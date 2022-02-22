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Армія Росії має взяти під захист "ЛДНР", - Міноборони РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Армія Росії має взяти під захист

Армія РФ має взяти під захист "ЛДНР", оскільки Ситуація в Донбасі має тенденцію до загострення.

Про це заявив заступник міністра оборони РФ Микола Панков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Ситуація в Донецькій і Луганській народних республіках, на превеликий жаль, дуже складна, вона має тенденцію до загострення. Ми повинні взяти під захист жителів цих молодих держав, багато з них, сотні тисяч, є громадянами РФ", - сказав Панков у вівторок на засіданні Ради Федерації РФ.

Заступник міністра оборони РФ також заявив, що Україна зосередила на кордонах з "ДНР/ЛНР" 60-тисячне угруповання з важкою технікою.

"Переговори зайшли в глухий кут. Українське керівництво стало на шлях насильства і кровопролиття. На кордонах "ДНР" і "ЛНР" Україна створила 60-тисячне військове угруповання, до складу якого входить важка бронетехніка, ракетні комплекси і системи залпового вогню", - сказав Панков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Радфеду РФ надійшло звернення Путіна щодо використання збройних сил Росії за кордоном

Нагадаємо, Рада Федерації РФ включила до порядку денного питання про надання Путіну згоди на використання збройних сил за кордоном.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+26
Этот тупой спектакль разыгрывается исключительно для их внутреннего потребления. Весь Мир, кроме русского стада, давно знает, шо армия страны-помойки на Украинском Донбассе с 2014 года.
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22.02.2022 18:15
+25
Ніби досі не брали!
Лошари московські, не ганяйте панти!
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22.02.2022 18:09
+24
Так тепер треба просто анулювати УКРАЇНСЬКІ ПАСПОРТИ всім мешканцям ДНР і ЛНР бо дуже багато вже їх їздить по Європі на українських паспортах і кричить що Рассія Вялікая страна !!! А потім ще будуть кричати Пуцін ввєді !!!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
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22.02.2022 18:10
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Ніби досі не брали!
Лошари московські, не ганяйте панти!
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22.02.2022 18:09 Відповісти
Это что-то другое, тут вже відкрита інтервенція
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22.02.2022 18:13 Відповісти
А досі закрита була.... І шо помогло то Україні?!
Та хрен їм на рило, будемо їх вбивати теж!
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22.02.2022 18:15 Відповісти
кацапы забыли одну мудрость рукописи не горят а тем более сегодня в век Интернета носителей накопителей аудио видео файлов как доказательства для в недалёком будущем процессов над преступниками России высшего ранга все эти решения законы Указы интервью видосики выступления по сути 99% всех уголовных будущих дел судить будут не только живых но и кому повезет и воно сдохнет те страшнее когда память о человеке вспахивают все его согрешения преступления подлость и прочее подобное... ВЫВОД- чем больше кацапы будут нести ахинеи чем больше в угаре они будут публично показывать механизм роль каждого в совершаемых в добром здравии и рассудке преступлениях против ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ ТЕМ ЛЕГЧЕ И БЫСТРЕЕ ИХ ОСУДЯТ А МОЖЕТ И КАЗНЯТ-- КАК ЗНАТЬ
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22.02.2022 18:35 Відповісти
100% Лошари які корчать із себе бандитів. Пукин Моль головний лашара що корче аля мафіозій. Ха ха ха
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22.02.2022 18:41 Відповісти
В 22:22 22.02.2022 СХОЖЕ ВСЕ ТАКИ СПРОБУЮТЬ
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22.02.2022 18:10 Відповісти
еще могут в 20:02 и в 22:00
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22.02.2022 18:14 Відповісти
вониж там схиблені на нумерології
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22.02.2022 18:15 Відповісти
смысл? после 22.00 уже алкоголь не продают в супермаркетах
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22.02.2022 18:15 Відповісти
а у них на первое время с собой будет
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22.02.2022 18:27 Відповісти
Там у них в лікарню ліки не підвозять роками .
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22.02.2022 18:18 Відповісти
Усё всрались, с сартиру ат диареи выйтить немогут.
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22.02.2022 23:37 Відповісти
А НАТО Україну!
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22.02.2022 18:10 Відповісти
Так тепер треба просто анулювати УКРАЇНСЬКІ ПАСПОРТИ всім мешканцям ДНР і ЛНР бо дуже багато вже їх їздить по Європі на українських паспортах і кричить що Рассія Вялікая страна !!! А потім ще будуть кричати Пуцін ввєді !!!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
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22.02.2022 18:10 Відповісти
То не Міноборони, то - Міннападу.
Це не захист, це узаконення окупації.
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22.02.2022 18:13 Відповісти
недоармия русофашни может со своим плешивым фюрером пойти накуй
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22.02.2022 18:13 Відповісти
🖕
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22.02.2022 18:13 Відповісти
Какие вы миротворцы прямо сейчас фиксируется в режиме онлайн. Переврать историю как это было в СССР и ранее у вас не выйдет. Или даже во время Чечни и Грузии.
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22.02.2022 18:14 Відповісти
ЛДНР это творение России, всё что там произошло во всём виновна РФ, просто Путину нужны территории и величие. Если бы не Россия то жили бы как жили, но главное без войны.
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22.02.2022 18:14 Відповісти
Похоже многим в России придется отказываться не только от 13-й зарплаты, но и от 12-й. А потом и от 11-й. Кормить-то нужно тех, кому не нужны нахлебники от Европы.
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22.02.2022 18:15 Відповісти
Этот тупой спектакль разыгрывается исключительно для их внутреннего потребления. Весь Мир, кроме русского стада, давно знает, шо армия страны-помойки на Украинском Донбассе с 2014 года.
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22.02.2022 18:15 Відповісти
а кто в рашковании знает, тот помалкивает, чтобы не присесть по 58й)
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22.02.2022 18:16 Відповісти
В таком случае, надо вводить миротворцев ООН, потому что эти выбл*дки кацапские будут безнаказанно уничтожать наших воинов.
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22.02.2022 18:16 Відповісти
Всьому ,що росія бере під захист приходе повна жопа!
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22.02.2022 18:16 Відповісти
Всю эту ночь в даунбабвэ пуляли фейерверки от радости, что ***** УЖЕ нагнало туда винторогиих военных тварей.
Инфа, как говорится, из первоисточника.
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22.02.2022 18:18 Відповісти
Відкрию тобі секрет!!!

Там тварі нагнані ще в 2014 році !!!
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22.02.2022 18:20 Відповісти
Я чётко написал, что нагнали вчера немеряно. Вы все такие тупые, это я тебе секрет открыл
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22.02.2022 18:25 Відповісти
Так это же дезинформация от западных СМИ которые "хуже скабеевой и соловьева"(ц)
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23.02.2022 04:51 Відповісти
Я думаю ввести миротворцев ООН нужно было еще вчера, чтобы обозначить границу для Мордора ... уже завтра может быть поздно ... все это похоже на какой-о фарс и договорняк, к сожалению
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22.02.2022 18:19 Відповісти
Ввод миротворцев ООН это мандат ООН, а это решение совбеза, в котором раша заблокирует решение.
Путь к миротворцам ООН следующий:
- поднятие вопроса о нарушении рф устава ОН (это уже сделал сегодня генсек ООН).
- созыв Генеральной Ассамблеи ООН
- голосование за исключение рф из ООН за нарушение устава.
- далее процедура по миротворческому контингенту.
И это все нельзя было сделать вчера. Это даже в турборежиме месяцы.
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22.02.2022 18:24 Відповісти
это все процедуры для нормальных условий ... орда нарушила международное право, поэтому мог бы быть оперативно разработан и запущен протокол по вводу миротворцев ... тем более то такой прецедент уже есть, как минимум один, когда сербских людоедов успокаивали ... так шо не надо ля ля
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22.02.2022 18:27 Відповісти
Сербских людоедов успокаивали без мандата ООН, в том числе и бомбардировками. Миротворцы были там разные, но исключительно из тех стран, что рискнули, Украина в их числе.
Но это были всего лишь сербы с одним союзником - рф , который им кроме как озбоченностью ничем не помог.
Но по итогу сейчас полно руско-сербской пропаганды о "геноциде", и в уголовные дела это не превращается только потому, что руки коротки.
Но делать такое в конфликте с рф не решатся даже США - очень непредсказыемые последствия.
Лугандон и рф накачены пропагандой - они же воюют с НАТО и США. По таким миротворцам они будут стрелять точно так же как и по "украм". И ситуация напрямую переростает в ту, по которой развивалась Вторая Мировая. И в сегодняшних реалиях например Китай вполне может оказатся с рф в коалиции.
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22.02.2022 18:43 Відповісти
Ага засунет пида рассии палачки в раздолбанае мардовскае ашко.
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22.02.2022 23:44 Відповісти
Это все не отменяет того что миротворческий контингент по мандату ООН это хорошее решение. Но оно должно быть оформлено по всем процедурам.
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22.02.2022 18:50 Відповісти
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22.02.2022 18:19 Відповісти
Путінські виродки вирішили відверто нагидити на голову т.з. західній демократії... А що ж ця демократія? Продемонструє, що повністю згнила і почне в черговій раз обговорювати смак лайна, який їй наклали на голову? Чи все ж покаже, що там ще залишились якісь здорові моральні цінності і принципи?
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22.02.2022 18:31 Відповісти
Страна террорист №1

Они там совсем *********?
шо оно больное несет и эта карга матвиенко
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22.02.2022 18:34 Відповісти
У мардовскай аваки тюткиной есть иё мастосранае паганялово.
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22.02.2022 23:46 Відповісти
Тут вже треба присвоювати звання "країни терориста"!
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22.02.2022 18:37 Відповісти
ШАПИТО...
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22.02.2022 18:51 Відповісти
таким чином, путінські русо-фашисти не визнають конституційність існування члена Радбеза ООН України в межах, встановлених її конституцією, та мають бути позбавлені права на присутність в ньому, саме таким же чином большовістський срср виключили з Ліги націй за напад на Фінляндію
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22.02.2022 19:10 Відповісти
.. їм раще взяти за щоку у чеченців, це для них куди звичніше!
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22.02.2022 22:17 Відповісти
вони гадають, що це їм по кишені
ню-ню
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22.02.2022 23:27 Відповісти
у путина армия рабов
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22.02.2022 23:56 Відповісти
А ми ще і так сидимо в окопах.Просрали за два роки лінію розмежування,просрали русифікацію українців на окупованих територіях,просрали визнання мокшанами окупованих українських земель ставших мокшанськими а тепер сидимо під обстрілами очікуючи коли мокшани офіційно введуть свої війська на українські окуповані території.А ми сидимо і чекаємо...
Може і Київ так здамо будемо чекати,чекати,чекати.
А чомуби і ні контракт не вказує що треба щось робити що не день то наближення до завершення контракту.Добробатів та правсеків на вас нема...
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22.02.2022 23:35 Відповісти
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22.02.2022 23:36 Відповісти
Срулекалмук с финским паганяловом гаражанин саздает Украину, но забывает про пида рассию.
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23.02.2022 00:44 Відповісти
Ну тогда армия НАТО должна взять под защиту Украину !!!
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22.02.2022 23:40 Відповісти
Так должно быть!
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22.02.2022 23:57 Відповісти
Дали дураку бумажку. Прочитал. Дома своей бабе проплакалс
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22.02.2022 23:45 Відповісти
Это на каком языке написано?
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23.02.2022 07:14 Відповісти
Срочно надо шить сто сорок миллионов смирительных рубашек.
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22.02.2022 23:49 Відповісти
Раніше ...резидент ЗЕбіл злочинно дав команду відвести підрозділи ЗСУ від лінії фронту. Тепер що ще і ці залишені ворогові українські території вздовж лінії розмежування з російськими фашистами окупантами ми виходить 100% вже як втратили?
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23.02.2022 06:50 Відповісти
Не переживай сильно орки там сами много чего после отвода заминировали, так что теперь, если сруские бурятья начнут подходить то они либо подорвуться, либо им придется под огнем разминировать всю эту площадь
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23.02.2022 07:17 Відповісти

Москалі (нібито росіяни) вони не слов'яни, це примітивні бридкі татаро-угро - фінські істоти з короткою пам'яттю. Минуле їхнє - зароджувалося в диких згубних болотах Залісся - Моксель. Там вони тубільці в 13 столітті зазнали жахливої 300 річної ​​асиміляції татаро - монгольським ярмом Золотої Орди в московському улусі. І вже після такої жахливої ​​мутації вже стали злісними монголоїдними москалями - кацапами. Москалі - кацапи всі безперервно безпробудно п'ють і спілкуються тільки жахливими матами. І тепер вони ще і всі поголовно стали кремлівськими фашистами )(уйла і ведуть свої криваві загарбницькі війни проти України і других країн.
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23.02.2022 07:16 Відповісти
 
 