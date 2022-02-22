Рішення Росії щодо визнання "ЛДНР" - приклад неповаги президента Путіна до міжнародного права і норм, - Блінкен
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США рішуче засуджують рішення визнати так звані Донецьку і Луганську народні республіки як незалежні держави і вважають це прикладом неповаги до міжнародного права.
Про це йдеться в заяві Державного секретаря Ентоні Блінкена, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Як ми говорили, коли Дума виступила з пропозицією: це рішення являє собою повну відмову Росією від зобов'язань в рамках Мінських угод і безпосередньо суперечить заявленій Росії прихильності до дипломатії і є явним нападом на суверенітет України та її територіальну цілісність", – йдеться в заяві.
Глава американського зовнішньополітичного відомства заявив, що країни світу зобов'язані не визнавати нову "державу", "створену за допомогою загрози або застосування сили".
"Рішення Росії є ще одним прикладом кричущої неповаги президента Путіна до міжнародного права і норм", – зазначив Блінкен.
"Президент Байден підпише виконавчий указ, що забороняє нові інвестиції, торгівлю і фінансування з боку американських осіб з, з або в так званих регіонах ДНР і ЛНР України. Ми будемо продовжувати координувати свої дії з Україною, нашими союзниками і партнерами, щоб зробити відповідні кроки у відповідь на цю безпричинну і неприйнятну дію з боку Росії. Виконавчий указ призначений для запобігання Росією отримання вигоди з цього кричущого порушення міжнародного права", - пояснив держсекретар США.
Він запевнив у непохитності позиції США щодо суверенітету і територіальної цілісності України. "Ми проявляємо солідарність з нашими українськими партнерами в рішучому засудженні заяви президента Путіна", – підкреслив Блінкен.
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After its first set of announced sanctions on Monday, the White House has said it will impose additional "significant" sanctions on Tuesday. Monday's sanctions were cautious in nature and Tuesday's sanctions are expected to go further but it will not be the full blow that the US has previewed, pending "further actions" by Russia.
@sasha_sotnik
Лавров заявил, что у Украины с 2014 года нет права на суверенитет, поскольку такое право должно соблюдаться только в отношении государств, представляющих весь народ, проживающий на их территории. Вы еще сомневаетесь, что фашня сваливается в большую войну?
Volodymyr Ogrysko
Рішення РФ про визнання бандитів нічого не змінює у правовому статусі:це наші окуповані території.
Змінюється ситуація для Росії: вона сама загнала себе у глухий кут.Але це і момент істини для Заходу.Тепер настав час «пекельних санкцій».
Пробігти між краплинами дощу вже не вийде
Він вже вмирає від раку, хоче встигнути біди наробити...
ОНО ВЕДЬ СОВЕРШЕННО БЕССОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ.
Мог бы уже дождаться заседания СБ ООН по Украине в 4 утра или вообще выступить завтра днем, после заявлений зарубежных лидеров, ибо
где заявления о прекращении дипсношений,
о введении визового режима,
о прекращении торговли,
о переложении ответственности за население полностью на оккупантов?