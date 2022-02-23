УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12772 відвідувача онлайн
Новини Київські новини
3 946 2
Київ (13828) Кличко (2811) комендантська година (178) надзвичайна ситуація (28)

Комендантську годину на територіях областей та міст не запроваджуватимуть, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Комендантську годину на територіях областей та міст не запроваджуватимуть, - Кличко

Комендантську годину на територіях областей та міст не запроваджуватимуть до ухвалення окремого рішення.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Комендантську годину на територіях областей та міст не запроваджуватимуть до ухвалення окремого рішення", - зазначив він.

За словами Кличка, найближчим часом буде організовано та проведено навчальні збори резервістів в батальонах та бригадах тероборони.

"Усі необхідні рішення та заходи щодо впровадження надзвичайного стану в столиці ухвалить оперативний штаб міста Києва, який збереться сьогодні після відповідного рішення ВР", - розповів мер Києва.

Кличко також закликав довіряти інформації тільки з офіційних джерел.

Дивіться: Росія фактично оголосила Україні війну, Путін перекреслив всі дипломатичні зусилля, - Кличко. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще один сраний утирок зі зворушливою турботою про українців...
показати весь коментар
23.02.2022 15:03 Відповісти
Идиоты одни решением урони курс на 1.5 гривны ... ох, зэбилы .. а еще на Запад что-то говорили
показати весь коментар
23.02.2022 15:07 Відповісти
 
 