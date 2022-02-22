Ахметов ініціює дострокову виплату підприємствами SCM 1 млрд грн податків
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Бізнесмен Рінат Ахметов ініціював дострокову виплату підприємствами SCM, що йому належить, до державного бюджету 1 млрд гривень податків.
Про це йдеться у заяві бізнесмена, оприлюдненій в агенції "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зараз Україні як ніколи потрібна стабільність державних фінансів. Бізнес має допомогти державі в цьому. Бізнес СКМ сплатить податки наперед – у сумі 1 млрд гривень", - повідомив бізнесмен.
Рінат Ахметов наголосив, що загроза вторгнення потребує максимального єднання.
"Я неодноразово говорив і повторюю знову, що наша спільна мета – сильна, мирна, незалежна, цілісна Україна у визнаних міжнародним правом кордонах. Кожен на своїй ділянці має зробити все для посилення країни. Загроза вторгнення потребує максимального єднання. Це стосується і влади, і бізнесу та всіх без винятку громадян України. Єдність зараз – питання виживання країни", - йдеться у заяві бізнесмена.
"Я вже дав розпорядження моєму Благодійному фонду. У разі появи необхідності вони допомагатимуть з евакуацією, медикаментами, усім, що буде потрібно. Ми зробимо все, щоби не допустити гуманітарної катастрофи. Куди саме вони будуть направлені, вирішить мій Благодійний фонд спільно з бізнесами, місцевою та центральною владою", - заявив Рінат Ахметов.
Нагадаємо, 16 лютого під час візиту до Маріуполя бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що Донбас може бути щасливим лише в єдиній Україні.
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Да и КРЫМ не факт, что смогли бы отжать.
Просто цей мілярд (всього 30 млн. долларів) це капля в морі, яку він би і так заплатив у вигляді податків через місяць чи два ?
А в цій ситуації просто Коломойський зберав добробати в 2014, а Ахметов буде зберати в 2022 році, вони змагаються хто в кого зможе бізнес віджати із зміною влади оті весь їх патріотизм !
одной его охраны хватило бы чтобы надавать ментам пощечин, чтоб они пришли в себя и отхренячить и прикопать там всяких гиркиных-*********.... но...но он долго взвешивал все за и против
Він також мільярдер, просто він не світиться і він не в політиці.
Ось його інтерв'ю, дуже цікаво, більше відео про нього нема.
https://www.youtube.com/watch?v=Nn1AzcX8eVQ
Су....тобто в борг державі
ведь ему как хозяину донбаса в то время это было целиком под силу устранить всех мартышек захватывавших районные администрации.. нужна была только его воля.. но он поверил росиянам, а они естественно кинули
Правда патриот беня каломойский, тот вообще самый патриотичный из всех патриотичных. Больше 125 млрд гривен собирается получить из госбюджета как дивиденды за то что своего шута презом сделал