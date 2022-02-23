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Євросоюз остаточно запровадив санкції за визнання Росією "ДНР" та "ЛНР"

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Євросоюз остаточно запровадив санкції за визнання Росією

Рада Євросоюзу остаточно затвердила пакет санкцій за визнання Росією незалежності сепаратистських утворень на Донбасі. Уряди усіх 27 країн об'єднання у середу, 23 лютого, дали свою згоду на обмежувальні заходи

Про це повідомили в пресслужбі Ради ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Текст юридичного рішення про санкції поки не опублікували в Офіційному журналі ЄС, але це відбудеться протягом годин того самого дня.

Ухвалений пакет, зокрема включає, персональні санкції. До списку потрапили всі депутати Держдуми, які проголосували за звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛДНР", - загалом 351 людина. Крім них, там опинилися ще 27 фізичних і юридичних осіб. Це члени уряду РФ, причетні до незаконних рішень, олігархи, які підтримують операції в ОРДЛО, вищі офіцери, "які грають роль у вторгненні та дестабілізації". Їхні імена стануть відомими після публікації офіційного списку. За даними ЗМІ, серед них є міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Таким чином, список тих, проти кого зараз запроваджують санкції, виявився довшим, ніж весь дотеперішній перелік осіб, які перебувають під обмеженнями за порушення територіальної цілісності України. Це перелік постійно розширювався з 2014 року. Досі в ньому були 193 фізичні та 48 юридичних осіб.

Всі активи підсанкційних осіб на території Євросоюзу заморожуються. Крім того, резидентам ЄС заборонено надавати їм кошти чи інші ресурси. А коли йдеться про фізичних осіб, то їм також заборонено в'їжджати на територію Євросоюзу.

У санкційному списку опинилися також банки, які фінансують військову діяльність Росії на Донбасі. За даними ЗМІ, це зокрема державна корпорація розвитку "ВЕБ" (раніше "Внешэкономбанк").

Також у ЄС посилили секторальні фінансові санкції. Ідеться про обмеження доступу російської держави та уряду до капіталу в ЄС, а також до фінансових ринків і послуг Євросоюзу.

Окремі санкції, подібні до кримських, стосуються сепаратистських утворень на Донбасі, так званих "ДНР" та "ЛНР". Зокрема, ЄС заборонив імпорт товарів звідти, обмежив інвестиції в ці райони Донецької та Луганської областей. Туди також не можна буде постачати й деякі категорії товарів з Євросоюзу.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+23
Нравится, не нравится - московия развалится.
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23.02.2022 19:00
+10
Великобританія може запровадити санкції проти Абрамовича

Російський олігарх Роман Абрамович ризикує опинитися під британькими санкціями, якщо Росія піде на подальшу ескалацію конфлікту, повідомляє Bloomberg.

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23.02.2022 18:59
+10
ЄВРОСОЮЗУ-РЕСПЕКТ...
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23.02.2022 19:00
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Великобританія може запровадити санкції проти Абрамовича

Російський олігарх Роман Абрамович ризикує опинитися під британькими санкціями, якщо Росія піде на подальшу ескалацію конфлікту, повідомляє Bloomberg.

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23.02.2022 18:59 Відповісти
Нравится, не нравится - московия развалится.
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23.02.2022 19:00 Відповісти
ЄВРОСОЮЗУ-РЕСПЕКТ...
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23.02.2022 19:00 Відповісти
Для начала пойдет , главное , чтобьі наготове бьіли "адские" санкции за полномасштабное вторжение . 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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23.02.2022 19:01 Відповісти
Неплохо было бы отменить контракт на прокат "скотов" на пропагангонских московитских помойках. Тоже было бы неплохое начало для одного величайшего лидера Европы.
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23.02.2022 19:04 Відповісти
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23.02.2022 19:04 Відповісти
Це все добре, але якого х.я в нашій державі існує і працює АТ "Сбербанк" ???
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23.02.2022 19:04 Відповісти
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23.02.2022 19:05 Відповісти
А проти самого ***** шо ні?
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23.02.2022 19:06 Відповісти
Оно и так почти два года из бункера почти не выползает, всего боится. Какие еще надо санкции?
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23.02.2022 19:13 Відповісти
Проти діточок/внучат !
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23.02.2022 19:23 Відповісти
Пока ещё как снежный ком с вершины горы, а последует ли лавина? Не повторится ли 2014 год когда вроде начали "чмырить" Пуйла, но потом как клопу дали возможность снова "напитаться кровью"?
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23.02.2022 19:33 Відповісти
Настане Золота година , коли росію розберуть на Запчастини , а на згадку оставить московію як Зоопарк.
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23.02.2022 19:39 Відповісти
С учётом того, как быстро, в этот раз, реагирует Запад - навевает на мысль, что угроза куда серьёзнее, чем мы считаем. Главное устоять первые сутки - дальше они сдуются, и можно контратаковать. Изначально явно будут утюжить всем что у них есть, и по всему до чего дотянутся.

Знаю точно одно, если вдруг они таки прорвутся - я заберу с собой тех, кто из моих знакомых кукарекал про адиннарот и про гражданскую вайну. Заберу вместе с их семьями, а потом уже примкну к сопротивлению...
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23.02.2022 20:17 Відповісти
Досить ейфорії - порівняйте статки козлоолігархів до і після кримських санкцій. Форбс вам в руки
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23.02.2022 20:51 Відповісти
І які нах банківські рахунки - все вже давним- давно в крипті на далеких родичах і знайомих
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23.02.2022 20:56 Відповісти
 
 