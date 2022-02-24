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Україна закриває повітряний простір

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Україна закриває повітряний простір

Україна закриває повітряний простір для цивільних літаків.

Як інформірує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі "Украероруху".

"Засновуючись на терміновому повідомленні Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ, через високий ризик авіаційній безпеці для цивільної авіації з 00.45 utc (2.45 за київським часом ) ОЦВС України - згідно з вимогами Повітряного кодексу України та Положення про використання повітряного простору Украіни вжило термінових заходів щодо закриття повітряного простору Украіни для цивільних користувачів повітряного простору.

Надання послуг з обслуговування повітряного руху цивільними користувачами повітряного простору України призупиняється", - йдеться у повідомленні.

Про зміни щодо використання повітряного простору України буде повідомлено додатково.

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буба, шо з нею? вже сдриснула до сім'ї, чі ще потузгно будуе дороґи?
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24.02.2022 06:51 Відповісти
Сейчас похоже будет объявлено над Украиной безвоздушное пространство с прикрытием НАТО.
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24.02.2022 06:51 Відповісти
Дай боже шоб НАТО прикрило.
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24.02.2022 06:57 Відповісти
 
 