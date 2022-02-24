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Потужні вибухи пролунали у низці українських міст

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Потужні вибухи пролунали у низці українських міст

В районі низки українських міст пролунали потужні вибухи. Зокрема, вибухи було чути в Києві, Харкові та районі аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повідомляється мінімум про чотири вибухи в Краматорську, потужний вибух в Одесі, Харкові, Бердянську, початок потужних обстрілів на Донбасі з боку терористів.

У столиці теж лунають вибухи, їх чули мешканці Позняків та Троєщини. Тим часом повідомляється про вибухи та стрілянину в районі аеропорту "Бориспіль".

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+31
Будут сеять панику в том числе. Информационно надо фильтровать и по возможности проверять. Паника нанесет больший вред.
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24.02.2022 05:41
+26
Шоб вы сдохли в муках, русня вонючая! ВСЕ!
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24.02.2022 05:47
+14
Пані і панове треба молитись щоб з утра ми не почули голос ГУНДОСА по ТБ і які він вклоняється Пукіну і визнає Крим і Донбас незалежними від України
Не дай Боже цьому скоїтись, бо для наших нащадків більше не буде ніякої України.
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24.02.2022 05:49
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Видно по всьому кацапи ******** Укроаїну по радянським військовим картам -
аеропорти і стратегічні об єкти у першу чергу + те що їм злили 5 колона ОПЗЖ
і можливо Слуги Коломойського
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24.02.2022 06:07 Відповісти
все ждем ждем не дождемся литакив
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24.02.2022 06:15 Відповісти
Похоже, что в Одессе это не взрывы были, а звуковые удары ударной волны от пролетающих на сверхзвуке самолетов. Сын живет буквально рядом с аеропортом и авиаремонтным заводом. Никаких взрывов не было. Говорит, что звук ударной волны был с больш Відправити ой высоты и издали.
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24.02.2022 06:11 Відповісти
Дай то Бог, а зарево від вибухів у Харкові в сторону Бєлгорода реальні.
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24.02.2022 06:17 Відповісти
Сцикунята, прийміть валер'янку, затуліть ваші дупи і припиняйте розповсюджувати паніку. Чекайте на офіційну інформацію. Максимум, що могло наразі відбутися- це диверсії.
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24.02.2022 06:19 Відповісти
Єдине, що мене цікавить, - де ця срана влада, чому вона мовчить?
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24.02.2022 06:22 Відповісти
Чекай реакції Гундощайшего, він розкаже у новинах по Г + Г
Може ще і Крим назве расєйським ...
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24.02.2022 06:32 Відповісти
Явно слішал 4 взрыва, уже 5 . Из борщаговки.
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24.02.2022 06:23 Відповісти
Аналогично
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24.02.2022 06:26 Відповісти
Заздалегіть підготовлені теракти.
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24.02.2022 06:27 Відповісти
Та як два пальці об асфальт.
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24.02.2022 06:33 Відповісти
Але величайша криса Кремля "об явіла війну" Україні.
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24.02.2022 06:34 Відповісти
еще взрыв только что, Киев
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24.02.2022 06:38 Відповісти
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