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Зеленський дзвонив Путіну. Той не відповів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський ініціював телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, але не отримав відповіді.
Про це голова держави розповів у відеозверненні до громадян України та РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він заявив, що керівництво Росії схвалило рух військ на територію України, що може стати початком великої війни на європейському континенті.
"Ваше керівництво схвалило їх (військ. – Ред.) крок уперед. На територію іншої країни. І цей крок може стати початком великої війни на європейському континенті", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що ініціював телефонну розмову із президентом Росії.
"Результат – тиша", - сказав президент України.
Топ коментарі
+20 Bogdan Resvii
показати весь коментар24.02.2022 02:20
+18 Сергей Бромук
показати весь коментар24.02.2022 02:21
+13 Правда Правдива 6dec8fee
показати весь коментар24.02.2022 02:36
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Будь ласка, зачекайте...
не нужно жить в иллюзиях
сором, вуха запалали.
а воно як завжди - к ***** в глаз загланути і не відірвешь, паршівця...
еднатися навколо того хто не збираеться захищати країну? - не розумію.
я вже всі 38 зелених куплетов прослухав - не вставило...
С этим и войдёт в историю.
Порох отвоевал 2/3 территории .а Зе сдает
різницю бачють всі....
Путін сказав коли звонити ,що Володя рішився?