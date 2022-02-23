Комендантську годину на територіях областей та міст не запроваджуватимуть, - Кличко

Комендантську годину на територіях областей та міст не запроваджуватимуть до ухвалення окремого рішення.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Комендантську годину на територіях областей та міст не запроваджуватимуть до ухвалення окремого рішення", - зазначив він.

За словами Кличка, найближчим часом буде організовано та проведено навчальні збори резервістів в батальонах та бригадах тероборони.

"Усі необхідні рішення та заходи щодо впровадження надзвичайного стану в столиці ухвалить оперативний штаб міста Києва, який збереться сьогодні після відповідного рішення ВР", - розповів мер Києва.

Кличко також закликав довіряти інформації тільки з офіційних джерел.

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