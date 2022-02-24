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Потужні вибухи пролунали у низці українських міст
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В районі низки українських міст пролунали потужні вибухи. Зокрема, вибухи було чути в Києві, Харкові та районі аеропорту "Бориспіль".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Повідомляється мінімум про чотири вибухи в Краматорську, потужний вибух в Одесі, Харкові, Бердянську, початок потужних обстрілів на Донбасі з боку терористів.
У столиці теж лунають вибухи, їх чули мешканці Позняків та Троєщини. Тим часом повідомляється про вибухи та стрілянину в районі аеропорту "Бориспіль".
Топ коментарі
+31 wittmann1980
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+26 Maxim Ak-Murza
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+14 BanderaVbyv Moscoviyu
показати весь коментар24.02.2022 05:49
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