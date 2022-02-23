Військова допомога від Польщі: до України прибули шоломи та гранатомети

23 лютого Україна отримала від Польщі військову допомогу. Прибули каски та гранатомети для військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку міністра оборони Олексія Резнікова.

"Шоломи та гранатомети прибули сьогодні в Україну з Польщі! Оборонна допомога для Збройних сил України! Дякуємо нашим друзям, партнерам та добрим сусідам за допомогу та підтримку!", - написав він.

Особливу особисту подяку Резніков висловив міністру національної оборони Польщі Маріушу Блащаку.

"Слідкуйте за новинами, бо далі буде", - додав очільник Міноборони.

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