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Перехоплюємо розмови російських військових, вони шоковані своїми втратами, - українські захисники

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Перехоплюємо розмови російських військових, вони шоковані своїми втратами, - українські захисники

Українські військові дають жорстку відсіч на всіх фронтах. Російські окупанти не очікували, що відсіч буде такою жорсткою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив Харитін Старський, пресофіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії.

"Ми перехоплюємо багато переговорів російських військових. Вони шоковані тим, що відбувається. Чекали, що будемо здавати зброю. Вони своєї мети не досягли і в шоці від своїх втрат, від кількості збитих літаків, втрат людей. Ситуація контрольована. Українські військові дають жорстку відсіч на всіх фронтах", - розповів він.

Також Старський закликав не створювати затори, оскільки це створює проблеми для переміщення військової техніки.

Читайте: "Пролунало кілька потужних вибухів": війська РФ нанесли удар по аеродрому у Гостомелі

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+92
Крошіть орків!!!! Слава ВСУ!!!
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24.02.2022 12:54
+62
ЗСУ-ШАНА ТА ПОВАГА...
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24.02.2022 12:54
+60
АХАХАХАХА, вы куда залезли скоты? Вы думали тут чечня будет? Украина - для кацапа могила и ад.
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24.02.2022 12:55
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Крошіть орків!!!! Слава ВСУ!!!
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24.02.2022 12:54 Відповісти
ЗСУ-ШАНА ТА ПОВАГА...
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24.02.2022 12:54 Відповісти
Борімося і поборемо.
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24.02.2022 12:54 Відповісти
АХАХАХАХА, вы куда залезли скоты? Вы думали тут чечня будет? Украина - для кацапа могила и ад.
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24.02.2022 12:55 Відповісти
Мало их там вырезали....
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24.02.2022 12:57 Відповісти
В Чечне их как бы тоже особо не жаловали
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24.02.2022 12:57 Відповісти
а потом они удивляются почему в Украине такой Чернозём...
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24.02.2022 13:04 Відповісти
Лежать в ньому їхні папередники у декілька шарів.
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24.02.2022 13:09 Відповісти
І я в шоці. Дайте хоч за горло потриматися! Дайте за кадик Ванюшку потримати. О, яка ж то повинна бути насолода!
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24.02.2022 12:55 Відповісти
Наперед би і більше.
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24.02.2022 12:55 Відповісти
Так їм же казали шо тут все ждут асвабадителей ат Хунти Зеленского! Як талібів у Афгані. Але виявилось шо тут всі бандерівці.
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24.02.2022 12:55 Відповісти
Крошить подонков в капусту!!!
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24.02.2022 12:56 Відповісти
Уныло, кацап.
В Ольгино лучшей методички не написали?
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24.02.2022 12:57 Відповісти
Я верю только ВСУ а не ментам.
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24.02.2022 13:02 Відповісти
смерть ворогам!
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24.02.2022 12:56 Відповісти
Рідні мої бойові побратими, всі хто пройшов пекельні 2014-2015!
Ми були чесні, ми зробили все, що в нашій силі тоді.
Сьогодні ми знову потрібні нашій країні! Ми знали, що це не минуче і ось цей момент настав. Вся нація як єдиний кулак! Перемога або смерть! Слава Україні!(с)
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24.02.2022 12:57 Відповісти
Героям слава!
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24.02.2022 13:28 Відповісти
коментар відмічено як спам
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24.02.2022 12:57 Відповісти
Наши уже на Ольгино уже наступают?
Не ожидал, что так скоро )))
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24.02.2022 12:58 Відповісти
думаю це найкраща новина за сьогдні,коли орки в паніці че ох....енно
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24.02.2022 12:58 Відповісти
Потрібно вистояти перші часи, дати відсіч та переходити в наступ і звільняти Крим та Донбас.
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24.02.2022 12:59 Відповісти
ордынские свино-собаки - хорошее удобрение для украинского чернозема!!!
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24.02.2022 12:59 Відповісти
А что там с Новой Каховкой? Скидывают видео, что там уже рос. армия.
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24.02.2022 13:00 Відповісти
А куда скидывают то?)
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24.02.2022 13:04 Відповісти
І поїдуть ванюшки додому в пластикових пакетах... Вони думали що все буде легко і просто.
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24.02.2022 13:00 Відповісти
Не, ну они 45000 мешков заготовили для досрочно закрывших ипотеку, но наша общая цель - превзойти их ожидания, чтобы мешки даже за бугром покупали...
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24.02.2022 13:03 Відповісти
казка для них скінчилася
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24.02.2022 13:08 Відповісти
Дякуємо вам хлопці, бережи вас Бог.
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24.02.2022 13:00 Відповісти
Героям Слава!
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24.02.2022 13:01 Відповісти
Не могу проверить фейк или не фейк кто знает реальную обстановку на южном направлении в районе Каховки и Херсона?
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24.02.2022 13:02 Відповісти
Там є ссилка на запис в фб з відео

https://oukr.info/rosijski-okupanty-zahopyly-kahovsku-ges.html
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24.02.2022 13:09 Відповісти
супер!!! тиждень повбиваємо їх а потім вони самі розбіжаться
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24.02.2022 13:03 Відповісти
Ибо мне (полузедебилы в прошлом) скидывают видео движения российских войск по Новой Каховке
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24.02.2022 13:03 Відповісти
Про зебилов неактуально. После войны разберёмся.
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24.02.2022 13:05 Відповісти
Ок. Понял
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24.02.2022 13:16 Відповісти
Созвонился с Новой Каховкой, да их захватили
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24.02.2022 13:17 Відповісти
ты поганая кацапская консерва, сдохни!
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24.02.2022 13:43 Відповісти
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24.02.2022 13:04 Відповісти
Наша перемога буде в Москві з військовим парадом! Смерть мордору.
Слава Україні і нашим славним воїнам!🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱🙏🙏🙏🙏
Ми всім серцем і молитвою з вами. 🙏🙏🙏
Бережи вас Господь і Пречиста Діва Марія.❤️❤️❤️
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24.02.2022 13:04 Відповісти
Из белгородской области родственник написал шо у них идёт инфа шо Харьков уже захватили. Хотя я сижу в 4 км от окружной и там идёт бой. Слышны постоянные бахи.И пока никаких рос танков в городе не видел.
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24.02.2022 13:04 Відповісти
легкая прогулка оказалась дорогой в могилу.
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24.02.2022 13:05 Відповісти
Згинуть наші вороженьки ,як роса на сонці ...

Слава Україні !
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24.02.2022 13:06 Відповісти
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!
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24.02.2022 13:12 Відповісти
кацапи вже проклятi Богом нема iм мiсця на землi!!!!!!
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24.02.2022 13:17 Відповісти
***** отсосет по полной!!
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24.02.2022 13:19 Відповісти
Украина могильщик фашистской РФ! Слава Украине!
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24.02.2022 13:24 Відповісти
....смерть мокшам... СЛАВА ГЕРОЯМ!!! СЛАВА УКРАЇНІ!!
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24.02.2022 13:26 Відповісти
Хороший москаль дохлий москаль москаляку на гілляку
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24.02.2022 13:27 Відповісти
Кажись під Херсон дістались. Подекують, що ЗД міст підірвали. Але ХЗ.
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24.02.2022 13:28 Відповісти
***** таки дійсно "*******". Він вважає себе "Росією", а придуркуватого блазня "Україною". І коли ж ще нападати як не зараз коли "безхребетний" в головнокомандувачах. Але роль ЗЕ вже прояснилась - раз на годину він "відповідальний по відосіках" а решту зроблять українські військові та громадяни. Сподіваємось на дієву підтримку світу. Найжорсткіші санкції спрацюють тоді кол від України нічого не залишиться. Зараз насамперед потрібна зброя і лендліз. Було б непогано ввести декілька приватних військових компаній з ******** озброєнням і досвідом використання. В ідеалі вломити оркам і зачистити Донбас, Крим і обовязково знищити кацапську групу в Приністровї звідки щось там вже "прилетіло" по нас.
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24.02.2022 13:36 Відповісти
Може він і "бесхребетний", але при ньому лише за одну добу справжніх москалів зажмурили більше ніж за 5 років говнокомандування соєвого гєтьмана.
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25.02.2022 13:49 Відповісти
Це оті "зажмурені" тепер по Оболоні на танках катаються?
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25.02.2022 13:53 Відповісти
Взагалі-то вони вже катаються в напрямку моргу https://censor.net/ua/video_news/3319078/rosiyiskyh_dyversantiv_likvidovano_u_kyyevi_video_18
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25.02.2022 14:01 Відповісти
Ну шо, бл@дский народ, как вам украинская хлеб-соль?
Смотрите, не повторите свой подвиг первой мировой, который вы вчера праздновали. Тогда вы драпали от немцев, теперь на их месте могут оказаться украинцы.
"Германские военные, принимавшие участие в этом наступлении, писали домой о том, что им никак не удается догнать отступающего противника, чтобы вступить хоть в какой-то бой. Генерал Макс Гофман вспоминал, что такой странной войны он не мог даже представить, ибо велась она с колес, или на автомобилях или поездами, небольшим количеством личного состава. Другие участники этого рейда с удивлением рассказывают о том, что десятку немецких солдат удавалось разоружать целые военные эшелоны русских. Они просто выгоняли тех из вагонов, отнимали оружие и пинками гнали на все четыре стороны. Описан даже случай, как трое безоружных немецких военных, разоружили сотню российских вояк и тоже - разогнали их на все четыре стороны."
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24.02.2022 14:14 Відповісти
А военные ведь российские те ещё уроды! Почему до сих пор нет военного переворота??Всем нравится карлик? Подчинение шизику-это разве адекват?
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24.02.2022 18:26 Відповісти
хіба собака, яку тримають на ланцюгу та лупцюють, покусає свого господаря?
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25.02.2022 13:37 Відповісти
Саме тому я дуже люблю котиків...
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25.02.2022 15:31 Відповісти
Яке чудове повідомлення,бийте цю нечість,дорогі наші захисникі!Слава Україні!!! Смерті загарбникам!!! Слава нашим воїнам!!!
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25.02.2022 12:48 Відповісти
Перехватывайте, и пускайте обратно им.
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25.02.2022 13:09 Відповісти
... Мало мені, мало! Дайте <орка>, дайте крові, Наточить з поганих! Крові море… мало моря... (Т.Г. Шевченко)
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25.02.2022 13:35 Відповісти
 
 