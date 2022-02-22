Загроза вторгнення потребує максимального єднання, - Ахметов
Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні
Єдність влади, бізнесу та українських громадян є запорукою виживанням України.
Про це йдеться у заяві бізнесмена Ріната Ахметова, оприлюдненій в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Загроза вторгнення потребує максимального єднання. Це стосується і влади, і бізнесу та всіх без винятку громадян України. Єдність зараз – питання виживання країни. Я неодноразово говорив і знову повторюю, що наша спільна мета – сильна, мирна, незалежна, цілісна Україна в визнаних міжнародним правом кордонах. Кожен на своїй ділянці має зробити все для посилення країни", - наголосив Ахметов.
Бізнесмен також підкреслив, що за будь-яких сценаріїв підприємства групи SCM здійснюватимуть усі заплановані на 2022 рік інвестиції, включаючи інвестиції до Маріуполя.
"Але найголовніша наша цінність – це люди. Я переконаний, допомогу людям бізнес має поділити з державою. Я вже дав розпорядження моєму Благодійному фонду. У разі появи необхідності вони допомагатимуть з евакуацією, медикаментами, усім, що буде потрібно. Ми зробимо все, щоби не допустити гуманітарної катастрофи. Куди саме вони будуть направлені, вирішить мій Благодійний фонд спільно з бізнесами, місцевою та центральною владою", - наголосив бізнесмен.
Раніше повідомлялося, що Рінат Ахметов ініціює дострокову виплату підприємствами SCM 1 млрд. грн. податків.
Нагадаємо, 16 лютого під час візиту до Маріуполя Ахметов анонсував інвестиції у будівництво нового металургійного виробництва в регіоні обсягом понад 1 млрд доларів.
Будь ласка, зачекайте...
Наверняка, единение, в его (как и других олигархов) представлении, чтобы олигархи согласовано, на равных возможностях грабили наро́д и страну.
Единение может быть, в первую очередь, единением с народом, то есть резко демократизировать страну, в которой сейчас кланово-олигархическая система.
А главная база клановой олигархической системы в стране это олигархичнские выборы президента. Это когда места в бюллетенях скупают ставленники олигархии за, невиданного нигде больше в мире размера, несколько-миллионный "избирательный" залог. И избиратели "выбирают" из ставленников олигархии.
Почему бы Ахметову не внести предложение власти перейти на аналог демократической польской системы выборов президента. По ней состав бюллетеня формируют сами избиратели, поддерживая умеренным количеством (100 тыс.) подписей претендентов, которым они доверяют. В нашей ситуации необходимых подписей должно быть точно не больше, а лучше меньше. В польской ситеме денежного залога совсем нет.
А в выборах в парламент, для демократизации, необходимо снизить проходной бареер до 2%, или даже до 1%.
Без конкретных действенных предложений по демократизации, кто верит кому то из олигархов (в том числе Ахметову), тот себя не уважает.
Но ни один олигарх и политик ничего не делают для демократизации в стране. Только цинично брешут, что у нас демократия. И никто и Ахметов ничего не будут делать. Только бла... бла... бла... Противно.
Да зачем мне все это писать. Без толку. Глас вопиющего в пустыне.
как на папу, данилыча, стал с возрастом похож...