкції будуть болісні, хоча і московити будуть волати, що це їм тільки на користь. Але це тільки початок.
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22.02.2022 16:32 Відповісти
3 минуты назад, Белый Дом:
After its first set of announced sanctions on Monday, the White House has said it will impose additional "significant" sanctions on Tuesday. Monday's sanctions were cautious in nature and Tuesday's sanctions are expected to go further but it will not be the full blow that the US has previewed, pending "further actions" by Russia.
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22.02.2022 16:43 Відповісти
Как ему не Ай Ай Ай.
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22.02.2022 16:26 Відповісти
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22.02.2022 16:26 Відповісти
Sasha Sotnik


@sasha_sotnik



Лавров заявил, что у Украины с 2014 года нет права на суверенитет, поскольку такое право должно соблюдаться только в отношении государств, представляющих весь народ, проживающий на их территории. Вы еще сомневаетесь, что фашня сваливается в большую войну?
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22.02.2022 16:28 Відповісти
огрызко фигни не скажет...он даже со стула не встал,когда шуфрич получил пакет санкций у шустера...потому что грамотно разобраля в обстановке

Volodymyr Ogrysko



Рішення РФ про визнання бандитів нічого не змінює у правовому статусі:це наші окуповані території.
Змінюється ситуація для Росії: вона сама загнала себе у глухий кут.Але це і момент істини для Заходу.Тепер настав час «пекельних санкцій».
Пробігти між краплинами дощу вже не вийде
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22.02.2022 16:32 Відповісти
Та болт ложив пуцкін на ваші заяви!
Він вже вмирає від раку, хоче встигнути біди наробити...
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22.02.2022 16:33 Відповісти
Так ***** прямым текстом сказало, что оно и его шобла - уркаганы, и говорить с ними надо "по понятиям". Уважения от урок можно добиться только силой и никак иначе. Пока не заставите эту шоблу себя уважать, уважения не будет.
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22.02.2022 16:35 Відповісти
І шо? На цьому "пук" з боку дядька Сема себе вичерпав? Чи ще викажете серйозне занепокоєння? За таких "друзів" і ворогів не треба.
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22.02.2022 16:36 Відповісти
Так и не понятно, для чего ЗЄ было выходить с обращением:

ОНО ВЕДЬ СОВЕРШЕННО БЕССОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ.

Мог бы уже дождаться заседания СБ ООН по Украине в 4 утра или вообще выступить завтра днем, после заявлений зарубежных лидеров, ибо

где заявления о прекращении дипсношений,

о введении визового режима,

о прекращении торговли,
о переложении ответственности за население полностью на оккупантов?
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22.02.2022 16:41 Відповісти
Х..уйло как кот Васька - слушает и быкует пока не дадут в рот по самые гланды. И даст карлику за щеку ВСУ и не кто то другой! Ждем помощи в вооружении от Британии и штатов
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22.02.2022 16:42 Відповісти
 
 