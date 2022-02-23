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Військова допомога від Польщі: до України прибули шоломи та гранатомети

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військова допомога від Польщі: до України прибули шоломи та гранатомети

23 лютого Україна отримала від Польщі військову допомогу. Прибули каски та гранатомети для військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку міністра оборони Олексія Резнікова.

"Шоломи та гранатомети прибули сьогодні в Україну з Польщі! Оборонна допомога для Збройних сил України! Дякуємо нашим друзям, партнерам та добрим сусідам за допомогу та підтримку!", - написав він.

Особливу особисту подяку Резніков висловив міністру національної оборони Польщі Маріушу Блащаку.

"Слідкуйте за новинами, бо далі буде", - додав очільник Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак доставив допомогу від Латвії: боєприпаси та ПЗРК Stinger, - Резніков. ФОТО
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Топ коментарі
+35
Dziękuję bardzo Polsko!
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23.02.2022 23:48
+24
Вдячні всім сусіди.
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23.02.2022 23:48
+15
Жечь фашистов - без капли сожаления. Украинцы с фашистами никогда не будут братьями.
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23.02.2022 23:49
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Вдячні всім сусіди.
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23.02.2022 23:48 Відповісти
Dziękuję bardzo Polsko!
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23.02.2022 23:48 Відповісти
дареному коню в пику не заглядають
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23.02.2022 23:51 Відповісти
Наше виробництво заблокувала російська агентура у прокурватурі. Після справи Марченка, чиновники просто зляку перестали підписувати будь-які папери, щоб і їх за щось не причинили.
Справу сфальшувати можна проти будь-кого.
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23.02.2022 23:51 Відповісти
ні не прокуратура. Хламідія разом з сабаковим меншим наняли того відомого білоруса із азова, той написав маляву до ДБР, що після дощу тканина намокає і не тримає кулі. На повному серйозі мочили жилети та стріляли, результати не відомі. Але хламідія випросив білорусу громадянство і за гроші на виробництво бронежилетів продав палатки ГОСТу 1956 року. Аж на 75 лямів. Чи були там палатки чи ні, вже ніхто не скаже. таран десь в Словенії послює, а Хламідія і далі шкодить Україні.
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24.02.2022 00:21 Відповісти
Гранотомети - заїхала колона, гранатомети - заїхала колона. Хмм....
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23.02.2022 23:49 Відповісти
Жечь фашистов - без капли сожаления. Украинцы с фашистами никогда не будут братьями.
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23.02.2022 23:49 Відповісти
Слава Польщі !
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23.02.2022 23:52 Відповісти
В тяжкі часи видно хто союзник, дякуемо!
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23.02.2022 23:57 Відповісти
роздайте селянам - ті знають, шо з тим робити, а в декотрих і прадіди живі...
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23.02.2022 23:57 Відповісти
Це все добре, але час формувати інтербригади. Польска бригада добровольців нам би не завадила.
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23.02.2022 23:57 Відповісти
І користь і символ.
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23.02.2022 23:58 Відповісти
Джєнькуєм бардзо.
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23.02.2022 23:57 Відповісти
Російським військовим, які перебувають на території Білорусі, роздали шеврони білоруських Збройних сил.

Таким чином РФ готує нові провокації проти України, у Facebook пише волонтер, координатор громадянської ініціативи "Стоп-Терор" та голова громадської організації "Безпека та взаємодія в Україні" Семен Кабаєв, посилаючись на дані розвідки.

Можливо, агресор готується до вторгнення "під чужим прапором"

"За даними розвідки, особовий склад Збройних сил РФ, який зосереджений на півдні Білорусі, отримує шеврони Збройних сил Білорусі. Для того, щоб здійснити вторгнення під чужим прапором і цим перекласти відповідальність за вторгнення на Білорусь", - підкреслив волонтер.
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24.02.2022 00:01 Відповісти
Государства под названием Беларусь уже не существует. Если оттуда придут зеленые человечки то их шевроны уже не будут иметь значения, а саму эту територию после войны разделят победители.
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24.02.2022 00:15 Відповісти
bamr@bamr69

3 ч



С 1 марта граница Украины с Беларусью будет закрыта, железнодорожное сообщение Республики Беларусь с Украиной будет прекращено
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24.02.2022 00:17 Відповісти
А ЗСУ не один хєр під яким прапором валити козлів, що всунули своє рило на територію України,- їм какаяразніца 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😝😝🤪😜
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24.02.2022 00:33 Відповісти
Русофобія має бути не на словах а на ділі по всьому світі путлер=гітлер
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24.02.2022 00:03 Відповісти
А я бачив на флайтрадарі-24 лутів наш ІЛ-76 з Жешува сьогодні ввечері. Ще й подумав що не просто так летить.
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24.02.2022 00:08 Відповісти
Єнотик також допомагатиме. А куди ж без нього?
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24.02.2022 01:25 Відповісти
 
 