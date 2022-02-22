Армія Росії має взяти під захист "ЛДНР", - Міноборони РФ
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Армія РФ має взяти під захист "ЛДНР", оскільки Ситуація в Донбасі має тенденцію до загострення.
Про це заявив заступник міністра оборони РФ Микола Панков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Ситуація в Донецькій і Луганській народних республіках, на превеликий жаль, дуже складна, вона має тенденцію до загострення. Ми повинні взяти під захист жителів цих молодих держав, багато з них, сотні тисяч, є громадянами РФ", - сказав Панков у вівторок на засіданні Ради Федерації РФ.
Заступник міністра оборони РФ також заявив, що Україна зосередила на кордонах з "ДНР/ЛНР" 60-тисячне угруповання з важкою технікою.
"Переговори зайшли в глухий кут. Українське керівництво стало на шлях насильства і кровопролиття. На кордонах "ДНР" і "ЛНР" Україна створила 60-тисячне військове угруповання, до складу якого входить важка бронетехніка, ракетні комплекси і системи залпового вогню", - сказав Панков.
Нагадаємо, Рада Федерації РФ включила до порядку денного питання про надання Путіну згоди на використання збройних сил за кордоном.
Будь ласка, зачекайте...
Лошари московські, не ганяйте панти!
Та хрен їм на рило, будемо їх вбивати теж!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
Це не захист, це узаконення окупації.
Инфа, как говорится, из первоисточника.
Там тварі нагнані ще в 2014 році !!!
Путь к миротворцам ООН следующий:
- поднятие вопроса о нарушении рф устава ОН (это уже сделал сегодня генсек ООН).
- созыв Генеральной Ассамблеи ООН
- голосование за исключение рф из ООН за нарушение устава.
- далее процедура по миротворческому контингенту.
И это все нельзя было сделать вчера. Это даже в турборежиме месяцы.
Но это были всего лишь сербы с одним союзником - рф , который им кроме как озбоченностью ничем не помог.
Но по итогу сейчас полно руско-сербской пропаганды о "геноциде", и в уголовные дела это не превращается только потому, что руки коротки.
Но делать такое в конфликте с рф не решатся даже США - очень непредсказыемые последствия.
Лугандон и рф накачены пропагандой - они же воюют с НАТО и США. По таким миротворцам они будут стрелять точно так же как и по "украм". И ситуация напрямую переростает в ту, по которой развивалась Вторая Мировая. И в сегодняшних реалиях например Китай вполне может оказатся с рф в коалиции.
Они там совсем *********?
шо оно больное несет и эта карга матвиенко
ню-ню
Може і Київ так здамо будемо чекати,чекати,чекати.
А чомуби і ні контракт не вказує що треба щось робити що не день то наближення до завершення контракту.Добробатів та правсеків на вас нема...
Москалі (нібито росіяни) вони не слов'яни, це примітивні бридкі татаро-угро - фінські істоти з короткою пам'яттю. Минуле їхнє - зароджувалося в диких згубних болотах Залісся - Моксель. Там вони тубільці в 13 столітті зазнали жахливої 300 річної асиміляції татаро - монгольським ярмом Золотої Орди в московському улусі. І вже після такої жахливої мутації вже стали злісними монголоїдними москалями - кацапами. Москалі - кацапи всі безперервно безпробудно п'ють і спілкуються тільки жахливими матами. І тепер вони ще і всі поголовно стали кремлівськими фашистами )(уйла і ведуть свої криваві загарбницькі війни проти України і других країн.