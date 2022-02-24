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Зеленський дзвонив Путіну. Той не відповів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський дзвонив Путіну. Той не відповів

Президент України Володимир Зеленський ініціював телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, але не отримав відповіді.

Про це голова держави розповів у відеозверненні до громадян України та РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він заявив, що керівництво Росії схвалило рух військ на територію України, що може стати початком великої війни на європейському континенті.

"Ваше керівництво схвалило їх (військ. – Ред.) крок уперед. На територію іншої країни. І цей крок може стати початком великої війни на європейському континенті", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що ініціював телефонну розмову із президентом Росії.

"Результат – тиша", - сказав президент України.

Дивіться: Звернення президента Зеленського до українців та росіян. ВIДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+20
Нарид, вы опупели или чо?... Зеленский, каким бы он ни был, сейчас лицо страны каким его видит мир. И видит, напоминаю, с очень положительной стороны. Если ***** действительно готово напасть в течение 24h, то попытка диалога, инициированная Украиной, это ещё один формальный довод в копилку того, что Украина это жертва, а Лаптестан это страна-террорист.
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24.02.2022 02:20
+18
Зеленский ведет себя достойно,хоть и больше двух лет не занимался страной,не занимался ее обороной.Можно хейтить его,ненавидить за прошлое,но сейчас он ведет себя достойно.Другого президента у нас сейчас нет
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24.02.2022 02:21
+13
Скольпо можно позорить Украину, куда оно звонило, кому оно звонило. Уберите этого дегенерата.
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24.02.2022 02:36
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***** конечно ещё то *****, но если бы мне этот утырок звонил - я бы тоже трубку не брал. Смысла нет. От слова "совсем"
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24.02.2022 02:14 Відповісти
Нарид, вы опупели или чо?... Зеленский, каким бы он ни был, сейчас лицо страны каким его видит мир. И видит, напоминаю, с очень положительной стороны. Если ***** действительно готово напасть в течение 24h, то попытка диалога, инициированная Украиной, это ещё один формальный довод в копилку того, что Украина это жертва, а Лаптестан это страна-террорист.
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24.02.2022 02:20 Відповісти
Головний мозок країни сподіваюсь тобі нові дороги і ковідна тисяча допоможуть у разі кацапського повномасштабного наступу.
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24.02.2022 02:38 Відповісти
Все буде добре. Наступ армія відіб'є. Бог допоможе і Москву звільнить.
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24.02.2022 02:43 Відповісти
Ти мені нагадуєш єврея зі старого анекдоту Коли йому під час повені пропонували поміч він відповідав - "Мені Бог допоможе!" А коли втопився і душа Богу "пред"яву" висунула - чому не врятував то почув: "Як це - не рятував?! Я ж тобі дурню старий і солдат на БТР присилав і сусідів на плоту і рибалок на човні!"
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24.02.2022 03:57 Відповісти
Согласна с вами.
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24.02.2022 02:24 Відповісти
Договорться где то посредине
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24.02.2022 02:27 Відповісти
в Києві? зашибісь поділили би.
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24.02.2022 02:33 Відповісти
не лицо, а совсем иная часть тела.

не нужно жить в иллюзиях
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24.02.2022 03:19 Відповісти
Іванов такий Іванов..
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24.02.2022 02:33 Відповісти
***** уже в бункере как крыса, баиньки делает
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24.02.2022 02:15 Відповісти
У Зеленского под боком целый Ермак. Зачем Путину звонить?
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24.02.2022 02:15 Відповісти
подонок малокацапський зара в Україні ґетманюе ...
сором, вуха запалали.
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24.02.2022 02:16 Відповісти
Ну і нах...
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24.02.2022 02:18 Відповісти
Скоріше за все він подумав, що дзвонили телефонні Шахраї.
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24.02.2022 02:19 Відповісти
ну і щоб він йому сказав: згоден на умови? ...Добраніч,Україно! Набираємось сил
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24.02.2022 02:20 Відповісти
Така сама ситуація була при анексії Криму, бункерний пару днів не виходив на зв'язок.
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24.02.2022 02:20 Відповісти
Зеленский ведет себя достойно,хоть и больше двух лет не занимался страной,не занимался ее обороной.Можно хейтить его,ненавидить за прошлое,но сейчас он ведет себя достойно.Другого президента у нас сейчас нет
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24.02.2022 02:21 Відповісти
Хорошая мина при плохой игре?
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24.02.2022 02:30 Відповісти
А зе-ботов только рейтинг Зе-наркомана на уме.
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24.02.2022 03:00 Відповісти
В слові "достойно" перша буква зайва.
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24.02.2022 03:42 Відповісти
Отстойно
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24.02.2022 04:38 Відповісти
Зараз він змушений грати роль патріота зі страху бути пошматованим озлобленим народом.
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24.02.2022 03:46 Відповісти
Зеля не рівня *****. ***** говоритиме тільки з байденом
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24.02.2022 02:26 Відповісти
і Гітлер не відповів перед вторгненням
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24.02.2022 02:29 Відповісти
НЕ треба! Шуленбург в ніч з 21 на 22 червня до останнього сидів у Кремлі в очікуванні прийому Молотова однак його проігнорували - тоді в Кремлі теж "бикували"!
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24.02.2022 04:00 Відповісти
ну ок, Зеля тут может и правильно сделал. Теперь последний сомневающийся политик в Европе должен понять, что ***** ******** и ему нужны санкции по максимуму
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24.02.2022 02:30 Відповісти
гарно так зелен-ий перестав "стрєлять"....
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24.02.2022 02:33 Відповісти
хутін дотримується режиму тиші
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24.02.2022 02:33 Відповісти
Это какой-то фетиш, его в детстве ******* именно украинцы)) Нужно дать за щеку ядерному кремлегному.
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24.02.2022 02:34 Відповісти
Скольпо можно позорить Украину, куда оно звонило, кому оно звонило. Уберите этого дегенерата.
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24.02.2022 02:36 Відповісти
Може смс послати?
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24.02.2022 02:39 Відповісти
На пейджер😀
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24.02.2022 04:11 Відповісти
Листа надіслати, примотавши скотчем до томагавку 👍
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24.02.2022 05:06 Відповісти
думав головноотбулавлений на позиціях, з бійцями..
а воно як завжди - к ***** в глаз загланути і не відірвешь, паршівця...
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24.02.2022 02:39 Відповісти
розумію - в лиху годину треба еднатися.
еднатися навколо того хто не збираеться захищати країну? - не розумію.
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24.02.2022 02:45 Відповісти
И к чему это? Не все потеряно, и явно не время такое писать.
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24.02.2022 04:42 Відповісти
з пісні "не зобіжайте бубу?"
я вже всі 38 зелених куплетов прослухав - не вставило...
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24.02.2022 04:53 Відповісти
Москальский провокатор
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24.02.2022 05:24 Відповісти
а ви дева кацапськая марія...
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24.02.2022 05:32 Відповісти
посмокчить зелене - попустить.
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24.02.2022 05:33 Відповісти
Типичный рот москаля - помойка!!!!
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24.02.2022 05:38 Відповісти
або супротив - або зелені і кацапня на вихлопі.
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24.02.2022 05:01 Відповісти
Зеленский абсолютно не на своём месте. Господи, спаси Украину и наших войнов
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24.02.2022 02:55 Відповісти
Он влез не на свое место поэтому происходит то.что Путин отберет у нас часть территории.

С этим и войдёт в историю.
Порох отвоевал 2/3 территории .а Зе сдает
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24.02.2022 04:46 Відповісти
порох воював, клован дзвонить ***** - на його навіть не кладуть - ложать.
різницю бачють всі....
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24.02.2022 05:08 Відповісти
закрий свое криворогате заглядування в *****... - засватаний...
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24.02.2022 03:04 Відповісти
судя по коментам зеля работает на рейтинг, а не на страну
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24.02.2022 03:24 Відповісти
шестой-угомонись уже!
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24.02.2022 03:50 Відповісти
Нікчема.
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24.02.2022 03:52 Відповісти
...)? Для чого звонив? Згідний відати Крим і роззброїти Україну , відказатися від НАТО?
Путін сказав коли звонити ,що Володя рішився?
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24.02.2022 03:52 Відповісти
Путін дав час ...построіти дороги чи озброїтися ,..зараз буде провірка..Зможуть вистояти .. відстане.., ні .. ......
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24.02.2022 03:59 Відповісти
путин походу спал!
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24.02.2022 03:58 Відповісти
клоун *******
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24.02.2022 04:46 Відповісти
Кому он звонит господи обороной занимайся президент и дип отношение разорви неуч
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24.02.2022 04:52 Відповісти
Киев бабахкает
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24.02.2022 05:15 Відповісти
дыбил кому воно звонить, сдал Украину членограй
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24.02.2022 06:16 Відповісти
Він хотів подзвонити, що Україна капітулює і Армія складе зброю, і жодного НАТО, і Крим - ваш (тільки не бийте!) Так було заплановано ще раніше, але його і тут наї.али. Продажна бездарна обдолбана аморальна шобла...
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24.02.2022 08:25 Відповісти
 
 