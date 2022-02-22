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1-ша окрема штурмова рота ДУК "Правий Сектор" оголошує мобілізацію

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

1-ша окрема штурмова рота ДУК

У зв'язку з офіційним введенням на територію України російський військ та визнанням Росією псевдоресрублік в межах Донецької та Луганської областей, з огляду на високу ймовірність початку повномасштабних бойових дій з російською армією 1-ша окрема штурмова рота ДУК "Правий Сектор" оголошує мобілізацію.

Про це йдеться на сторінці 1-й ОШР ДУК ПС у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Наш підрозділ вже 8 років обороняє українську незалежність від посягань окупантів. В разі початку повномасштабного вторгнення ми, як і завжди, будемо на вістрі боротьби.

Якщо Ви вмотивовані гнати нечисть з української землі та Вам уже є 21, запрошуємо до наших лав. Військова або медична підготовка, хороший фізичний стан будуть перевагами", - йдеться у повідомленні.

Із запитаннями щодо мобілізації звертатися за тел.:+380979323298 - друг Бондік

Також дивіться: Зеленський присвоїв звання Героя України добровольцю "Правого сектору" Коцюбайлу (Да Вінчі). ВIДЕО

Також зазначається, що якщо ви не маєте змоги безпосередньо брати участь в бойових діях, то можете зробити свій внесок в майбутню перемогу наступним чином:

-> ПБ : 4149 4390 0454 6705 (Дмитро Коцюбайло, друг Да Вінчі).

-> Міжнародні перекази (WesternUnion, MoneyGram) : Kotsiubailo Dmytro

-> Приймаємо відправлення НовоюПоштою:

м.Авдіївка, 1 відділення, 097 738 44 80 (Коцюбайло Дмитро)

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+126
Правому сетору-респект.Лапотнікі обрадуються...
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22.02.2022 20:48
+97
Боже бережи наших Воїнів світла!!!!
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22.02.2022 20:49
+46
Сначала нужно зачистить сепаров и предателей. Они гораздо опаснее чем враг по ту сторону фронта. Вспомним хотя бы сколько росийские ДРГ расстреляли наших парней из засад по нашу сторону фронта
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22.02.2022 20:53
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Правому сетору-респект.Лапотнікі обрадуються...
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22.02.2022 20:48 Відповісти
Хтось і не втіче...
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22.02.2022 20:54 Відповісти
Пані Ксеніє, у Дніпрі - подбаємо...Звісно- не всіх "приголубимо"...А проте... "Захадите к нам на аганёк"
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22.02.2022 21:06 Відповісти
На дрова? )
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22.02.2022 21:11 Відповісти
Вибачте, але тілько на палети...
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22.02.2022 21:25 Відповісти
я бачу ти вже втекла, так *******?
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22.02.2022 21:00 Відповісти
Чепуха, ты давно с передка вернулась или прямо из блиндажа вещаешь?
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22.02.2022 21:21 Відповісти
правильно вошь, давай обратно на швабру
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22.02.2022 21:35 Відповісти
Ну не знаю злякаються чи ні, а ось ********* на своїх "60 хвилин ненависті" на гівно зійде від такої новини. А як жеш "правасєкі" до зброї взялися.
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22.02.2022 21:34 Відповісти
то не ВО "Свобода" Тягнибока
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22.02.2022 20:57 Відповісти
То пупсики на падсосе у пупса.
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22.02.2022 22:06 Відповісти
Боже бережи наших Воїнів світла!!!!
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22.02.2022 20:49 Відповісти
Візитки надрукували!?
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22.02.2022 20:49 Відповісти
Гомель, Варонєж, Мозир, Брест, Бєлгород, Ростов напряглись...................................
А я попереджав!
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22.02.2022 20:49 Відповісти
ростов 200-х принимать будет
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22.02.2022 23:26 Відповісти
потрібно випустити з тюрем патріотів добровольців.свободу ТОРНАДО
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22.02.2022 20:50 Відповісти
Правий Сектор і Азов вже місяцями готувались і тренувались!
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22.02.2022 20:50 Відповісти
а Зеро де?
Хоча, яка різниця, воно ж зеро.
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22.02.2022 20:50 Відповісти
Обςεραцію проходить!
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22.02.2022 20:53 Відповісти
"Воно" не зеро. "Воно" - ЧМО.
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22.02.2022 20:58 Відповісти
А де Тягнивсраку та інші "патріоти" чи вони тільки за Порошенко ганяли коли з Москви капне...?
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22.02.2022 20:51 Відповісти
"хатинку" укріпляє, бомбосховище будує, готується до еміграції до Львова
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22.02.2022 20:59 Відповісти
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22.02.2022 21:07 Відповісти
Хваріоньші хай буде проросійський єрмак, аби не Порошенко
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22.02.2022 21:18 Відповісти
Парашенко будет ваивать капитанью на Сагайдачном у ваглаве флатилии жестяных линкоров и развидувальным спаленным сейниром.
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22.02.2022 22:09 Відповісти
Вона дура.
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22.02.2022 21:43 Відповісти
А может больная на голову.
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22.02.2022 21:44 Відповісти
Кагебешна курва.
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22.02.2022 22:39 Відповісти
коментар відмічено як спам
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22.02.2022 20:51 Відповісти
Це тобі Моторило казав?
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22.02.2022 20:53 Відповісти
Сказали А, уж извольте и Б сказать. Где вы такое слышали?
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22.02.2022 20:54 Відповісти
где то в сети в 2014-15 годах
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22.02.2022 20:55 Відповісти
Поменьше употребляйте соловьиного помета из сливных бачков, запивая это киселем.
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22.02.2022 20:58 Відповісти
Ну, хорошо, хоть не стали выдавать свое "знание" за чистую монету.

Я про вас тоже на этом форуме кой-чего слышал. Где-то писали, кто вы.
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22.02.2022 21:01 Відповісти
А я слышал что ты на бутылке сидел.правда?
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22.02.2022 20:54 Відповісти
неправда! он сидел на швабре!
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22.02.2022 21:02 Відповісти
Ага запенивали женщин и ели младенцов. Ты счастливчик один из выживших только надкушенный
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22.02.2022 20:54 Відповісти
не ври,********* ничего про 200 воевавших не говорила.сказала,что все бандиті
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22.02.2022 20:54 Відповісти
Никогда позволяй своим ушам верить тому, чего не видели твои глаза.
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22.02.2022 23:53 Відповісти
http://ipvnews.org/2nd_column/images/moskal.jpg
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22.02.2022 20:51 Відповісти
Кадыровцев встречать будут,нужно новейшее вооружение им
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22.02.2022 20:52 Відповісти
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22.02.2022 20:52 Відповісти
Сначала нужно зачистить сепаров и предателей. Они гораздо опаснее чем враг по ту сторону фронта. Вспомним хотя бы сколько росийские ДРГ расстреляли наших парней из засад по нашу сторону фронта
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22.02.2022 20:53 Відповісти
Молитва Українського Націоналіста

==============================

З Богом, Воїни! Слава Україні !
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22.02.2022 20:53 Відповісти
а ЧМО мобілізацію не оголошує - хтось із командирів Правого Сектору і має стати наступним президентом України.

Якщо переживемо цю війну.
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22.02.2022 20:54 Відповісти
Не якщо, а коли.
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22.02.2022 21:17 Відповісти
Мета України перенести війну, у разі наступу московитів, на територію московитів (бульбашів)
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22.02.2022 20:55 Відповісти
Як тільки відкрито полізуть через кордон і "отримають по мордасам" - вони ту війну самі в Московію повернуть Бо зовсім різні речі - воювать захищаючи свою сім"ю і свою землю і воювать на чужій території незрозуміло за що А "ідеологічний угар" пропаде з появою перших транспортів "грузів 200 і 300"
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23.02.2022 07:45 Відповісти
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22.02.2022 20:57 Відповісти
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22.02.2022 21:01 Відповісти
ДЕ ЗАГАЛЬНА МОБІЛІЗАЦІЯ? РОТА проти 120 батальйоно-тактичних груп це ніщо
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22.02.2022 21:01 Відповісти
Які там групи, звичайне стадо в формі.
Не забуваємо оцінку російського військового спеціаліста, набираємо в ютубі:
"Полковник Шендаков. Армия РФ - Стадо в форме."
"Полковник Шендаков о том, во что на самом деле Шойгу превратил Армию!"
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22.02.2022 21:20 Відповісти
Помагай і захищай вас Боже і Божа Матір синочки.
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22.02.2022 21:01 Відповісти
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22.02.2022 21:02 Відповісти
Вспоминаю Сашу Белого (Музычку). Хороший был воин. Царство ему небесное.
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22.02.2022 21:03 Відповісти
не то что выбранный тобой ЗЕписюн...
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22.02.2022 21:46 Відповісти
На цих хлопців надія.Вони ніколи не зрадять Україну.
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22.02.2022 21:04 Відповісти
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22.02.2022 21:06 Відповісти
вся історія доводить,навіть за відсутності головнокомандуючого знайдуться інші лідери які мобілізують українців.
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22.02.2022 21:07 Відповісти
Смерть цапам!
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22.02.2022 21:12 Відповісти
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22.02.2022 21:12 Відповісти
Взвод виросте до роти ? Та й таке.
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22.02.2022 21:12 Відповісти
Як боронити УКраїну і помирати за неї то вперед Правий Сектор і Азов !!!!!!!!!!!!!!!!!!

А як голосувати до Верховної Ради, то насєлєніє голосує за всякий зброд ....................................................................
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22.02.2022 21:25 Відповісти
А хіба партія від Правого Сектору чи Азову була?
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22.02.2022 21:38 Відповісти
👍🤝💙💛🖤❤️
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22.02.2022 22:07 Відповісти
"В разі початку повномасштабного вторгнення ми, як і завжди, будемо на вістрі боротьби."

Джерело: https://censor.net/ua/n3318153

Рашисти вже зараз обстрілюють українську територію Градами.

Андрій Цаплієнко:

"Це відбувається зараз.
По українських позиціях в районі Комишувахи з Первомайська б'ють РСЗО «Град» бойовиків.

Місцеві мешканці з тієї сторони, яких силоміць забрали до «армій ЛДНР», кажуть на умовах анонімності, що отримали «наказ завтра рухатись вперед»."

Відео:

https://twitter.com/i/status/1496196767553138693
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22.02.2022 21:47 Відповісти
Збройні Сили України @ArmedForcesUkr·

1 год

Це відбувається зараз.
По українських позиціях в районі Комишувахи з Первомайська б'ють РСЗО «Град» російських окупантів.

Автор: Андрій Цаплієнко.

https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1496193775953141765
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22.02.2022 21:49 Відповісти
Хлопці, чим зміг... Дякую що Ви є!!! Слава Україні!!!
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22.02.2022 21:49 Відповісти
Молодці хлопці,незабутьте про всіх добробатів та і афганців.Діди афганці не підведуть.
Як що чесно то тільки і надіюсь на добробатів,афганців та на правсеків.Чомусь,вибачайте,але надії на контрактників не маю.
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22.02.2022 22:09 Відповісти
Ну хоть кто-то. Армия опять язык в попу Ермаку засунула.
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22.02.2022 22:09 Відповісти
+
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22.02.2022 22:12 Відповісти
++...я и кум)
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22.02.2022 22:20 Відповісти
Наконец то кто то заговорил. Респект пацаны!
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22.02.2022 22:13 Відповісти
Як варіант, цілком норм! А то з тим ТрО все якось не так.
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22.02.2022 22:14 Відповісти
0502991239 Павлоград
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22.02.2022 22:17 Відповісти
Не служил, стреляю метко.
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22.02.2022 22:22 Відповісти
Частный сектор поддержит Правый сектор!
Слава Украине!
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22.02.2022 22:19 Відповісти
Героям слава
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22.02.2022 22:47 Відповісти
Один доллар отправлю. Две трети объявления должно занимать патриотический призыв и одну треть попрошайки о пожертвовании а не наоборот.
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22.02.2022 22:21 Відповісти
+100
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22.02.2022 22:48 Відповісти
Мукачево заждалось возвращения героев.
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22.02.2022 22:56 Відповісти
Справжні герої. Дякую.
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23.02.2022 00:44 Відповісти
Дайте жару ріпоїдам, щоб лапті порозліталися.
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23.02.2022 11:46 Відповісти
 
 