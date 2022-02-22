США запроваджують перший пакет санкцій проти Росії, - Байден
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Президент США Джо Байден оголосив про рішення ввести перший пакет санкції проти Росії після рішення Путіна визнати так звані "ДНР" та "ЛНР".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Я вважаю, він (президент РФ - ред.) ще більше спробує захопити ці території. Він намагається знайти виправдання. Я пропоную ввести санкції у відповідь, які набагато ширші, ніж ті, що ми ввели в 2014 році", - сказала Байден.
Президент США додав, що це перший пакет санкцій, і якщо Росія продовжить агресію, то ці санкції будуть посилюватися.
Хто потрапив під санкції:
- два найбільші фінансові інститути;
- військовий банк;
- суверенний борг Росії;
- причетні до визнання "ЛДНР" особи, еліти та члени їх родин (з 23 лютого).
"Зараз, коли Росія, можливо, планує наступні кроки, ми хочемо, щоб вона знала, що заплатить ще більшу ціну, якщо продовжуватиме агресію. Ми будемо готові ввести додаткові санкції", - додав глава Білого дому.
Напередодні Байден видав указ про введення санкцій проти так званих "ДНР" та "ЛНР". Американський лідер заборонив торгувати з "республіками", а також інвестувати в них. Санкції також торкнулися "посадовців" так званих "ЛДНР".
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Можешь блейфовать, это ничего не изменит.
Сайт ВЭБ.РФ (Внешэкономбанк) перестал загружаться после объявления санкций США, при попытке зайти на страницу сайт выдает ошибку.
В соответствии с решением Белого дома, в связи с ситуацией в Донбассе США вводят санкции против ВЭБ.РФ и главного банка российской оборонки - ПСБ.(Промсвязбанк).
Вместе с ними под санкции, по данным агентства попадает и банк «Россия» .
Ко всему я бы не доверяла словам медведева про то что у депутатов кацапии нет счетов и недвижимости в ЕС. Даже рос СМИ неоднократно доказывали что это ложь.Однако ты снова не прочитал внимательно,санкции будут касаться не только политиков но и членов их семей,надеюсь тебе не надо рассказывать чьи дети ,семьи у кацапских решал живут в США и ЕС.?
Ну и последнее,что же кацапы так бояться отпустить Украину в НАТО и ЕС, если ЕС ,и США не может принести вреда росии?
В соответствии с решением Белого дома, в связи с ситуацией в Донбассе США вводят санкции против ВЭБ.РФ и главного банка российской оборонки - ПСБ.(Промсвязбанк).
Вместе с ними под санкции, по данным агентства попадает и банк «Россия» .
1. Где запрет на дипломатические отношения с рф?
2. где запрет на любую торговлю и бизнес рф в Украине? Где запрет всех автовазов, 1Сов, покупки нефти/газа/электрики/угля? Где запрет на покупку стиральных порошков, зубных паст, гречки из рф, всего остально говна оттуда?
3. где полный запрет на вьезд гражданам рф?
4. где заморозка выплат пенсий луганде и поставки туда бесплатной воды/электрики/газа от нас?
5. где иски в международные суды за крымский мост?
Это к зелоху ваш вопрос.
Америка - справжній друг!