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Ворог зазнав серйозних втрат. Втрат буде ще більше, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна атакована з півночі, сходу, з півдня, вона атакована з повітря.
Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог поніс серйозні втрати. Втрат буде ще більше, вони прийшли на нашу землю ...У нас армія потужних людей. ЗСУ ведуть тяжкі бої", - зазначив глава держави.
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