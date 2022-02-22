УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4442 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Санкції проти Росії
36 402 137
Байден (2317) Росія (47164) санкції (6834) США (14451)

США запроваджують перший пакет санкцій проти Росії, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

США запроваджують перший пакет санкцій проти Росії, - Байден

Президент США Джо Байден оголосив про рішення ввести перший пакет санкції проти Росії після рішення Путіна визнати так звані "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я вважаю, він (президент РФ - ред.) ще більше спробує захопити ці території. Він намагається знайти виправдання. Я пропоную ввести санкції у відповідь, які набагато ширші, ніж ті, що ми ввели в 2014 році", - сказала Байден.

Президент США додав, що це перший пакет санкцій, і якщо Росія продовжить агресію, то ці санкції будуть посилюватися.

Хто потрапив під санкції:

  • два найбільші фінансові інститути;
  • військовий банк;
  • суверенний борг Росії;
  • причетні до визнання "ЛДНР" особи, еліти та члени їх родин (з 23 лютого).

"Зараз, коли Росія, можливо, планує наступні кроки, ми хочемо, щоб вона знала, що заплатить ще більшу ціну, якщо продовжуватиме агресію. Ми будемо готові ввести додаткові санкції", - додав глава Білого дому.

Напередодні Байден видав указ про введення санкцій проти так званих "ДНР" та "ЛНР". Американський лідер заборонив торгувати з "республіками", а також інвестувати в них. Санкції також торкнулися "посадовців" так званих "ЛДНР".

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+44
"Больше никакого шоппинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене. Это первый шаг." Глава дипломатии ЕС Боррель
показати весь коментар
22.02.2022 21:51
+37


Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert час назад

ОТКРЫТЬ В

🇪🇺🇺🇦🇷🇺Подписание договоров с ЛДНР ожидаемо привело к ответной реакции со стороны Запада: по итогам встречи в Париже Совет министров ЕС представил новый пакет санкций. Антироссийские санкции затронут 27 физических и юридических лиц. В черный список ЕС также включат более 350 парламентариев, которые проголосовали за признание ЛДНР. Многие из них имеют гражданства и ВНЖ Евросоюза. Ранее содержание нового пакета санкций объявила Великобритания. Они также коснутся проголосовавших за признание независимости республик депутатов ГД, приближенных к Путину лиц (братьев Ротенбергов и Геннадия Тимченко), а также 5 банков: «России», «Промсвязьбанка», «Генбанка», «Черноморского банка развития и реконструкции» и «Индустриального сберегательного банка». Если ситуация на Украине продолжит развиваться по силовому сценарию, британский МИД не исключает возможности запрета на экспорт высоких технологий и лишения РФ возможности размещать суверенный долг на своих рынках. Тем временем сегодня вечером Совфед единогласно дал официальное согласие Президенту на введение войск в Донбасс. Однако видео, на которых отчетливо видно российскую военную технику на территории ДНР, стали появляться в сети еще ночью - сразу же после подписания договоров с лидерами республик. Судя по всему, в ближайшие дни санкционный список будет только расширяться.
показати весь коментар
22.02.2022 21:48
+35
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

1 ч



Не хочу слухати більше від деяких колег про «це уряд Росії, а не росіяни», «у там них диктатура».
Росіяни - ті самі прості люди - винні в першу чергу.
Вони допустили перетворення російського утворення на хворобу людської цивілізації.
Хай 1% щось робив. 99% - не робили.
Контекст: я пропоную жорстко обмежити свободу пересування росіян у Європі. Візи мають майже не видаватися. Хай отой 1% й має право їздити. Всі інші - під «желєзний занавєс», щоб було як у совку все.
Європейські політики мають на один день з'їздити на фронт. Послухати «катюшу» у виконанні російської армії, під обстрілами. Відразу пропадуть усі ці «вони ж прості росіяни». Тьфу.
показати весь коментар
22.02.2022 21:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
ты плохо читаешь,специально? не лица лднр,а лица которые признали лднр,то есть депутаты госдуры,та самая свита что делает короля.Так же ЕС заморозила их активы .На счет военного банка, его счета в валюте пополняются через банки корресподенты. На счет двух крупнейших финансовых института и суверенного долга росии,санкции продуманы детально и дополняют друг друга.
Можешь блейфовать, это ничего не изменит.
показати весь коментар
22.02.2022 23:57 Відповісти
Я вот тут скопипостила комент,,думаю очень доходчиво объяснено.
Сайт ВЭБ.РФ (Внешэкономбанк) перестал загружаться после объявления санкций США, при попытке зайти на страницу сайт выдает ошибку.
В соответствии с решением Белого дома, в связи с ситуацией в Донбассе США вводят санкции против ВЭБ.РФ и главного банка российской оборонки - ПСБ.(Промсвязбанк).
Вместе с ними под санкции, по данным агентства попадает и банк «Россия» .
Ко всему я бы не доверяла словам медведева про то что у депутатов кацапии нет счетов и недвижимости в ЕС. Даже рос СМИ неоднократно доказывали что это ложь.Однако ты снова не прочитал внимательно,санкции будут касаться не только политиков но и членов их семей,надеюсь тебе не надо рассказывать чьи дети ,семьи у кацапских решал живут в США и ЕС.?
Ну и последнее,что же кацапы так бояться отпустить Украину в НАТО и ЕС, если ЕС ,и США не может принести вреда росии?
показати весь коментар
23.02.2022 23:00 Відповісти
Не стоили ждать каких-то адских санкций по такому формальному (ничего не значащему в реальности) поводу как признание ЛДНР. Иначе в случае серьёзных проступков уже нечем будет наказывать.
показати весь коментар
22.02.2022 22:16 Відповісти
Несмотря на все, радует что Запад вводит санкции, а не рашка, которой нечем крыть. Которая "встает с колен" только в телевизоре. Так будет если и не всегда, то очень и очень долго.
показати весь коментар
22.02.2022 22:18 Відповісти
А какие санкции мы ввели?
показати весь коментар
22.02.2022 22:18 Відповісти
никакие. у нас до сих пор безальтернативно мыролюбный план бэээ ( винницкого типа)
показати весь коментар
22.02.2022 22:27 Відповісти
А почему не полный мировой пакет,Ведь признание ****** окупированіх територий своими уже является очереднім вторжением в Украину.Пакет санкций,если он вообще такой имеется,должен по словам ГАРАНТОВ предовратить войну а не сидеть в ожидании когда погибнет первій десяток тісяч украинцев при вторжении и только тогда будут да и то возможно пітаться ввести санкции против мокшан и запретив поставки китайских телефонов из стран ЕС.
показати весь коментар
22.02.2022 22:21 Відповісти
Рубль резко укрепился при новостях о никчемных санкциях США.
показати весь коментар
22.02.2022 22:23 Відповісти
Сайт ВЭБ.РФ (Внешэкономбанк) перестал загружаться после объявления санкций США, при попытке зайти на страницу сайт выдает ошибку.
В соответствии с решением Белого дома, в связи с ситуацией в Донбассе США вводят санкции против ВЭБ.РФ и главного банка российской оборонки - ПСБ.(Промсвязбанк).
Вместе с ними под санкции, по данным агентства попадает и банк «Россия» .
показати весь коментар
22.02.2022 22:30 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2022 22:23 Відповісти
Муж мариговори тот еще тролляка
показати весь коментар
22.02.2022 22:34 Відповісти
ну што мордва? как поваивале? А ведь это , как говорил мистер Армстронг , что это маленький шаг, но большой рывок в денатурализации вашего генетически модифицированого поголовия.
показати весь коментар
22.02.2022 22:24 Відповісти
оочень слабо, но хотя бы лучше чем запрет продажи айфонов в луганду...все равно нам надо надеяться только на себя и с себя начинать!
1. Где запрет на дипломатические отношения с рф?
2. где запрет на любую торговлю и бизнес рф в Украине? Где запрет всех автовазов, 1Сов, покупки нефти/газа/электрики/угля? Где запрет на покупку стиральных порошков, зубных паст, гречки из рф, всего остально говна оттуда?
3. где полный запрет на вьезд гражданам рф?
4. где заморозка выплат пенсий луганде и поставки туда бесплатной воды/электрики/газа от нас?
5. где иски в международные суды за крымский мост?
показати весь коментар
22.02.2022 22:26 Відповісти
А причем тут Америка до перечисленых вами санкций?
Это к зелоху ваш вопрос.
показати весь коментар
22.02.2022 22:38 Відповісти
+100
показати весь коментар
22.02.2022 23:02 Відповісти
дякуємо!
Америка - справжній друг!
показати весь коментар
22.02.2022 22:26 Відповісти
А если ,,лднр" введут санкции против омерики, шо тогда? Ситуация накаляется.
показати весь коментар
22.02.2022 22:27 Відповісти
Цапи кричать, що санкції нелегітимні. https://rg.ru/2022/02/22/zaharova-raskritikovala-antirossijskie-sankcii-zapada.html
показати весь коментар
22.02.2022 22:27 Відповісти
какой каламбурр. нелегитимные монголоидные североазиатские свинособаки из псевдогосударственного образования на вперда поскуливают о легитимности.
показати весь коментар
22.02.2022 22:30 Відповісти
да, как-то жиденько, где закрытие виз для москалей, где отключение свифта, где конфискация активов и недвижимости?
показати весь коментар
22.02.2022 22:28 Відповісти
якби ти слухав в прямому ефірі його виступ - то зрозумів би, що це тільки ті санкції, які вже підготовлені для введення, і вводяться. І ще є пакет, який готується, і коли буде готовий - також буде запроваджений
показати весь коментар
22.02.2022 22:32 Відповісти
когда Куйло в Киев постучит?
показати весь коментар
22.02.2022 22:38 Відповісти
Для "демократів", себто комунодрочерів - це й так було тяжким рішенням.
показати весь коментар
22.02.2022 22:53 Відповісти
КОЛЛЕКТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВСЕХ РОИCCЯН!!!
показати весь коментар
22.02.2022 22:29 Відповісти
Самое время призать граждан США покинуть рашку? А может запретить полеты американских авиакомпоний в рашку? Нет, что вы, на рассее граждане США в полной безопасности.
показати весь коментар
22.02.2022 22:39 Відповісти
Фигня все это, у России в прошлом году был огромный профицит бюджета, в этом цены на энергоносители тоже не стрямятся вниз, у них просто нет потребности брать в долг.
показати весь коментар
22.02.2022 22:39 Відповісти
у них уже долг 450 млр в их облигациях
показати весь коментар
22.02.2022 22:40 Відповісти
Вот его то они всем и простят
показати весь коментар
22.02.2022 22:46 Відповісти

показати весь коментар
22.02.2022 22:44 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2022 22:56 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2022 22:56 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2022 22:57 Відповісти
ну, после такого "пакета" кацапы точно сдадутся!
показати весь коментар
23.02.2022 08:25 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 