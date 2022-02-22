Загроза вторгнення потребує максимального єднання, - Ахметов

Єдність влади, бізнесу та українських громадян є запорукою виживанням України.

Про це йдеться у заяві бізнесмена Ріната Ахметова, оприлюдненій в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Загроза вторгнення потребує максимального єднання. Це стосується і влади, і бізнесу та всіх без винятку громадян України. Єдність зараз – питання виживання країни. Я неодноразово говорив і знову повторюю, що наша спільна мета – сильна, мирна, незалежна, цілісна Україна в визнаних міжнародним правом кордонах. Кожен на своїй ділянці має зробити все для посилення країни", - наголосив Ахметов.

Бізнесмен також підкреслив, що за будь-яких сценаріїв підприємства групи SCM здійснюватимуть усі заплановані на 2022 рік інвестиції, включаючи інвестиції до Маріуполя.



"Але найголовніша наша цінність – це люди. Я переконаний, допомогу людям бізнес має поділити з державою. Я вже дав розпорядження моєму Благодійному фонду. У разі появи необхідності вони допомагатимуть з евакуацією, медикаментами, усім, що буде потрібно. Ми зробимо все, щоби не допустити гуманітарної катастрофи. Куди саме вони будуть направлені, вирішить мій Благодійний фонд спільно з бізнесами, місцевою та центральною владою", - наголосив бізнесмен.

Раніше повідомлялося, що Рінат Ахметов ініціює дострокову виплату підприємствами SCM 1 млрд. грн. податків.

Нагадаємо, 16 лютого під час візиту до Маріуполя Ахметов анонсував інвестиції у будівництво нового металургійного виробництва в регіоні обсягом понад 1 млрд доларів.