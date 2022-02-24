Перехоплюємо розмови російських військових, вони шоковані своїми втратами, - українські захисники
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Українські військові дають жорстку відсіч на всіх фронтах. Російські окупанти не очікували, що відсіч буде такою жорсткою.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив Харитін Старський, пресофіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії.
"Ми перехоплюємо багато переговорів російських військових. Вони шоковані тим, що відбувається. Чекали, що будемо здавати зброю. Вони своєї мети не досягли і в шоці від своїх втрат, від кількості збитих літаків, втрат людей. Ситуація контрольована. Українські військові дають жорстку відсіч на всіх фронтах", - розповів він.
Також Старський закликав не створювати затори, оскільки це створює проблеми для переміщення військової техніки.
Топ коментарі
+92 галина галка
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+62 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+60 Eight Wonder 56eae116
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В Ольгино лучшей методички не написали?
Ми були чесні, ми зробили все, що в нашій силі тоді.
Сьогодні ми знову потрібні нашій країні! Ми знали, що це не минуче і ось цей момент настав. Вся нація як єдиний кулак! Перемога або смерть! Слава Україні!(с)
Не ожидал, что так скоро )))
https://oukr.info/rosijski-okupanty-zahopyly-kahovsku-ges.html
Слава Україні і нашим славним воїнам!🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱🙏🙏🙏🙏
Ми всім серцем і молитвою з вами. 🙏🙏🙏
Бережи вас Господь і Пречиста Діва Марія.❤️❤️❤️
Слава Україні !
Смотрите, не повторите свой подвиг первой мировой, который вы вчера праздновали. Тогда вы драпали от немцев, теперь на их месте могут оказаться украинцы.
"Германские военные, принимавшие участие в этом наступлении, писали домой о том, что им никак не удается догнать отступающего противника, чтобы вступить хоть в какой-то бой. Генерал Макс Гофман вспоминал, что такой странной войны он не мог даже представить, ибо велась она с колес, или на автомобилях или поездами, небольшим количеством личного состава. Другие участники этого рейда с удивлением рассказывают о том, что десятку немецких солдат удавалось разоружать целые военные эшелоны русских. Они просто выгоняли тех из вагонов, отнимали оружие и пинками гнали на все четыре стороны. Описан даже случай, как трое безоружных немецких военных, разоружили сотню российских вояк и тоже - разогнали их на все четыре стороны."