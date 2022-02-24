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Закликаю Росію негайно припинити військові дії проти України, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що засуджує дії РФ в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Рішуче засуджую неспровоковану та віроломну атаку Росії на Україну. Атака ставить під загрозу життя багатьох людей", - зазначив він у заяві.
"Це серйозне порушення міжнародного права, загроза євроатлантичній безпеці. Закликаю Росію негайно припинити військові дії, дотримуватися суверенітету та територіальної цілісності України", - заявив Столтенберг.
Він наголосив, що союзники щодо НАТО проведуть зустріч, щоб обговорити цю ситуацію.
Топ коментарі
+12 Vlad Fedchuk
показати весь коментар24.02.2022 06:29
+11 Gaussedge
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+7 Павел Андреев cba63e59
показати весь коментар24.02.2022 06:35
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Я Такое крайний раз слышал только на войне.
не пригадую такого..
Якщо б десяту частину того бабла , яке НАТО вбухав в Афганістан надали б Україні , то сьогодні би по Кремлю були б удари й по Лубанці !
все перечитай...
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https://www.cnn.com/2022/02/23/politics/donald-trump-vladimir-putin-joe-biden/index.html
https://www.vanityfair.com/news/2022/02/donald-trump-vladimir-putin-ukraine-genius
https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/trump-praises-putins-genius-gop-fissures-grow-ukraine-crisis-rcna17259
https://www.npr.org/2022/02/22/1082478790/trump-praises-putin-as-savvy-amid-new-escalations-on-russia-ukraine-border
Долбоебы, *****
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