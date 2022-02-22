Армія Росії має взяти під захист "ЛДНР", - Міноборони РФ

Армія РФ має взяти під захист "ЛДНР", оскільки Ситуація в Донбасі має тенденцію до загострення.

Про це заявив заступник міністра оборони РФ Микола Панков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Ситуація в Донецькій і Луганській народних республіках, на превеликий жаль, дуже складна, вона має тенденцію до загострення. Ми повинні взяти під захист жителів цих молодих держав, багато з них, сотні тисяч, є громадянами РФ", - сказав Панков у вівторок на засіданні Ради Федерації РФ.

Заступник міністра оборони РФ також заявив, що Україна зосередила на кордонах з "ДНР/ЛНР" 60-тисячне угруповання з важкою технікою.

"Переговори зайшли в глухий кут. Українське керівництво стало на шлях насильства і кровопролиття. На кордонах "ДНР" і "ЛНР" Україна створила 60-тисячне військове угруповання, до складу якого входить важка бронетехніка, ракетні комплекси і системи залпового вогню", - сказав Панков.

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Нагадаємо, Рада Федерації РФ включила до порядку денного питання про надання Путіну згоди на використання збройних сил за кордоном.