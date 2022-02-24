Рух транспорту та автомобілів у Києві не обмежено, - КМДА

Інформація щодо обмеження руху транспорту та автомобілів у Києві не відповідає дійсності.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що в’їзди та виїзди зі столиці не закривали.

Метрополітен працює у звичному режимі, окрім червоної лінії, де з організаційних причин потяги курсують від станції "Лісова" до станції "Шулявська".

Наземний громадський транспорт Києва також продовжує курсувати в нормальному режимі.

Проїзд у міському транспорті безкоштовний.

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