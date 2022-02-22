1-ша окрема штурмова рота ДУК "Правий Сектор" оголошує мобілізацію
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У зв'язку з офіційним введенням на територію України російський військ та визнанням Росією псевдоресрублік в межах Донецької та Луганської областей, з огляду на високу ймовірність початку повномасштабних бойових дій з російською армією 1-ша окрема штурмова рота ДУК "Правий Сектор" оголошує мобілізацію.
Про це йдеться на сторінці 1-й ОШР ДУК ПС у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Наш підрозділ вже 8 років обороняє українську незалежність від посягань окупантів. В разі початку повномасштабного вторгнення ми, як і завжди, будемо на вістрі боротьби.
Якщо Ви вмотивовані гнати нечисть з української землі та Вам уже є 21, запрошуємо до наших лав. Військова або медична підготовка, хороший фізичний стан будуть перевагами", - йдеться у повідомленні.
Із запитаннями щодо мобілізації звертатися за тел.:+380979323298 - друг Бондік
Також зазначається, що якщо ви не маєте змоги безпосередньо брати участь в бойових діях, то можете зробити свій внесок в майбутню перемогу наступним чином:
-> ПБ : 4149 4390 0454 6705 (Дмитро Коцюбайло, друг Да Вінчі).
-> Міжнародні перекази (WesternUnion, MoneyGram) : Kotsiubailo Dmytro
-> Приймаємо відправлення НовоюПоштою:
м.Авдіївка, 1 відділення, 097 738 44 80 (Коцюбайло Дмитро)
Будь ласка, зачекайте...
А я попереджав!
Хоча, яка різниця, воно ж зеро.
Я про вас тоже на этом форуме кой-чего слышал. Где-то писали, кто вы.
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З Богом, Воїни! Слава Україні !
Якщо переживемо цю війну.
Не забуваємо оцінку російського військового спеціаліста, набираємо в ютубі:
"Полковник Шендаков. Армия РФ - Стадо в форме."
"Полковник Шендаков о том, во что на самом деле Шойгу превратил Армию!"
А як голосувати до Верховної Ради, то насєлєніє голосує за всякий зброд ....................................................................
Джерело: https://censor.net/ua/n3318153
Рашисти вже зараз обстрілюють українську територію Градами.
Андрій Цаплієнко:
"Це відбувається зараз.
По українських позиціях в районі Комишувахи з Первомайська б'ють РСЗО «Град» бойовиків.
Місцеві мешканці з тієї сторони, яких силоміць забрали до «армій ЛДНР», кажуть на умовах анонімності, що отримали «наказ завтра рухатись вперед»."
Відео:
https://twitter.com/i/status/1496196767553138693
1 год
Це відбувається зараз.
По українських позиціях в районі Комишувахи з Первомайська б'ють РСЗО «Град» російських окупантів.
Автор: Андрій Цаплієнко.
https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1496193775953141765
Як що чесно то тільки і надіюсь на добробатів,афганців та на правсеків.Чомусь,вибачайте,але надії на контрактників не маю.
Слава Украине!