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Військова допомога від Польщі: до України прибули шоломи та гранатомети
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
23 лютого Україна отримала від Польщі військову допомогу. Прибули каски та гранатомети для військовослужбовців ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку міністра оборони Олексія Резнікова.
"Шоломи та гранатомети прибули сьогодні в Україну з Польщі! Оборонна допомога для Збройних сил України! Дякуємо нашим друзям, партнерам та добрим сусідам за допомогу та підтримку!", - написав він.
Особливу особисту подяку Резніков висловив міністру національної оборони Польщі Маріушу Блащаку.
"Слідкуйте за новинами, бо далі буде", - додав очільник Міноборони.
Топ коментарі
+35 Andy Jumeirach
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+24 Анатолий Воробей 64c537e3
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+15 Виктор Дийнега
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Справу сфальшувати можна проти будь-кого.
Таким чином РФ готує нові провокації проти України, у Facebook пише волонтер, координатор громадянської ініціативи "Стоп-Терор" та голова громадської організації "Безпека та взаємодія в Україні" Семен Кабаєв, посилаючись на дані розвідки.
Можливо, агресор готується до вторгнення "під чужим прапором"
"За даними розвідки, особовий склад Збройних сил РФ, який зосереджений на півдні Білорусі, отримує шеврони Збройних сил Білорусі. Для того, щоб здійснити вторгнення під чужим прапором і цим перекласти відповідальність за вторгнення на Білорусь", - підкреслив волонтер.
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