Ахметов ініціює дострокову виплату підприємствами SCM 1 млрд грн податків

Бізнесмен Рінат Ахметов ініціював дострокову виплату підприємствами SCM, що йому належить, до державного бюджету 1 млрд гривень податків.

Про це йдеться у заяві бізнесмена, оприлюдненій в агенції "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз Україні як ніколи потрібна стабільність державних фінансів. Бізнес має допомогти державі в цьому. Бізнес СКМ сплатить податки наперед – у сумі 1 млрд гривень", - повідомив бізнесмен.

Рінат Ахметов наголосив, що загроза вторгнення потребує максимального єднання.

"Я неодноразово говорив і повторюю знову, що наша спільна мета – сильна, мирна, незалежна, цілісна Україна у визнаних міжнародним правом кордонах. Кожен на своїй ділянці має зробити все для посилення країни. Загроза вторгнення потребує максимального єднання. Це стосується і влади, і бізнесу та всіх без винятку громадян України. Єдність зараз – питання виживання країни", - йдеться у заяві бізнесмена.

"Я вже дав розпорядження моєму Благодійному фонду. У разі появи необхідності вони допомагатимуть з евакуацією, медикаментами, усім, що буде потрібно. Ми зробимо все, щоби не допустити гуманітарної катастрофи. Куди саме вони будуть направлені, вирішить мій Благодійний фонд спільно з бізнесами, місцевою та центральною владою", - заявив Рінат Ахметов.

Нагадаємо, 16 лютого під час візиту до Маріуполя бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що Донбас може бути щасливим лише в єдиній Україні.