Рішення Росії щодо визнання "ЛДНР" - приклад неповаги президента Путіна до міжнародного права і норм, - Блінкен

США рішуче засуджують рішення визнати так звані Донецьку і Луганську народні республіки як незалежні держави і вважають це прикладом неповаги до міжнародного права.

Про це йдеться в заяві Державного секретаря Ентоні Блінкена, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Як ми говорили, коли Дума виступила з пропозицією: це рішення являє собою повну відмову Росією від зобов'язань в рамках Мінських угод і безпосередньо суперечить заявленій Росії прихильності до дипломатії і є явним нападом на суверенітет України та її територіальну цілісність", – йдеться в заяві.

Глава американського зовнішньополітичного відомства заявив, що країни світу зобов'язані не визнавати нову "державу", "створену за допомогою загрози або застосування сили".

"Рішення Росії є ще одним прикладом кричущої неповаги президента Путіна до міжнародного права і норм", – зазначив Блінкен.

"Президент Байден підпише виконавчий указ, що забороняє нові інвестиції, торгівлю і фінансування з боку американських осіб з, з або в так званих регіонах ДНР і ЛНР України. Ми будемо продовжувати координувати свої дії з Україною, нашими союзниками і партнерами, щоб зробити відповідні кроки у відповідь на цю безпричинну і неприйнятну дію з боку Росії. Виконавчий указ призначений для запобігання Росією отримання вигоди з цього кричущого порушення міжнародного права", - пояснив держсекретар США.

Він запевнив у непохитності позиції США щодо суверенітету і територіальної цілісності України. "Ми проявляємо солідарність з нашими українськими партнерами в рішучому засудженні заяви президента Путіна", – підкреслив Блінкен.