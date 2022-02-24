Закликаю Росію негайно припинити військові дії проти України, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що засуджує дії РФ в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Рішуче засуджую неспровоковану та віроломну атаку Росії на Україну. Атака ставить під загрозу життя багатьох людей", - зазначив він у заяві.

"Це серйозне порушення міжнародного права, загроза євроатлантичній безпеці. Закликаю Росію негайно припинити військові дії, дотримуватися суверенітету та територіальної цілісності України", - заявив Столтенберг.

Він наголосив, що союзники щодо НАТО проведуть зустріч, щоб обговорити цю ситуацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський скликав РНБО. Буде запроваджено воєнний стан, - Данілов