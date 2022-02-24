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Ворог зазнав серйозних втрат. Втрат буде ще більше, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог зазнав серйозних втрат. Втрат буде ще більше, - Зеленський

Україна атакована з півночі, сходу, з півдня, вона атакована з повітря.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог поніс серйозні втрати. Втрат буде ще більше, вони прийшли на нашу землю ...У нас армія потужних людей. ЗСУ ведуть тяжкі бої", - зазначив глава держави. 

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+43
Слава Украине , Бачевск (Глухов) отбили , граница снова наша , орки бросают технику и бегут
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24.02.2022 11:33
+23
Слава нації..смерть москалям
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24.02.2022 11:33
+13
оголосив, що розірвали дипломатичні відносини з ворогом
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24.02.2022 11:34
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Слава нації..смерть москалям
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24.02.2022 11:33 Відповісти
Слава Украине , Бачевск (Глухов) отбили , граница снова наша , орки бросают технику и бегут
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24.02.2022 11:33 Відповісти
оголосив, що розірвали дипломатичні відносини з ворогом
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24.02.2022 11:34 Відповісти
доведеться обєднуватися довкола тебе раз так сталося. уроки історіїврешті решт мають бути засвоєні а московія має бути розбита на Україні
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24.02.2022 11:34 Відповісти
Кремлядська хунта має бути розбита до Українського алмазу!!!
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24.02.2022 11:40 Відповісти
закопуемо братів. Слава Україні Перемога невідворотня.
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24.02.2022 11:35 Відповісти
Україна переможе.
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24.02.2022 11:35 Відповісти
Путлєр - інфекція, яка гірше за будь-який ковід. Його ж слова "мочити в сортирах!" цілком мають нині цілком алавердичний зміст.
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24.02.2022 11:47 Відповісти
от ты ***** кацапский!
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24.02.2022 11:49 Відповісти
Русские так и не поняли что парада как в Крыму уже не будет.
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24.02.2022 11:49 Відповісти
фактически, непрерывно долбить атакующих - и завтра утром подбить бабки.
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24.02.2022 11:56 Відповісти
Мочите их гадов!Слава Украине!
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24.02.2022 12:53 Відповісти
 
 