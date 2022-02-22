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Ахметов (788) держбюджет (900) податки (1492) СКМ (16)

Ахметов ініціює дострокову виплату підприємствами SCM 1 млрд грн податків

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

Ахметов ініціює дострокову виплату підприємствами SCM 1 млрд грн податків

Бізнесмен Рінат Ахметов ініціював дострокову виплату підприємствами SCM, що йому належить, до державного бюджету 1 млрд гривень податків.

Про це йдеться у заяві бізнесмена, оприлюдненій в агенції "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз Україні як ніколи потрібна стабільність державних фінансів. Бізнес має допомогти державі в цьому. Бізнес СКМ сплатить податки наперед – у сумі 1 млрд гривень", - повідомив бізнесмен.

Рінат Ахметов наголосив, що загроза вторгнення потребує максимального єднання.

"Я неодноразово говорив і повторюю знову, що наша спільна мета – сильна, мирна, незалежна, цілісна Україна у визнаних міжнародним правом кордонах. Кожен на своїй ділянці має зробити все для посилення країни. Загроза вторгнення потребує максимального єднання. Це стосується і влади, і бізнесу та всіх без винятку громадян України. Єдність зараз – питання виживання країни", - йдеться у заяві бізнесмена.

"Я вже дав розпорядження моєму Благодійному фонду. У разі появи необхідності вони допомагатимуть з евакуацією, медикаментами, усім, що буде потрібно. Ми зробимо все, щоби не допустити гуманітарної катастрофи. Куди саме вони будуть направлені, вирішить мій Благодійний фонд спільно з бізнесами, місцевою та центральною владою", - заявив Рінат Ахметов.

Нагадаємо, 16 лютого під час візиту до Маріуполя бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що Донбас може бути щасливим лише в єдиній Україні.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+40
до чувака після втрачених мільярдних активів на Донбасі таки дійшло, що краще підтримувати Україну, ніж загравати з росіянами?
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22.02.2022 20:02
+37
У него же Мариуполь. После потери Мариуполя он потеряет намного больше. Он недаром туда ездил на прошлой неделе. Это жемчужина его империи.
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22.02.2022 20:03
+27
А хто організовував ,,Антимайдан,, в Києві 2014 року і чий ставленик зламав авторучку а потім втік до Ростова ???
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22.02.2022 20:03
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Єто все уже не важно
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22.02.2022 20:00 Відповісти
Любая мелочь важна. Тем более что еще ничего не произошло.
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22.02.2022 20:02 Відповісти
У них в лаптестане уже произошло, раздали новые методички😁😁
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22.02.2022 20:04 Відповісти
Да нет. Просто у человека стадия депрессии. Напоминаем. Отрицание-гнев-торг-депресия-принятие. Этот путь пройдут все кого Зеленский успокаивал теперь, а могли пройти раньше.
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22.02.2022 20:05 Відповісти
Это печально😁
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22.02.2022 20:22 Відповісти
Ну якщо мінус 14 тисяч життів українських воїнів за 8 років війни - то ще нічого не проізошло ?
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22.02.2022 20:33 Відповісти
Речь про сегодняшнюю внезапную панику.
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22.02.2022 20:36 Відповісти
Ахметов благодетель хренов . Мог в легкую тогда все затормозить ГНИДА
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22.02.2022 20:18 Відповісти
Стоять!!! Хренов райалем занят! Могу вам "херов" предложить, или выберите свой вариант.
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22.02.2022 20:22 Відповісти
а замок продати на Лазурном бєрєгу во Франції слабо? І гроші в бюджет України? А квартири в Лондоні в илітнаму районі?
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22.02.2022 20:29 Відповісти
А навіщо їх у бюджет давати , мало на великому крадівництві *******@ли? Краще б був профінансував програму виготовлення Нептунів чи Вільхи ото б був респект , ну або хоча б Арсеналу дав гроші на снаряди ((
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22.02.2022 20:44 Відповісти
до чувака після втрачених мільярдних активів на Донбасі таки дійшло, що краще підтримувати Україну, ніж загравати з росіянами?
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22.02.2022 20:02 Відповісти
У него же Мариуполь. После потери Мариуполя он потеряет намного больше. Он недаром туда ездил на прошлой неделе. Это жемчужина его империи.
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22.02.2022 20:03 Відповісти
Нехай погудить як в 15-му році.Може допоможе.Гудок хрєнов.
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22.02.2022 20:31 Відповісти
В 14м надо было так поступить, и не было бы сейчас таких вопросов.
Да и КРЫМ не факт, что смогли бы отжать.
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22.02.2022 20:24 Відповісти
а кто кормил веб оккупированную территорию в 14 году?ну не надо забівать все хорошее и полезное.иначе бі все єто легло на бюджет,оставленній янучарой в размере около ста тісяч гривен
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22.02.2022 20:33 Відповісти
Мелочь, но приятно.
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22.02.2022 20:02 Відповісти
Ахметову по хорошим делам надо дать 7 лярдов для обороны Украины а то если Великий пУ прийдет то останеться бз всего!!!!
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22.02.2022 20:02 Відповісти
а может просто сотни миллиардов не закапывать в Велике будивництво?
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22.02.2022 20:07 Відповісти
Хорошая инициатива
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22.02.2022 20:03 Відповісти
А хто організовував ,,Антимайдан,, в Києві 2014 року і чий ставленик зламав авторучку а потім втік до Ростова ???
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22.02.2022 20:03 Відповісти
Путин.
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22.02.2022 20:04 Відповісти
https://youtu.be/40zjsr-QhS4
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22.02.2022 20:18 Відповісти
через цього гандона все почалось на донбасі
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22.02.2022 20:08 Відповісти
Если украинцы будут еще и друг с другом сраться, то будет как в 1919 - потеря независимости на многие покаления. Сейчас надо всем вместе отразить внешнюю агрессию, а потом по результатам будет видно кто чего стоит и перевешивают ли его пошлые пригрешения нынешние заслуги...
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22.02.2022 20:46 Відповісти
Та ніхто ні з ким не среться.
Просто цей мілярд (всього 30 млн. долларів) це капля в морі, яку він би і так заплатив у вигляді податків через місяць чи два ?
А в цій ситуації просто Коломойський зберав добробати в 2014, а Ахметов буде зберати в 2022 році, вони змагаються хто в кого зможе бізнес віджати із зміною влади оті весь їх патріотизм !
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22.02.2022 21:01 Відповісти
Провокатор, а сколько ты дал налогов стране или может ты сейчас в АТО?
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22.02.2022 21:31 Відповісти
https://youtu.be/40zjsr-QhS4
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22.02.2022 21:44 Відповісти
лол, сколько бабла заплатил Украине на войну с рашей, сидя в Польше? Вопрос понятен?
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22.02.2022 22:10 Відповісти
ну, такое
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22.02.2022 20:04 Відповісти
Україна разом, тільки так переможемо.
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22.02.2022 20:05 Відповісти
Что там партнер . сегодня еще не вытянул с государства 2 лярда и не гривен а $?
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22.02.2022 20:05 Відповісти
Ахметов залатить в бюджет, а Коломойський знайде спосіб то віджати...
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22.02.2022 20:06 Відповісти
Через таких як ахмєтка і відбулося те що відбулося на бамбасі. Чогось забацати лугандонію ні Сумах ні Полтаві чи Чернігові нікому й в голову не могло таке прийти. А тепер втік з бамбасу і умнічає. Може гріхи свої хоче замолити?...
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22.02.2022 20:06 Відповісти
я еще в 2014 году говорил... что ахметка сильно долго думал куда ему повернуть свой нос...
одной его охраны хватило бы чтобы надавать ментам пощечин, чтоб они пришли в себя и отхренячить и прикопать там всяких гиркиных-*********.... но...но он долго взвешивал все за и против
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22.02.2022 20:27 Відповісти
млять при чем тут ахметка, когда раша с 2007 года готовила захват Украины, вы идиоты или только косите под них?
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22.02.2022 22:13 Відповісти
Смотрі глубже. За допомогою таких як ахмєтка на бамбасі проводилась лінія, що буцімто бамбас годує всю Україну, що всі їх гроші заберає Київ, а шахтьори по цій причині отримують копійки. Проводилась політика, що на расєї все дуже добре і как харашо в страньє савєцкай била жіть. Шо расєя брат, а центр і захід України бандєравци праклятиє, жизні бамбасу не дають. А самі ахмєтки набивали собі кармани в цей час. А коли прийшов кацапсячий мір то вони не вагались кого підтримати. Ось я про що. Чогось в Сумах, Чернігові, Полтаві та ін. ***** не вдалося це зробити, а тільки в Криму та на бамбасі.
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23.02.2022 12:40 Відповісти
Все на нові дороги!
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22.02.2022 20:07 Відповісти
Рінатка! Меткомбінат + порт і всього за 30 млн.дол???😂😂 Смішний
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22.02.2022 20:09 Відповісти
Ахметов зрозумів, шо Пуцін вже всьо.........................
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22.02.2022 20:09 Відповісти
Ахметка целится в президенсткое кресло. У Ахметки бабла побольше чем у *****, а как известно Бабло Пабеждает Зло ! Накупит нам Ахметка абрамсов, и получит ***** ляпасов
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22.02.2022 20:25 Відповісти
От тут ви неправі - у ***** бабла більше аніж будь кого у світі , просто Форбс прєдупрєждєн что ета нєнада афішіровать (( Проблема у іншому - навіщо цьому недолугому старцю ті гроші ?
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22.02.2022 20:49 Відповісти
На сьогоднішній день шось у цих діях не погане є. Можна й більше. Реабілітація?,Так по взрослому не слабо було б.
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22.02.2022 20:10 Відповісти
лютый упырь прикидывается белым и пушистым ... а вот еще и хвостик помпончиком
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22.02.2022 20:11 Відповісти
Там власник АТБ дуже мудрий чувак, його потрібно також залучати, я не шуткую, це дуже не простий чувак.
Він також мільярдер, просто він не світиться і він не в політиці.

Ось його інтерв'ю, дуже цікаво, більше відео про нього нема.
https://www.youtube.com/watch?v=Nn1AzcX8eVQ
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22.02.2022 20:12 Відповісти
його звісно податки, але напряму би профінансував якусь оборонну програму, а з бюджету слуги можуть спі#дити як ті мародери
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22.02.2022 20:14 Відповісти
Дав мільярд,віджав п'ятдесят,кому ви вірите рижій ************,яка стільки років грабує Україну! Там вже порох з бойком пішли давати поради президенту по обороні країни! Порох зрадник і бойко,що літав до пу скільки раз мля ні стиду ні совісті,сцуки,а може вони пішли вмовляти здатись?
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22.02.2022 20:15 Відповісти
Зепеня все порешает.
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22.02.2022 20:18 Відповісти
В каком месте Порох зраднык
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22.02.2022 20:37 Відповісти
А ......"падудеть" !?
Су....тобто в борг державі
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22.02.2022 20:17 Відповісти
При появлении новых фашистов в Европе, Украину завалят оружием, финансами - будут обеспечивать всем необходимым, а вот рашке кранты
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22.02.2022 20:17 Відповісти
В минулому році він заробив 5.5 млрд доларів, це прбилизно 156 млрд гривен. О це "щедрота" заплатити на перід, не передати, на армію, а заплатити податки на перід у вігляді 1 млрд гривень..
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22.02.2022 20:20 Відповісти
Чо предвыборную компанию начал?
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22.02.2022 20:22 Відповісти
ЕС введет санкции против 351 депутата Госдумы, голосовавшего за признание ДНР и ЛНР
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22.02.2022 20:23 Відповісти
Беня задумался, сколько ему подарить родной стране миллиард или может два?😁
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22.02.2022 20:25 Відповісти
Кланяємося тобі Ренет Золотий
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22.02.2022 20:26 Відповісти
а не сдал бы донбасс росиянам в 14м сидел бы до сих пор там и не было всей этой фуйни...
ведь ему как хозяину донбаса в то время это было целиком под силу устранить всех мартышек захватывавших районные администрации.. нужна была только его воля.. но он поверил росиянам, а они естественно кинули
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22.02.2022 20:28 Відповісти
Херасе какой патриот, особенно если учесть, что у него только в одном швейцарском банке credit Suisse, согласно слива информации, более 800 млн франков (это почти 25 млрд гривен).
Правда патриот беня каломойский, тот вообще самый патриотичный из всех патриотичных. Больше 125 млрд гривен собирается получить из госбюджета как дивиденды за то что своего шута презом сделал
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22.02.2022 20:29 Відповісти
Та просто Коломойський зберав добробати в 2014, а Ахметов в 2022 буде зберати, вони змагаються хто в кого зможе бізнес віджати із зміною влади оті весь їх патріотизм !
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22.02.2022 20:42 Відповісти
Клас ,купим смарфони ********,та й Ахметка нічого не втратить!
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22.02.2022 20:29 Відповісти
На смарти не вистачить. Зебіл же казав - треба 5 лярдів.
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22.02.2022 20:35 Відповісти
11 лярдов по зельоным тарифам получил и аж на 1 лярд налогов заплатит на квартал раньше. Ох ты же наш благодетель.
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22.02.2022 20:31 Відповісти
все намного проще, он метит вассалом *****, не зря клоун кипишувал 2 мес. назад, знала гнида.
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22.02.2022 20:32 Відповісти
Це десь 25-30 млн дол не так і багато.
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22.02.2022 20:32 Відповісти
Согласен он за замок во Франции 200 заплатил...
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22.02.2022 20:40 Відповісти
Для Ахметки і 1 лярд зелених не мішало би. Але і на цьому дякуєм.
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22.02.2022 20:34 Відповісти
а чому вони йому належать?
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22.02.2022 20:34 Відповісти
А что это за предприятия SCM и карта их расположений.Уверен что более чем 90% будут расположены на окупированых териториях.
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22.02.2022 20:36 Відповісти
то,что распоряжаться деньгами будут Благодійний фонд спільно з бізнесами, місцевою та центральною владою єто правильно.меньше гетьманцеву на распил останется
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22.02.2022 20:37 Відповісти
Он понимает если Мариуполь падет его МЕТИНВЕСТ перестанет существовать...
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22.02.2022 20:39 Відповісти
Так що? "Гудіти" вже не буде?
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22.02.2022 20:41 Відповісти
Если б заплатил 15 ярдов $ просто так, как процент, за пользование нашей Страной, то может быть, общество ему б и выдало индульгенцию... А так трёп... Всё равно отобъет потом. И будет кричать по 24-тому : Какой я молодец!!!
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22.02.2022 20:41 Відповісти
Если он потеряет авдеевский коксохим и мариупольский меткомбинат, метинвест исчезнет...
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22.02.2022 20:48 Відповісти
мизер от барышей сфизженных
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22.02.2022 20:55 Відповісти
Почему не просто дать денег на армию, на ту которая твои заводы будет защищать?
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22.02.2022 20:57 Відповісти
Це вже замало буде.
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22.02.2022 20:58 Відповісти
Йому просто вкрай потрібно залишити за собою Маріуполь , звісно в нього всі надіі на ВСУ. Це меркантильна і коварна людина. Він в рази збагатився з 2014 року і війна йому в цьому допомогла. Він розуміє , що Росія з ним сюсюкатись , як Украіна не буде , тому що катала ніколи не буде другом КГБісту. Чому Ахметов та інші експортери валюту припинили продавати на міжбанку , там самим послаблюючи гривню в важкі часи?
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22.02.2022 21:17 Відповісти
Всем он обязан Украине. Это созданные руками украинского народа предприятия кормят его и окружение.... А придут ордынцы.....он им не нужен . Не надо быть семи пядей ,чтобы понять где выгода.
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22.02.2022 21:32 Відповісти
Обікравши українців цей жадібний поц вирішив дати подачку?
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22.02.2022 22:14 Відповісти
И тут сплошной пиар. Заплатит он налог раньше на два месяца ***** конченный.
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23.02.2022 07:32 Відповісти
Ахмед навари 1000000 танковых ежей
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23.02.2022 18:16 Відповісти
 
 