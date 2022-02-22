У зв'язку з офіційним введенням на територію України російський військ та визнанням Росією псевдоресрублік в межах Донецької та Луганської областей, з огляду на високу ймовірність початку повномасштабних бойових дій з російською армією 1-ша окрема штурмова рота ДУК "Правий Сектор" оголошує мобілізацію.

Про це йдеться на сторінці 1-й ОШР ДУК ПС у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Наш підрозділ вже 8 років обороняє українську незалежність від посягань окупантів. В разі початку повномасштабного вторгнення ми, як і завжди, будемо на вістрі боротьби.

Якщо Ви вмотивовані гнати нечисть з української землі та Вам уже є 21, запрошуємо до наших лав. Військова або медична підготовка, хороший фізичний стан будуть перевагами", - йдеться у повідомленні.

Із запитаннями щодо мобілізації звертатися за тел.:+380979323298 - друг Бондік

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Також зазначається, що якщо ви не маєте змоги безпосередньо брати участь в бойових діях, то можете зробити свій внесок в майбутню перемогу наступним чином:

-> ПБ : 4149 4390 0454 6705 (Дмитро Коцюбайло, друг Да Вінчі).

-> Міжнародні перекази (WesternUnion, MoneyGram) : Kotsiubailo Dmytro

-> Приймаємо відправлення НовоюПоштою:

м.Авдіївка, 1 відділення, 097 738 44 80 (Коцюбайло Дмитро)