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Вхід на всі станції харківського метрополітену вільний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вхід на всі станції харківського метрополітену вільний

Харківський метрополітен відкрив вільний вхід на всі станції.

Про це повідомив прессекретар Харківського метрополітену Олексій Бітнер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вхід на всі станції метрополітену вільний. У разі великого накопичення людей на станції (кожна станція має обмеження щодо прийому населення) ми перевозитимемо людей на більш вільні станції", - зазначив він.

"Прохання до пасажирів звертати увагу на інформацію, яку озвучуватимуть через гучний зв'язок на станціях метрополітену", - додав Бітнер.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Вони хотіли нас запанікувати!
А х вам, кацапи!
Не піддаємося паніці, все розраховано на паніку!
Борімося-поборемо!
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24.02.2022 08:55 Відповісти
Київське метро обслуговує пасажирів безкоштовно.
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24.02.2022 09:16 Відповісти
 
 