УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14347 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
15 620 35
армія РФ (13463) війна (56332) НАТО (5120) Столтенберг Єнс (1343)

Закликаю Росію негайно припинити військові дії проти України, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Закликаю Росію негайно припинити військові дії проти України, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що засуджує дії РФ в Україні.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Рішуче засуджую неспровоковану та віроломну атаку Росії на Україну. Атака ставить під загрозу життя багатьох людей", - зазначив він у заяві.

"Це серйозне порушення міжнародного права, загроза євроатлантичній безпеці. Закликаю Росію негайно припинити військові дії, дотримуватися суверенітету та територіальної цілісності України", - заявив Столтенберг.

Він наголосив, що союзники щодо НАТО проведуть зустріч, щоб обговорити цю ситуацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський скликав РНБО. Буде запроваджено воєнний стан, - Данілов

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+12
Все дипломатія закінчилася
показати весь коментар
24.02.2022 06:29
+11
Чому дивуєтесь? Це війна. Смерть кацапні! Слава Україні! Слава нашим ЗСУ!
показати весь коментар
24.02.2022 06:33
+7
Бесхребетность НАТО к этому и привела.
показати весь коментар
24.02.2022 06:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все дипломатія закінчилася
показати весь коментар
24.02.2022 06:29 Відповісти
Дипломатія не закінчилася. Під час війни наші діпломати мають працювати 24/7 з усіма нашими союзниками.
показати весь коментар
24.02.2022 06:31 Відповісти
это уже не смешно
показати весь коментар
24.02.2022 06:29 Відповісти
Я с восточной части Мариуполя! Тут уже с 4.00 не смешно(

Я Такое крайний раз слышал только на войне.
показати весь коментар
24.02.2022 06:52 Відповісти
Идиот. Отключайте от сфивт.
показати весь коментар
24.02.2022 06:29 Відповісти
Він -ідіот?
показати весь коментар
24.02.2022 06:29 Відповісти
173000 відвідувачів Цензора о 6-00..!
не пригадую такого..
показати весь коментар
24.02.2022 06:30 Відповісти
Чому дивуєтесь? Це війна. Смерть кацапні! Слава Україні! Слава нашим ЗСУ!
показати весь коментар
24.02.2022 06:33 Відповісти
Лишайте их виз, арестуйте все счета и имущество за кордоном, высылайте из детей, жён, любовниц.
показати весь коментар
24.02.2022 06:30 Відповісти
.... даже нечего сказать
показати весь коментар
24.02.2022 06:30 Відповісти
зтули рота...
показати весь коментар
24.02.2022 06:30 Відповісти
заклики, стурбованості.... - может хватит?????
показати весь коментар
24.02.2022 06:31 Відповісти
Хватит??? Слушай , Женя, Бери "ружжо" и вперед... Как говорил Клоун " я тебе ничего не должен", тем более не должен Столтенберг... Ты не в НАТО, т.к. хитросделанные политики, которых обырав наш "мудрый народ" были "где-то посредине" ...
показати весь коментар
24.02.2022 06:37 Відповісти
Всё уже. Даже если вы верили что он не атакует и пытались его уговорить - поезд ушел. Он угробил нам миллиарды долларов оборудования и сооружений и убил, наверное, уже кучу людей.
показати весь коментар
24.02.2022 06:31 Відповісти
народ пишет что это были не ракеты,а беспилотники
показати весь коментар
24.02.2022 06:34 Відповісти
Мне как-то похрен что это было. Он нам должен кучу денег теперь за это.
показати весь коментар
24.02.2022 06:36 Відповісти
Кому эти заклыкы уже нужны? Санкции не остановят ракеты, пора действовать.
показати весь коментар
24.02.2022 06:31 Відповісти
Без паниці.Вбивати цапів без жалю.
показати весь коментар
24.02.2022 06:33 Відповісти
Бесхребетность НАТО к этому и привела.
показати весь коментар
24.02.2022 06:35 Відповісти
Украина не входит в блок ''НАТО"...
показати весь коментар
24.02.2022 06:39 Відповісти
А що Кувейт входив , чи Афганістан ?!

Якщо б десяту частину того бабла , яке НАТО вбухав в Афганістан надали б Україні , то сьогодні би по Кремлю були б удари й по Лубанці !
показати весь коментар
24.02.2022 07:04 Відповісти
Оружие давайте. Нах ваши заклыкы. Режем кацапов где бы они небыли
показати весь коментар
24.02.2022 06:36 Відповісти
Інформації дуже мало.Наче ера хорошого інтернеті і нічого немає.Чи є вже загиблі і поранені,абсолютно нічого не ясно.
показати весь коментар
24.02.2022 06:37 Відповісти
читай, ****.
все перечитай...
-----------------
https://www.cnn.com/2022/02/23/politics/donald-trump-vladimir-putin-joe-biden/index.html
https://www.vanityfair.com/news/2022/02/donald-trump-vladimir-putin-ukraine-genius
https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/trump-praises-putins-genius-gop-fissures-grow-ukraine-crisis-rcna17259
https://www.npr.org/2022/02/22/1082478790/trump-praises-putin-as-savvy-amid-new-escalations-on-russia-ukraine-border
показати весь коментар
24.02.2022 06:40 Відповісти
Москалі то напали за демократів двічі.А самі США могла зупинити покидька.Бо більше ніхто це не зміг би.
показати весь коментар
24.02.2022 06:43 Відповісти
Якась ваша стурбованість не дуже глибока. В ноги падайте і ввесь світ ***** віддайте. Стурбовані ви наші..
показати весь коментар
24.02.2022 06:38 Відповісти
всіх попержали - не почув ніхто.
показати весь коментар
24.02.2022 06:38 Відповісти
Закройте небо, ради Бога! В Киеве звучат взрывы на правом берегу, а у меня окна ходуном ходят. Хочется проснуться от этого кошмара. Солдатики выстойте и уничтожьте как можно больше этих ублюдков.
показати весь коментар
24.02.2022 06:40 Відповісти
Какие млин призывания, они хреначат ракетами и артиллерией. Если сами не хотят применять, что то действенное, дайте нам мы то уж точно применим!
показати весь коментар
24.02.2022 06:43 Відповісти
Странный флаг мне прикрутило, поверьте я 100% живу в Украине))
показати весь коментар
24.02.2022 06:44 Відповісти
*******. Спасибо. Вот прям сразу ******* успокоился.

Долбоебы, *****
показати весь коментар
24.02.2022 06:45 Відповісти
Ага, німчура думає, що ми кацапів їх 5000 касок закидаємо.
"Щоб запобігти ескалації..." Суки продажні.
показати весь коментар
24.02.2022 06:55 Відповісти
А щас , они столько готовились , и вот так просто остановится
показати весь коментар
24.02.2022 08:34 Відповісти
 
 