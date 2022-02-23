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Новини Політика України
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ВР (11728) надзвичайний стан (146) Василевська-Смаглюк (62)

"Слуга народу" голосуватиме за введення надзвичайного стану, - нардеп Василевська-Смаглюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фракція "Слуга народу" голосуватиме за введення надзвичайного стану у разі внесення такого питання до сесійної зали.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіла журналістам в кулуарах Верховної Ради народний депутат "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

Політик вважає, що питання надзвичайного стану є дуже актуальним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Надзвичайний стан запроваджується на всій території України, окрім Донеччини та Луганщини, - Данілов

Василевська-Смаглюк також нагадала, що він вводиться на термін з 30 до 60 діб і може бути пролонгований Верховною Радою.
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Суки своих детей и бабло повывозили, теперь можно и рабов в стойло ставить
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23.02.2022 12:26 Відповісти
При надзвичайному стані можна вилучати майно.
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23.02.2022 12:28 Відповісти
аэропорты закройте пока голосовальщики выехать не успели
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23.02.2022 12:28 Відповісти
Ну ви бачили таку ЗЕбільну сволоту... Замість того, щоб запровадити воєнний стан в Донецькій і Луганській області, ця зсучена сволота вирішила убезпечити свої дупи від народного гніву та знищити залишки конституційних прав і свобод українців. Ці тварини цього лишень і домагались. І ці ігри в войнушку були на це розраховані.
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23.02.2022 12:38 Відповісти
Засмерділо диктатурою.

Бояться народного опору проти капітуляції
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23.02.2022 12:58 Відповісти
 
 